La troisième fois, c’est le charme? Pfizer / BioNTech étudiera si TROIS doses de vaccin Covid-19 peuvent renforcer l’immunité contre les variants

Pfizer et BioNTech lanceront un nouvel essai du vaccin Covid-19 qu’ils ont développé conjointement pour voir si une troisième dose peut agir comme un rappel efficace contre les variantes émergentes du virus, ont-ils déclaré jeudi dans un communiqué.

L’étude utilisera des participants d’un essai américain en cours, qui recevront une injection de rappel du vaccin actuel entre six et 12 mois après avoir reçu leur schéma initial à deux doses.

Selon la déclaration, 144 participants de la phase 1 de deux groupes d’âge recevront une troisième dose – les personnes âgées de 18 à 55 ans et de 65 à 85 ans.

Les sociétés ont également déclaré que, comme prévu initialement, tous les participants à l’essai seront suivis pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans.

«Nous pensons que la troisième dose augmentera la réponse anticorps de 10 à 20 fois», Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré lors d’une interview à NBC.

Dans sa déclaration précédente, Bourla a déclaré que Pfizer n’avait vu aucune preuve suggérant que son vaccin efficace à 95% était moins efficace contre les nouvelles variantes.

Cependant, il a ajouté que l’étude est essentielle pour comprendre la sécurité d’une troisième dose et l’immunité contre de nouvelles variantes.

Jeudi, Pfizer a également annoncé qu’il conduirait des essais cliniques pour une version modifiée de son vaccin ARNm contre le variant B.1.351 Covid-19 identifié pour la première fois en Afrique du Sud.

Pfizer a confirmé qu’il était en pourparlers avec les régulateurs américains et européens, la Food and Drug Administration (FDA) américaine et l’Agence européenne des médicaments (EMA) respectivement, au sujet de ces projets.

La FDA a demandé lundi aux fabricants de se préparer à de nouvelles variantes du virus, notamment en testant des vaccins modifiés sur ceux qui ont déjà été injectés et ceux qui ne l’ont pas été.

La FDA a également déclaré que des discussions étaient en cours pour savoir si, à l’avenir, modifierait les vaccins. « Peut être autorisé sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des études cliniques. »

