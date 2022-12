La tristement célèbre sauce rose de TikTok est-elle vraiment « tueuse » ? La YouTubeuse Ann Reardon le découvre

La tristement célèbre controverse sur la sauce rose de TikTok pourrait bien s’éteindre après que la diététicienne, scientifique alimentaire et très populaire YouTuber Ann Reardon de How to Cook That Fame, ait pris en charge les diverses affirmations entourant le produit. Le chef Pii, qui a inventé la sauce rose et a commencé à la vendre, a été embourbé dans la controverse sur la vinaigrette, de nombreux internautes allant même jusqu’à affirmer que la sauce peut vous tuer.

Mais est-ce que la sauce est vraiment “tueuse” ? Reardon dit non. Elle a examiné toutes les vidéos qui circulaient en affirmant que des personnes étaient tombées malades ou hospitalisées après avoir consommé la sauce rose et a découvert que la plupart d’entre elles étaient des appâts à clics. Elles ne contenaient pas d’expériences authentiques de première main. One Reddit L’utilisateur qui a fait une réclamation personnelle a ensuite supprimé son compte, suggérant qu’il était peut-être faux. Une autre personne qui a simulé la mort après avoir mangé la sauce a précisé plus tard qu’elle n’était pas, en fait, morte.

Reardon était d’accord avec les internautes critiquant la sauce rose sur d’autres problèmes tels que l’emballage, la couleur incohérente, la date de péremption et le comportement non professionnel du chef Pii envers un consommateur. Elle a cependant deviné que la sauce rose ne pose pas de problème de botulisme comme certains l’ont prétendu. Elle a également mené une expérience pour prouver qu’il est possible de faire la sauce rose avec les ingrédients énumérés par le chef Pii et qu’elle n’a pas besoin de contenir de mayonnaise ou d’émulsifiants comme l’avaient affirmé les critiques. Elle a également constaté que les bouteilles de sauce rose ne sont pas non plus des bouteilles Mayo réutilisées.

Regardez sa vidéo pour l’analyse détaillée:

Reardon a félicité le chef Pii pour avoir traité avec grâce la négativité et la désinformation entourant la sauce rose. Une grande partie de la haine entourant le produit est empilée sur Internet, a-t-elle déclaré, et a parlé du moulin à négativité d’Internet qui produit de la désinformation et de la façon dont il est incroyablement difficile de ralentir une fois qu’il est en marche.

Heureusement pour le chef Pii, comme l’a partagé Reardon, elle (Pii) a récemment signé un accord avec une entreprise de sauce pour faire sa sauce rose.

