La triste toile de fond de la grandeur historique de LeBron James

Si tout se passe comme prévu, LeBron James est à environ une semaine, peut-être une nuance de plus, de battre l’un des records du Graal du basket-ball.

C’est une quête louable et remarquable. Le niveau de difficulté est hors du commun. Pour être à l’aube du total de 38 387 points de carrière de Kareem Abdul-Jabbar, il a fallu non seulement une excellence historique, mais aussi une longévité scandaleuse.

Dans un jeu qui a tellement évolué au fil des ans, briser l’un de ces plafonds de verre semble impossible. Dans la plupart des cas, c’est le cas. Les records sont faits pour être battus, dites-vous ? Dans les cerceaux professionnels, ils sont faits pour se tenir debout, grands et fiers, et peut-être à l’infini.

La marque de rebond détenue par Wilt Chamberlain, qui ne sera jamais dépassée, à moins que le basket-ball ne passe à un chronomètre de 10 secondes ou ne réduise la taille du terrain d’environ 50%.

Les records de John Stockton pour les interceptions et les passes décisives ? Oublie. N’arrive pas. Même les voleurs et assistants modernes les plus compétents auraient besoin de reproduire leur meilleure saison pendant environ 30 ans pour se débrouiller avec la légende de l’Utah Jazz.

Blocs ? Non. Rudy Gobert est le frappeur prééminent d’aujourd’hui, mais il ne tiendra pas une flamme au numéro de carrière de Hakeem Olajuwon, pas avec autant de tirs venant maintenant d’au-delà de l’arc à 3 points.

Par défaut, alors, ce que James est sur le point de réaliser est incroyable et comporte de nombreux volets, chacun remarquable. Et pourtant, pour toutes les pièces, notamment la réalité époustouflante qu’il accumule 30 points par nuit à 38 ans, il est impossible de s’éloigner d’une pensée rongeante.

Que même avec l’histoire, l’éclat et le poids numérique, c’est, en quelque sorte, une poursuite triste et étrange.

Car au lieu de se dérouler dans un contexte approprié, pas nécessairement une offre pour un titre mais au moins un effort dans lequel ses Lakers de Los Angeles étaient quelque peu compétitifs, cela s’annonce comme une énième campagne perdue à Tinseltown.

Les Lakers ont une fiche de 23-28, assez bien pour seulement 13e des 15 équipes de la Conférence Ouest, incertains de la forme physique d’Anthony Davis, encombrés de l’énorme contrat de Russell Westbrook, paralysés à la fois par le nombre de leurs futurs choix de repêchage et avec des restrictions sur ce que ils peuvent faire avec eux et dépendent de James pour, euh, tout.

James était assis lors de la défaite de lundi aux Brooklyn Nets et devait être évalué (pied endolori) mardi avant l’affrontement des Lakers au Madison Square Garden avec les New York Knicks, où il semblait autrefois qu’il pourrait finir comme agent libre.

Parfois, les Lakers ressemblent à une équipe décente. Ils ont joué dur et bien lors d’une visite télévisée à Boston le week-end dernier, qui a suscité une controverse lorsque James a été victime d’une faute de Jayson Tatum sur un lay-up potentiellement gagnant, mais il n’y a pas eu d’appel.

La réaction de James a été incroyablement théâtrale, son coéquipier Patrick Beverley a hilarant saisi l’appareil photo d’un photographe sur le terrain pour montrer aux officiels leur folie et a obtenu un technicien pour cela. Et, au final, les Lakers ont encore perdu, en prolongation.

James se soucie toujours de la victoire et de la défaite et l’a clairement indiqué dans ses commentaires il y a quelques semaines.

“Je suis un gagnant et je veux gagner”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Je veux gagner et me donner une chance de gagner et de concourir pour les championnats. Cela a toujours été ma passion. Jouer au basket à ce niveau juste pour jouer au basket n’est pas dans mon ADN.”

Il a l’air frustré. Toutes choses étant égales par ailleurs, il n’imaginait probablement pas son séjour à Los Angeles aussi improductif depuis le titre remporté dans la bulle d’Orlando en 2020.

Les Lakers ont fait trop de faux pas depuis lors pour être un challenger pour le titre. Le groupe actuel n’est pas une équipe profonde. Ni, à vrai dire, particulièrement fonctionnel. L’équipe a ajouté Rui Hachimura des Washington Wizards la semaine dernière, ce qui n’était pas une mauvaise décision. Ce n’est pas non plus le genre d’interrupteur qui transforme la fortune d’une équipe.

Dans deux décennies, cela n’aura plus d’importance. Les gens verront le nombre de points de carrière accumulés par James, en seront impressionnés et le contexte aura disparu depuis longtemps.

Mais j’ai l’impression que c’est important maintenant. C’est le dernier record du genre qui sera battu de longue date. Luka Doncic est le seul joueur actuel qui pourrait avoir une chance, et il a dit qu’il prévoyait d’avoir les pieds sur une ferme slovène bien avant qu’il ne devienne assez vieux pour pouvoir le faire.

C’est un nombre absurde si vous y réfléchissez. Trae Young a marqué 2 155 points la saison dernière, le plus de la ligue. James est à 38 271. Essayez de vous faire une idée de la qualité et de la durée que cela nécessite.

Le record viendra bien assez tôt. Peut-être, et ce serait plutôt cool, lors d’une soirée appropriée, comme le match à domicile du 9 février contre son compatriote capitaine des étoiles Giannis Antetokounmpo. Ils arrêteront le jeu pour ça. Il y aura une fête. Poignées de main, câlins et applaudissements tout autour.

Et maintenant quoi? Nous revenons juste à la mouture, nous supposons, alors qu’une autre saison des Lakers se déroule juste – soutenue jusqu’à présent par un joueur et sa poursuite conflictuelle de l’histoire.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

