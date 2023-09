C’est une erreur de suggérer que le conflit entre Kiev et Moscou n’est qu’une lutte bilatérale, dit Alexeï Danilov

Le chef du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine a affirmé qu’une troisième guerre mondiale était déjà en cours, le conflit Moscou-Kiev touchant des pays bien au-delà de la région.

S’exprimant mardi au Forum sur la sécurité de Kiev, Alexeï Danilov a affirmé que l’OTAN avait besoin de l’Ukraine en tant que membre, alors que les turbulences mondiales allaient se poursuivre. « Nous allons renforcer l’alliance » il a insisté.

« Si quelqu’un pense que la Troisième Guerre mondiale n’a pas commencé, c’est une énorme erreur. Cela a déjà commencé. C’était une abeille« Nous sommes en phase hybride depuis un certain temps et sommes désormais entrés dans une phase active », a-t-il déclaré.

Assis sur scène aux côtés de l'ancien directeur général de la CIA, David Petraeus, Danilov a déclaré : « si quelqu'un pense que c'est [the conflict in Ukraine] il s'agit de régler les comptes entre Kiev et Moscou, alors c'est une erreur. Les choses sont beaucoup plus compliquées.















Petraeus a également souligné l’ampleur du conflit russo-ukrainien en déclarant : « Je n’ai rien vu de pareil depuis la Seconde Guerre mondiale » il a dit.

« Les Russes ne sont pas particulièrement impressionnants en termes de connaissances ou de performances sur le champ de bataille, mais ils ont créé un système de défense plutôt remarquable, et il est assez difficile de le faire passer », il prétendait.

Mardi, le ministère russe de la Défense a déclaré qu’au cours des trois mois de sa contre-offensive, l’Ukraine avait perdu quelque 66 000 soldats et 7 600 pièces d’armement lourd, sans toutefois parvenir à des gains significatifs. Kiev a jusqu’à présent revendiqué la capture de plusieurs petits villages, mais ceux-ci se trouvent à une certaine distance des principales lignes de défense russes. Parlant de la contre-offensive ukrainienne en début de semaine, le président russe Vladimir Poutine a insisté sur le fait qu’elle « n’est pas bloqué ; c’est un échec.

Moscou affirme depuis des mois que les combats en Ukraine constituent un « guerre par procuration » menée par les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN contre la Russie. Il a averti que la fourniture d’armes et la formation des troupes de Kiev ainsi que le partage de renseignements signifient que les pays occidentaux sont déjà de facto des parties au conflit.

La Russie, qui considère l’OTAN comme un bloc hostile et s’oppose vigoureusement à son expansion vers l’Est, a également souligné les aspirations de Kiev à rejoindre l’alliance militaire dirigée par les États-Unis parmi les principales raisons du lancement de son opération militaire en Ukraine en février 2022.