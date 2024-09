La troisième commotion cérébrale de Tua Tagovailoa suscite un regain d’intérêt pour la sécurité des joueurs de football – KIRO 7 News Seattle

Le match Seattle Seahawks contre Miami Dolphins sera diffusé dimanche à 13 heures sur KIRO 7

C’est une réalité effrayante pour quiconque porte des épaulettes et un casque. Un coup mal placé peut changer votre carrière. Et votre vie en dehors du football.

La dernière commotion cérébrale du quarterback des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, est son troisième diagnostic en moins de deux ans. Elle ramène également au premier plan la discussion autour de la sécurité des joueurs.

Mis à part l’ajout de zones d’en-but en 1912, les dimensions du terrain n’ont pas changé depuis 1881.

Mais les joueurs de football sont plus grands, plus forts et plus rapides qu’ils ne l’ont jamais été.

En 1991, la taille moyenne d’un Offensive Tackle était d’un peu moins de 6 pieds 3 pouces et pesait environ 292 livres.

Comparez cela au regroupement de la NFL de l’année dernière, où la taille moyenne était de plus de 2 mètres et demi et le poids moyen était de plus de 141 kilos. Ces chiffres sont les plus élevés jamais enregistrés.

Il y a tellement de variables en jeu, depuis la spécialisation des joueurs et des postes jusqu’à l’évolution du jeu lui-même, en particulier au niveau professionnel.

Mais de grandes avancées ont également été réalisées en matière d’innovation au nom de la sécurité des joueurs.

« Notre mission est d’aider autant de joueurs que possible », explique Erin Hanson, PDG et cofondatrice de Guardian Sports. Vous avez peut-être remarqué leurs « casquettes Guardian » sur le terrain cette saison. Il est plus probable que vous les reconnaissiez grâce à l’entraînement.

« C’est un produit basé sur la sécurité », affirme Hanson. « Les joueurs se soucient évidemment plus de leurs performances. Donc, s’ils veulent arriver en meilleure santé le jour du match et s’assurer d’être présents, c’est excitant pour eux. Et c’est excitant pour nous parce que nous savons qu’ils le font de manière plus sûre. »

Cette année, la National Football League a rendu obligatoire le port de casques à coque souple « entièrement enveloppants » pour toutes les pratiques de contact complet impliquant tous les joueurs, les seules exceptions étant les quarterbacks, les botteurs et les botteurs de dégagement.

Selon l’entreprise, cela a entraîné une diminution de plus de 50 % des commotions cérébrales lors des entraînements. Leur nouvelle étude de recherche est attendue dans les deux prochains mois.

Mais ce n’est pas seulement le cas de la NFL. Ces plafonds sont utilisés par la LCF, la NCAA (y compris à l’UW et à la WSU), et même par les lycées et les équipes juniors.

Jeudi dernier, la Washington Interscholastic Athletics Association a dévoilé un nouveau partenariat avec Guardian Sports, se connectant à l’entreprise en tant que « partenaire officiel de sécurité du football ».

Cela signifie que les « Caps » sont désormais autorisés à être utilisés lors des entraînements et des matchs dans tout l’État…

Dans un communiqué, Hanson a déclaré que son entreprise « a hâte de travailler ensemble pour améliorer la sécurité des joueurs et de poursuivre notre engagement envers les athlètes du secondaire dans tout l’État de Washington ».

C’est un début, mais elle admet également qu’il n’existe pas de solution parfaite.

« Il y aura des effets secondaires malheureux. Nous ne sommes en aucun cas la solution miracle. Vous savez, rien ne l’est », a poursuivi Hanson. « Ces gars donnent beaucoup au sport, mais ils ne sont pas obligés de consacrer tout leur avenir à ce sport. »

Chaque commotion cérébrale est comme un flocon de neige. Autrement dit, chacune est complètement différente.

La dernière blessure à la tête de Tua le tiendra éloigné des terrains pendant au moins quatre semaines. De nombreuses inquiétudes ont été soulevées concernant son état de santé à long terme.

Mais cela devient de plus en plus évident en ce qui concerne les traumatismes crâniens. Même avec les innovations que nous avons vues, comme le « bonnet de gardien », plus nous en savons, plus il y a de choses à apprendre, à explorer et à améliorer.

