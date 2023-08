La troisième édition de la Ligue de hockey féminin junior de Khelo India débutera le 13 août

Après deux éditions réussies de la ligue de hockey féminin junior Khelo India, la troisième saison du tournoi devrait se jouer à partir du 13 août au stade Major Dhyan Chand.

Au total, 13 équipes participeront à la 3e ligue de hockey féminin junior Khelo India 2023 du 13 au 22 août et du 24 août au 2 septembre respectivement.

Selon les organisateurs, l’objectif principal de ces ligues féminines de Khelo India est non seulement de renforcer la structure de compétition nationale et l’identification des talents, mais également de permettre à l’athlète féminine de concourir et de trouver sa place dans le sport en tant que carrière.

Le Département des sports du Ministère de la jeunesse et des sports, dans le cadre de la composante Sports pour les femmes du programme Khelo India, a organisé deux éditions de la compétition en 2021-22 et 2022-23.

Les ligues féminines ont vu plus de 250 compétitions avec la participation de plus de 23 000 athlètes féminines de différents groupes d’âge. Les ligues féminines Khelo India se sont déroulées dans plus de 50 villes situées dans 26 États / UT. Plusieurs records nationaux ont également été établis au cours des différentes étapes de la Ligue.

Les ligues ont suivi une autre compétition majeure pour les athlètes féminines appelée « Khelo India Dus ka Dum », où il y a eu une participation massive de plus de 80 000 filles de plusieurs catégories d’âge de tout le pays à plus de 1 500 événements sportifs. L’événement a eu lieu dans toute l’Inde du 10 au 31 mars, en commémoration de la Journée internationale de la femme 2023.

L’événement «Dus ka Dum» s’est tenu de Srinagar au Jammu à Thrissur au Kerala et de Kokrajhar à Assam à Amravati au Maharashtra et Jabalpur au Madhya Pradesh.

Les disciplines sportives présentées étaient le kho-kho, la natation, l’athlétisme, le wushu, le tir à l’arc, l’escrime, le judo, l’haltérophilie, le hockey et le yoga asana.

Les événements ont eu lieu dans les États de ses villes / districts, les universités de ses campus / collèges, les centres régionaux SAI de ses centres nationaux d’excellence, les centres de formation SAI, les centres de vulgarisation, les centres Khelo India, les centres d’excellence de l’État Khelo India ainsi que Khelo. Académies de l’Inde.

