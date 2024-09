La troisième édition du PST ART de Getty s’étend au-delà de Los Angeles et au-delà de l’art

« ARTEONICA : Art, science et technologie en Amérique latine aujourd’hui » Matrix Vegetal, 2021/22, Patricia Domínguez, au Musée d’art latino-américain (MOLAA). Commandé par Screen City Biennial et Cecilia Brunson Projects. Installation au Macalline Art Center, Pékin. © Patricia Dominguez.

Heure normale du Pacifique-maintenant PST ART–ce n’était pas censé être ça. Pas tout ça.

Lorsqu’il a été imaginé pour la première fois par la Fondation Getty Joan Weinstein et son collègue Andrew Perchuk, leur vision était celle d’un petit projet d’archivage universitaire à vocation locale.

Très réservé, très attentif à utiliser le slogan du moment.

« Nous avons réalisé que les archives des artistes de Los Angeles de l’après-Seconde Guerre mondiale disparaissaient », a déclaré Weinstein, aujourd’hui directeur de la Fondation Getty, à Forbes.com.Voilà ce que fait le Getty« Nous collectons des archives. Nous aidons également d’autres endroits à traiter et à organiser leurs archives pour les mettre à la disposition des chercheurs. Nous nous sommes lancés dans cette démarche, mais lorsque nous avons vu à quel point cela racontait une histoire différente sur le développement de l’art moderne dans ce pays, nous nous sommes dit : « Nous devons faire quelque chose à ce sujet. »

C’est ce qu’ils firent. La vision grandit.

« Au début, il n’y avait que quelques expositions. Nous avons discuté avec certains des principaux musées (le Los Angeles County Museum of Art, le Hammer, le Museum of Contemporary Art), et ils nous ont tous dit : « Oh mon Dieu, nous avions un projet passionnant que nous voulions réaliser depuis très longtemps, mais nous n’avions pas les ressources nécessaires, car cela allait nécessiter ce genre de recherches approfondies dans les archives », se souvient Weinstein. « Nous avons dit : « Eh bien, nous pouvons le faire. » »

Puis la nouvelle a commencé à se répandre. De plus en plus d’institutions de Los Angeles voulaient participer. Le projet a pris de l’ampleur.

« Nous avons ouvert les candidatures (heure normale du Pacifique) et tout d’un coup, nous avons reçu toutes ces demandes. Nous n’avions pas prévu de créer quelque chose d’une telle ampleur. Cela s’est fait naturellement, mais après le premier, tout le monde s’est réuni et a dit : « Quand aura lieu le prochain ? », a déclaré Weinstein. « C’est ce qui distingue vraiment la Californie du Sud : les institutions sont incroyablement collaboratives. Elles aiment travailler ensemble. »

La troisième édition de PST ART, intitulée « Art & Science Collide », se déroule jusqu’en février 2025. Ce que les organisateurs présentent désormais comme « la plus grande initiative artistique du pays » s’est transformée en une galaxie de présentations et de programmes – des centaines d’événements allant des concerts aux conférences, des promenades, plus de 70 expositions, etc. – à travers la Californie du Sud, s’étendant au-delà de Los Angeles jusqu’à San Diego.

Il est prévu d’en organiser un tous les cinq ans à l’avenir.

« Il y a un appétit pour la collaboration en Californie du Sud, donc toutes les institutions veulent participer, et elles ont eu tellement de projets formidables qu’il est devenu difficile de ne pas en avoir autant », a déclaré Weinstein. « L’autre chose est que pour cette édition, nous avons réalisé que l’art et la science peuvent parfois être un sujet difficile pour les gens, nous voulions donc nous assurer d’avoir autant de points d’entrée que possible sur le sujet – nous avons fait beaucoup plus de programmation pour cette édition que lors des précédentes. »

Cette programmation débutera le 15 septembre avec un spectacle monumental et gratuit de feux d’artifice en plein jour au Los Angeles Memorial Coliseum par l’artiste Cai Guo-Qiang. Cette initiative discrète, artistique, savante et archivistique – dans la pure tradition de Los Angeles – est devenue un spectacle à gros budget, un festival d’art à succès cet été.

L’art et la science entrent en collision

« Mark Dion : Excavations » aux puits de goudron de La Brea. Études pour « Mark Dion : Excavations », 2023, Mark Dion. Illustration. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Tanya Bonakdar, New York / Los Angeles. © Mark Dion

L’art et la science semblent faire bon ménage. Cerveau gauche, cerveau droit. Analytique vs. créatif.

« Lorsque nous avons réfléchi à la forme que prendrait notre prochaine collaboration, nous avons consulté un certain nombre de nos partenaires muséaux et, rapidement, l’idée de l’art et de la science a pris le dessus », a déclaré Weinstein. « Nous avons eu le sentiment d’avoir fait de la Californie du Sud un centre artistique important lors des deux premières éditions et nous avons réalisé que l’un des autres atouts de la région était ses institutions scientifiques. »

Travailler à Los Angeles Observatoire du Mont Wilson Dans les années 1920, Edwin Hubble, à l’origine du télescope Hubble, a découvert que l’univers était en expansion, ce qui a complètement bouleversé les conceptions que l’on avait de celui-ci.Observatoire Griffith de Los Angeles regarde également profondément dans l’espace.

De retour sur terre, juste sous la surface, les puits de goudron de La Brea sont le site archéologique de la période glaciaire le plus important au monde.

Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA est basé à Los Angeles, tout comme quelques-unes des meilleures universités de recherche du pays, sans parler de l’industrie cinématographique qui innove continuellement en matière de technologies dans un large spectre.

Le timing était également bon.

« C’était un moment en 2017 où la science elle-même était soumise à une forte pression – le scepticisme à son égard – et aussi, d’une certaine manière, la marginalisation du monde de l’art – ce n’est pas quelque chose de réel, ce n’est pas quelque chose que les gens connaissent. C’est élitiste. Cela ne fait pas partie de la culture quotidienne. Nous avons donc pensé que c’était une excellente façon de réunir ces deux choses », a déclaré Weinstein.

Depuis 2017, scepticisme de la science et marginalisation du monde de l’art Je n’ai pas ralenti.

Week-ends PST ART

« Cartographie de l’infini : cosmologies à travers les cultures » au LACMA (Los Angeles County Museum of Art). Horoscope du livre de la naissance d’Iskandar, Mahmud ibn Yahya ibn al-Hasan al-Kashi. Image numérique reproduite avec l’aimable autorisation du programme d’accès libre de la Wellcome Collection. © Musées Associés/LACMA

L’intérêt de PST ART n’est pas de tout voir – ce serait impossible – mais d’offrir à chacun une exposition au projet, d’inviter chacun, de permettre à chacun de voir facilement quelque chose.

En plus de itinéraires organisés sur le site Web de Getty offrant aux visiteurs un moyen de s’immerger dans un événement d’une ampleur presque inimaginable, les organisateurs ont développé des « PST ART Weekends », des mini-PST, faisant du PST ART un « festival des festivals ».

Les week-ends PST ART divisent la carte en régions idéales pour visiter les expositions. Ces week-ends comprendront tous des soirées avec des vendeurs locaux et des performances spéciales, ainsi qu’une célébration d’un groupe environnemental local qui a d’une certaine manière inspiré les œuvres exposées dans « Art & Science Collide ».

Nord-est de Los Angeles et Pasadena (4-6 octobre) : Le vendredi soir, une performance spéciale en plein air de Black Quantum Futurism aura lieu au Audubon Center de Debs Park, y compris un atelier pratique des DJ de l’USAL Project et de NTS Radio, tandis que le samedi et le dimanche proposeront plus de quinze événements partenaires dans des galeries, sur scène et au large de la rivière LA.

De l’ouest de Los Angeles au sud de Los Angeles (19-20 octobre) : Un événement d’une journée le samedi au Crenshaw Dairy Mart, avec également des activations spéciales de LACE, sera suivi d’une soirée de fête au musée Wende, avec un magasin de disques éphémère de In Sheep’s Clothing Hi-Fi, des food trucks locaux, L’art et la science se rencontrent programmes et plus encore.

Comté d’Orange et Long Beach (2 novembre) : En mettant l’accent sur l’océan Pacifique et les voies navigables régionales, ce week-end comprendra des ateliers et des événements au Orange County Museum of Art, au Oceanside Museum of Art, au Crystal Cove State Park, à la Cal State Dominguez Hills Art Gallery et à Fulcrum Arts à l’Université Chapman, ainsi qu’au Laguna Art Museum’s 12ème initiative annuelle Art + Nature.

Pendant le week-end du Jour des anciens combattants, Du 9 au 11 novembreGetty s’associe à l’organisation scientifique d’Édimbourg, de renommée internationale, pour présenter un festival familial PST ART : Art x Science gratuit et en plein air à La Brea Tar Pits. Les invités pourront profiter d’ateliers pratiques, de démonstrations, de performances, de musique et de nourriture destinés aux enfants de 4 à 14 ans et à leurs familles. D’autres activités familiales pratiques auront lieu à proximité de l’Academy Museum of Motion Pictures, du LACMA et du Craft Contemporary.

De Hollywood à Expo Park (du 16 au 17 novembre) : Le « week-end de performances » non officiel de PST ART comprendra « A Day of Quantum Listening » avec la flûtiste Claire Chase et des invités à l’Ebell de Los Angeles ; des performances au Barnsdall Art Park du LA Dance Project et l’ouverture du NHM Commons au Natural History Museum.

San Diego et La Jolla (23-24 novembre) : Les partenaires du parc Balboa (le musée d’art de San Diego, Mingei et l’ICA de San Diego) organiseront conjointement une activité inter-parcs le samedi avec de la musique et des ateliers pratiques. Le soir, le MCA de San Diego restera ouvert tard avec des DJ et des boissons.

Centre-ville de Los Angeles (7-8 décembre) : REDCAT et le Center for the Art of Performance de l’UCLA clôtureront les week-ends PST ART avec « Live Night: Cruising Bodies, Spirits and Machines ». D’autres programmes auront lieu à la Downtown Public Library, dans l’environnement de laboratoire construit par Fathomers au Japanese American Cultural & Community Center et dans les galeries du MOCA.

Points forts de PST ART

Vue aérienne du Getty Center, musée d’art à Los Angeles, Californie, États-Unis. Getty Images

La programmation liée à PST ART couvre toute la gamme de l’inattendu : une réinstallation de l’icône LA L’ensemble d’autel monumental de Betye Saar, Mojotechcréée en 1987 lors de la résidence de l’artiste au Massachusetts Institute of Technology, fusionnant la technologie contemporaine et la mystique de la spiritualité ancienne – jusqu’au carrément bizarre – dans le cadre de DENTELLELa recréation de l’œuvre de l’artiste décédée Beatriz da Costa PIGEONBLOGd’abord dans le sud de Los Angeles (19 octobre) puis dans et autour de Los Feliz (16 novembre), le ciel de Los Angeles sera surveillé pour la qualité de l’air par des pigeons portant de minuscules sacs à dos équipés de capteurs.

Les 28 et 29 septembre de 11h00 à 16h00, gratuit avec un billet réservé et chronométré, Lita Albuquerque recrée son Ligne Malibu terrassement temporaire au pigment bleuL’œuvre sera installée sur le site de l’ancienne maison d’Albuquerque qui a été détruite par l’incendie de Woolsey en 2018

Six grands créateurs de mode autochtones – Jason Baerg, Orlando Dugi, Jontay Kahm, Caroline Monnet, Jamie Okuma et Virgil Ortiz – présenteront leur travail lors d’un défilé au Getty Center le 30 septembre. Le défilé célébrera le mélange de couture innovante, de savoir ancestral et de style tourné vers l’avenir des artistes. Cet événement d’une nuit seulement donnera vie aux looks exposés à l’exposition « Art & Science Collide » du musée Autry intitulée « Imaginaires du futur : art, mode et technologie autochtones ».

Le 4 octobre, le musée Wende revisite le futur d’hier en reconstituant l’événement qui a initié l’ère spatiale : le lancement en orbite du Spoutnik de l’Union soviétique le 4 octobre 1957. Conçu et lancé par les participants de l’Initiative spatiale étudiante de l’Université de Stanford, le satellite, comme Spoutnik lui-même, enverra des données vers la Terre.

À San Diego, le Nouveau musée pour enfants organisera des ateliers familiaux gratuits tout au long de l’automne inspiré par un auteur de science-fiction Octavia E. ButlerButler est également au centre d’une collaboration entre American Artist et LACMA Art + Technology Lab le 3 novembre pour un événement consacré à l’héritage de ses écrits, en particulier le roman de 1993 Parabole du semeurqui se déroule dans l’année dystopique imaginée de 2024. Établissant des parallèles entre la course présidentielle américaine fictive de Butler et l’élection imminente dans le monde réel, l’événement mettra également en vedette le fondateur du syndicat Amazon Labor Union, Chris Smalls, la géologue planétaire Divya M. Persaud et Rasheedah Phillips de Black Quantum Futurism.

Le marteau présentera des programmes comprenant un événement avec le sculpteur et apiculteur de quatrième génération Garnett Puett pendant la « Bee Week » (du 13 au 20 octobre), tandis que l’Occidental College ouvre son rarement accessible Laboratoire de zoologie de Moore pour des visites publiques (6 octobre), dévoilant 65 000 espèces rares d’oiseaux et de mammifères.

Graphismes et art d’auto-assistance co-organisera des ateliers mensuels de jardinage urbain au jardin communautaire de Willowbrook. L’association à but non lucratif Crenshaw Dairy Mart, basée à Inglewood, s’engagera également dans la production alimentaire du quartier en organisant des ateliers et des événements communautaires autour de ses modules abolitionnistes : des jardins à irrigation autonome et à énergie solaire dans des dômes géodésiques au service des communautés du comté de Los Angeles.

Dans Ce que veut l’eauClockshop et l’artiste Rosten Woo invitent les Angelenos à marcher le long de la rivière LA et à réimaginer leur relation à l’eau avec une expérience audio de 30 minutes qui oscille entre une méditation guidée et un film catastrophe spéculatif.

À Los Angeles, il s’avère que l’art et la science se rencontrent partout où vous regardez, en particulier pendant PST ART.