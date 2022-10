La tristement célèbre phrase de Sir Alex Ferguson “squeaky bum time” ajoutée à l’Oxford English Dictionary

L’Oxford English Dictionary a ajouté 15 termes liés au football dans sa mise à jour trimestrielle avant la Coupe du monde le mois prochain, avec la tristement célèbre phrase “squeaky bum time” de Sir Alex Ferguson parmi les termes nouvellement reconnus.

L’ancien manager de Manchester United a prononcé cette phrase pour la première fois en 2003 lors d’une conférence de presse lors de la discussion de la fin de saison d’Arsenal, suggérant que les Gunners seraient confrontés à de nombreuses situations sous pression à la fin de leur campagne auxquelles ils devraient faire face.

La DEO (s’ouvre dans un nouvel onglet) La description définit ainsi le temps des fesses grinçantes : “Une période de temps particulièrement tendue, en particulier celle qui mène à l’apogée d’une compétition ou d’un événement.”

Sir Alex Ferguson a inventé “Squeaky bum time” en 2003 (Crédit image : Getty)

Expliquant sa décision d’ajouter les 15 termes de football, l’OED a déclaré : « Il y a un Coupe du monde coup d’envoi en novembre, et alors que l’OED couvrait déjà un grand nombre de termes footballistiques, de « catenaccio » à « noix de muscade » en passant par « porteur d’eau », cette sélection de quinze ajouts comble quelques lacunes dans notre formation.

“Il y a de nouvelles entrées résultant de notre programme Monitor Lexicography, où nous examinons les bases de données, les corpus, les médias sociaux et même les recherches infructueuses sur oed.com, pour analyser la langue du moment et nous assurer que nous fournissons à nos lecteurs ce dont ils ont besoin. . Et nous avons aussi un lot sur le thème du football, pour aider tout le monde à maîtriser le langage du football nécessaire avant la Coupe du monde plus tard cette année.

“Park the bus” de Jose Mourinho est désormais officiellement dans le dictionnaire (Crédit image : Getty)

Une phrase inventée par l’homologue managérial de Ferguson, Jose Mourinho, fait également la liste, avec “garer le bus” inclus dans les derniers ajouts. Bien qu’il soit devenu synonyme de faire exactement cela au cours de sa carrière, Mourinho a en fait utilisé le terme pour la première fois en 2004 pour critiquer Tottenham pour sa mise en place défensive contre son équipe de Chelsea.

Il est défini comme: “Jouer de manière très défensive, généralement en ayant la majorité des joueurs de champ près de leur propre but et en montrant peu d’intention offensive.”

La liste complète de la terminologie comprend : Cruyff turn, rabona, Panenka, football total, Gegenpressing, tiki-taka, garer le bus, faux neuf, rangée Z, trequartista, marquage zonal, squeaky bum time, top-scoring, outfield et over the Haut.