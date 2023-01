La troisième croisière australienne en quelques semaines se transforme en “cauchemar” après qu’une épidémie de champignons empêche l’entrée en Nouvelle-Zélande

Au total, trois navires de croisière au cours des dernières semaines dans les eaux australiennes se sont vu refuser l’entrée en Nouvelle-Zélande et ont été contraints de changer d’itinéraire en raison d’une accumulation de champignons marins.

Le Seven Seas Explorer, un navire de croisière de luxe de la flotte Regent Seven Seas Cruises, s’est vu refuser l’entrée dans les eaux néo-zélandaises cette semaine en raison de ce que la société a décrit comme “des niveaux d’algues, de balanes, de vers tubulaires et d’huîtres potentielles plus élevés que ceux autorisés”. ” sur la coque du navire, RNZ signalé .

Le navire a quitté Sydney, en Australie, le 29 décembre avec l’intention de faire des escales dans huit ports et trois fjords, et de passer trois jours en mer, mais un passager américain à bord du navire a déclaré à Fox News Digital que le voyage “s’était transformé en cauchemar” et consistera désormais en 11 jours en mer et un seul port après que le navire ait dû attendre en haute mer qu’une équipe de nettoyage éradique la vie marine.

Le passager a expliqué que le voyage était devenu une épreuve frustrante avec des plans changeants, des messages incohérents de la part de l’équipage et l’incertitude quant à l’indemnisation pour les vacances déraillées.

LES PASSAGERS DE VIKING POLARIS S’EXPRIMENT APRÈS QUE LA ‘ROGUE WAVE’ FRAPPE UN NAVIRE DE CROISIÈRE ANTARCTIQUE, TUANT UNE FEMME AMÉRICAINE

“Nous avons été dans les limbes toute la journée avec la terre en vue, sans aller nulle part”, a déclaré le passager. “Très peu d’informations sont disponibles et ce que nous entendons ne cesse de changer.”

“Comme une option pour rester à bord pour le reste de la croisière, on nous dit maintenant que lorsque nous atteindrons Adélaïde, nous pourrons débarquer et faire nos propres plans pour rentrer chez nous à nos propres frais et personne à bord pour nous aider dans les plans “, a déclaré le passager. “Regent Seven Seas affirme que ses croisières de luxe sont des” expériences inégalées “. Ce n’est pas ce que nous avions en tête.”

LE TYCOON TURC DE TIFFANY MEURT APRÈS UNE CHUTE MYSTÉRIEUSE DU BATEAU DE CROISIÈRE

Un porte-parole des croisières Regent Seven Seas a déclaré à Fox News Digital que le navire “navigue actuellement sur une croisière de 14 nuits que les passagers ont embarquée le 29 décembre 2022 et devraient débarquer à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le 12 janvier 2023. “

La société a déclaré qu’elle “s’engage à travailler avec nos partenaires locaux à travers le monde pour minimiser notre impact sur l’environnement des destinations que nous visitons” et a expliqué que la réglementation locale en Nouvelle-Zélande exigeait un nettoyage de la coque du Seven Seas Explorer.

“Le nettoyage doit être effectué par une entreprise reconnue par le ministère néo-zélandais des industries primaires, dont aucune n’était disponible dans les ports que le navire a récemment visités ou aurait visités avant son entrée prévue dans les eaux néo-zélandaises”, a déclaré le porte-parole.

Le porte-parole a déclaré que tous les invités à bord se sont vu offrir un remboursement à 100% de leur tarif de croisière payé uniquement et “un certain nombre d’invités ont choisi de débarquer à Adélaïde pour poursuivre leur voyage”.

CARNAVAL, CELEBRITY CRUISE CREWS SAUVE DES DIZAINES DE MIGRANTS À LA DÉRIVE DANS DE PETITS BATEAUX AU LARGE DE LA FLORIDE, VIDÉOS

“Nous comprenons et nous nous excusons pour les désagréments, la frustration et la déception que cette perturbation a causés à nos précieux clients, et nous apprécions leur compréhension continue”, indique le communiqué.

Ces dernières semaines, deux navires de croisière supplémentaires n’ont pas respecté les normes environnementales de la Nouvelle-Zélande, notamment le navire de croisière à 14 ponts et 930 personnes Viking Orion qui a été empêché d’entrer dans les ports néo-zélandais et bloqué pendant huit jours en mer la semaine dernière en raison de ce que le compagnie dit à Fox News Numérique était une “quantité limitée de croissance marine standard”.

Croisières Vikings confirmé à Reuter qu’il fournira aux passagers un bon égal à ce qu’ils ont payé pour la croisière.

Il y a deux semaines, un navire Princess Cruise Lines connu sous le nom de Coral Princess a été empêché d’entrer en Nouvelle-Zélande en raison d’une accumulation d’escargots marins qui a entraîné des excuses de la compagnie de croisière et un remboursement d’environ 100 $ aux passagers et 15% sur leur prochain voyage – un montant dont la plupart à bord n’étaient “pas très satisfaits”, a déclaré un passager au point de vente.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les trois navires de croisière n’ont pas respecté les “normes de biosalissure” de la Nouvelle-Zélande, conçues pour empêcher les espèces envahissantes d’endommager les récifs.

“S’ils parviennent jusqu’à nos récifs, ils pourraient décimer l’environnement et causer de graves problèmes”, a déclaré Sophie Leterme, professeure associée à l’Université Flinders. dit AAP .

Fox News Digital a contacté le ministère néo-zélandais des industries primaires pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.