Sir Elton John pleure la mort par Covid d’un médecin pionnier du VIH pour enfants qu’il a rencontré en Afrique du Sud.

Elton aurait été «profondément bouleversé» par le décès du scientifique Arthi Ramkissoon à 61 ans.

Ils sont devenus amis après avoir écrit à la superstar pour lui demander de l’aide pour reconstruire un hôpital.

À sa grande surprise, Elton s’est envolée vers Durban pour étudier les plans qu’elle avait pour aider les adolescents atteints du sida.









Puis, en 2017, le chanteur a emmené le Dr Ramkissoon et Lindiwe Nyathikazi, une ambassadrice de la jeunesse de l’hôpital, en Grande-Bretagne pour une collecte de fonds de 5000 £ par tête à son domicile du Berkshire.

Il a levé plus de 2,5 millions de livres sterling pour l’hôpital pour enfants KZN.

Le Dr Ramkissoon est resté un ami proche du chanteur et on pense que Sir Elton a visité l’unité VIH achevée et fait d’autres dons importants.

Une source hospitalière a déclaré: «Tragiquement, le Dr Ramkissoon a été victime de Covid la semaine dernière et après une bataille courageuse mais courte, a perdu son combat pour la vie lundi.

«La Fondation Elton John Aids a été informée et a été en contact permanent.

« Ils ont présenté les sincères condoléances de Sir Elton et ils ont dit qu’il était profondément bouleversé. L’une des possessions les plus précieuses d’Arthi était une photo prise d’elle avec Sir Elton, maintenant âgé de 73 ans, lors de la vente aux enchères de financement.







«Elle était comme une dynamo humaine et n’a jamais renoncé à collecter des fonds pour l’hôpital depuis son arrivée en 2012. Sa perte est un coup dur, mais nous garderons son travail dans sa mémoire.

L’histoire de l’hôpital avait fasciné Elton.

C’était le premier construit juste pour les enfants en Afrique du Sud en 1928 et offrait un traitement quelle que soit la race.

Mais l’apartheid a forcé sa fermeture en 1984.

Il est tombé en mauvais état jusqu’en 2012, date à laquelle son nom a été changé de l’hôpital pour enfants d’Addington à l’hôpital pour enfants du KwaZulu-Natal.

Le Dr Ramkissoon, mère de deux enfants, est devenu le PDG et son approche effrontée de la star du rock and roll Elton pour obtenir de l’aide a changé la fortune de l’hôpital.

Elle a déclaré à l’époque: «Nous ne nous attendions pas à ce qu’il rende visite pendant une minute, mais il l’a fait et a passé un long moment à parler aux jeunes patients et a compris quelle différence le financement ferait pour des milliers d’adolescents.