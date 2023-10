La troisième fuite de la station spatiale en un an suscite des doutes sur le programme russe

Le segment russe de la Station spatiale internationale (ISS) a connu sa troisième fuite de liquide de refroidissement en moins d’un an, soulevant de nouvelles questions sur la fiabilité du programme spatial du pays, même si les responsables ont déclaré que les membres de l’équipage n’étaient pas en danger.

Des flocons de liquide de refroidissement gelé pulvérisés dans l’espace ont été observés lundi dans un flux officiel en direct du laboratoire orbital fourni par la Nasa, et confirmés lors d’une conversation radio entre le contrôle de mission américain et les astronautes.

« Le module Nauka du segment russe de l’ISS a subi une fuite de liquide de refroidissement du circuit de radiateur externe (de secours), qui a été livré à la station en 2012 », a déclaré l’agence spatiale russe Roscosmos sur Telegram, ajoutant que les températures restaient normales dans la zone concernée. unité.

Nauka, qui signifie « science » en russe et est également connu sous le nom de mise à niveau du module de laboratoire polyvalent (MLM), lancé en 2021.

On pouvait entendre le contrôle de mission américain à Houston demander aux astronautes du côté américain d’enquêter.

« Bonjour, nous voyons des flocons à l’extérieur, nous avons besoin d’un équipage pour se rendre à la coupole, nous pensons aux fenêtres cinq ou six et confirmons tout flocon visuel », a déclaré un responsable aux astronautes.

« Il y a une fuite qui vient du radiateur sur MLM », répond un peu plus tard Jasmin Moghbeli.

Il s’agit de la troisième fuite de liquide de refroidissement qui frappe le côté russe de l’ISS en moins d’un an. Le 15 décembre 2022, des images spectaculaires de la télévision de la Nasa ont montré des particules blanches ressemblant à des flocons de neige sortant de l’arrière d’un vaisseau spatial Soyouz MS-22 amarré pendant plusieurs heures.

Les spéculations sur la cause étaient centrées sur une frappe malchanceuse d’une minuscule roche spatiale, ou micrométéorite.

Ce vaisseau spatial est revenu sur Terre sans équipage, puis un autre Soyouz sans équipage a été envoyé pour le remplacer quelques mois plus tard. En conséquence, deux Russes et un membre d’équipage américain ont dû rester pour une mission d’un an et ne sont rentrés chez eux que le mois dernier.

Une fuite similaire mi-février a également touché le cargo russe Progress MS-21, amarré à l’ISS depuis octobre 2022.

La succession des fuites diminue la probabilité qu’elles soient provoquées par des météorites.

L’analyste spatial Jonathan McDowell a déclaré à l’AFP : « Vous avez trois fuites dans les systèmes de refroidissement – ​​il y a un fil conducteur là-bas. Un c’est n’importe quoi, deux c’est une coïncidence, trois c’est quelque chose de systémique », a-t-il déclaré, spéculant qu’une entreprise sous-traitante pourrait être en faute.

« Cela ne fait que souligner la fiabilité dégradante des systèmes spatiaux russes. Si l’on ajoute cela au contexte de l’échec de leur sonde lunaire en août, ils n’ont pas fière allure. »

Le secteur spatial russe, qui fait historiquement la fierté du pays, est confronté depuis des années à des difficultés, entre manque de financements, échecs et scandales de corruption.

L’ISS constitue l’un des rares domaines de coopération continue entre Moscou et Washington depuis le début de l’offensive russe en Ukraine et les sanctions internationales qui ont suivi.