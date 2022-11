“La troisième guerre mondiale a déjà effectivement commencé” – Nouriel Roubini — RT World News

Une nouvelle guerre mondiale est pratiquement en cours, “certainement en Ukraine et dans le cyberespace”, explique l’économiste Nouriel Roubini.

La semaine dernière, le professeur de l’Université de New York a été interviewé par Der Spiegel et a énuméré certains des problèmes les plus aigus du monde.

Rappelant un récent événement organisé par le Fonds monétaire international, il a fait référence à l’historien Niall Ferguson qui “a dit dans un discours là-bas que nous serions chanceux si nous avions une crise économique comme dans les années 1970 – et non une guerre comme dans les années 1940.”

En parlant des principales menaces mondiales, Roubini a mentionné le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine, ajoutant que l’Iran et Israël sont “sur une trajectoire de collision” aussi bien.

“J’ai lu que l’administration Biden s’attend à ce que la Chine attaque Taïwan le plus tôt possible”, a déclaré l’économiste, résumant que “La troisième guerre mondiale a déjà effectivement commencé.”

La rivalité entre Washington et Pékin alimente les tensions dans une large mesure, a noté Roubini, ajoutant que les États-Unis ont interdit l’exportation de certains semi-conducteurs vers la Chine et font pression sur les nations européennes pour qu’elles coupent leurs liens commerciaux avec le pays pour des raisons de sécurité nationale. Il croit qu’un éclatement du monde globalisé se profile.















« Commerce, finance, technologie, internet : tout va se scinder en deux », il a prédit.

Il n’était pas clair si les pays non alliés choisiraient le côté américain dans la confrontation, a-t-il déclaré. “J’ai demandé au président d’un pays africain pourquoi il obtenait la technologie 5G de Chine et non de l’Occident. Il m’a dit, nous sommes un petit pays, donc quelqu’un va nous espionner de toute façon. Ensuite, autant prendre la technologie chinoise, c’est moins cher. l’économiste a révélé à Der Spiegel.

Le professeur craint que les systèmes politiques aux États-Unis et en Europe ne soient pas en mesure de résoudre les problèmes, ce qui entraînerait une montée des gouvernements de droite.

Nouriel Roubini s’est fait connaître pour avoir prédit la crise financière de 2008-09 et a été surnommé “Doctor Doom” par Wall Street.