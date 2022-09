La triste saga de la famille Britney Spears prouve que la richesse incalculable est autant une malédiction qu’une bénédiction

ÇA aurait dû marquer le début d’un nouveau chapitre passionnant dans la vie de Britney Spears.

Libérée des chaînes de sa tutelle légale de 13 ans, elle a dominé les charts à travers le monde cette semaine avec la sortie du duo d’Elton John Hold Me Closer.

Kevin Federline – le père de ses deux fils, Preston, 16 ans, et Jayden, 15 ans – a révélé qu’ils avaient cessé de voir Britney après être devenus de plus en plus mal à l’aise lors de visites. Crédit : Reportez-vous à la légende

Mais au lieu de célébrer son bonheur pour toujours, la chanteuse est piégée dans une âpre guerre des mots avec sa famille.

Dans une interview de Sun on Sunday le mois dernier avec Kevin Federline – le père de ses deux fils, Preston, 16 ans, et Jayden, 15 ans – il a révélé qu’ils avaient cessé de voir Britney après être devenus de plus en plus mal à l’aise lors de leurs visites.

Les affirmations explosives ont conduit la superstar à accuser ses garçons d’être “haineux” dans une publication angoissée sur les réseaux sociaux.

Et maintenant, dans une nouvelle interview, le fils de Britney, Jayden, en a révélé beaucoup plus.

Il a expliqué que lui et son frère avaient raté le mariage de leur mère en juin parce qu’ils n’étaient pas à l’aise si le reste de la famille n’était pas invité aussi.

Au fil des ans, Britney s’est longuement prononcée contre son père Jamie, 70 ans, qui a contrôlé ses finances et les aspects de sa vie personnelle pendant si longtemps grâce à sa tutelle contestée.

Elle a également frappé sa mère Lynne, sa sœur Jamie Lynn et son frère Bryan.

Il n’est donc probablement pas surprenant qu’ils n’aient pas fait partie de la liste des invités.

Jayden, cependant, a déclaré qu’il avait du mal avec les publications cinglantes de Britney sur les réseaux sociaux à propos de leur famille et qu’il parlait de son amour pour ses proches.

Il parle de son “amour” pour Jamie, mais ne peut actuellement pas le voir à cause d’une ordonnance restrictive que son père a prise contre lui en 2019.

La même année, Jayden a décrit son grand-père comme un “d ***” sur les réseaux sociaux. C’est vraiment très difficile de suivre cette saga. Dans une publication Instagram supprimée depuis, Britney a accusé ses fils de “l’avoir abandonnée” et d’être “haineux”, avant de les supplier de l’aimer à nouveau.

C’est très triste. L’amour n’est pas une émotion qui peut être activée et désactivée comme un robinet.

Kevin a ensuite posté des vidéos montrant prétendument Britney “criant” sur ses fils quand ils étaient plus jeunes – dans le but de révéler, je suppose, pourquoi ses enfants ne souhaitent pas la voir.

À bien des égards, ce n’est qu’un autre drame familial.

Nous en avons tous, mais heureusement pour la plupart d’entre nous, ils ne se jouent pas devant le monde entier.

La vérité est qu’il y a deux côtés – ou plus quand c’est une famille – à chaque histoire. Les étrangers n’entendront jamais que des fragments. Regarder des images isolées de Britney criant sur ses enfants (et sur ce front, laissez celle qui est sans péché jeter la première pierre) ou un message de Britney parlant d’être abandonnée pourrait nous donner la certitude que nous connaissons la vérité, mais nous ne le ferons jamais .

Cette famille a évidemment eu plus que sa juste part de drame.

Mais aucun de nous ne sait vraiment ce qui se passe maintenant, ce qui s’est passé pendant son enfance, le genre de pressions que Britney subissait en tant que jeune mère aux yeux du public, ou comment elle a réagi à ces pressions.

Donc, même s’il est tentant de prendre parti, de se forger une opinion et de diaboliser Britney elle-même, son père – ou son ex et ses enfants – nous ne devrions vraiment pas.

Et si je pouvais offrir des conseils non sollicités à cette famille en particulier, ce serait de prendre du temps pour guérir, mais je doute qu’ils écoutent.

Parce que cette triste histoire n’est en réalité qu’un rappel des agonies associées qui vont souvent de pair avec la vie aux yeux du public.

Et aussi de la façon dont la célébrité, peu importe les garnitures associées comme la richesse incalculable, est tout autant une malédiction qu’une bénédiction.

La romance a mal tourné

Melanie Sykes et son amant toyboy gondolier Riccardo Simionato se sont séparés Crédit : Fonctionnalités Rex

C’EST FINI pour la présentatrice Melanie Sykes et son amant toyboy gondolier Riccardo Simionato.

Le couple est tombé amoureux pour la première fois en octobre 2020 après avoir payé 72 £ pour une balade en gondole à Venise.

Mais malheureusement, Mel, 52 ans, et Riccardo, 25 ans, se sont séparés plus tôt cette année parce que “les allers-retours n’étaient pas durables”.

C’est toujours dommage quand les relations se brisent. Mais au moins, ils ont pris un coup de pied sur l’amour.

TOMBER POUR ÇA ? UN AUTRE jour, une autre mort mystérieuse d’un oligarque en Russie. Le dernier à connaître un destin sinistre est Ravil Maganov, 67 ans, président du géant russe de l’énergie Lukoil. L’agence de presse Tass a cité des sources disant qu’il était tombé d’une fenêtre du sixième étage d’un hôpital de Moscou tôt jeudi matin, ajoutant plus tard qu’il s’était suicidé. Mais étant donné que le conseil d’administration de Lukoil a appelé à la fin du conflit en Ukraine le plus tôt possible et a exprimé sa sympathie aux victimes de « cette tragédie », il est difficile de prendre cette évaluation au pied de la lettre. Je suppose que c’est juste une journée normale en Russie pour un opposant au régime. Si je vivais en Russie, je m’assurerais de vivre dans un bungalow.

Meghan est prise au dépourvu

C’était l’approbation ultime pour toute célébrité socialement consciente.

Dans une interview haletante, la duchesse de Sussex a insisté sur le fait que son mariage avec le prince Harry avait été accueilli avec autant de joie dans les rues d’Afrique du Sud que la libération du guerrier anti-apartheid Nelson Mandela.

Oui, ce Mandela – mis en cage pendant 27 ans dans des prisons infernales pour avoir combattu le credo de la suprématie blanche.

Un peu différent alors, d’une actrice de télévision épousant un prince playboy dans un château chic.

Pourtant, Meghan était catégorique – on le lui avait dit lorsqu’elle avait rencontré un acteur sud-africain lors de la première à Londres du remake en direct du Roi Lion en 2019.

Mais le seul acteur sud-africain du film a affirmé qu’il avait été “déconcerté” par ses commentaires, car il n’avait jamais rencontré la duchesse.

Pire encore, le Dr John Kani, un acteur acclamé et ami de feu Mandela, a déclaré que son mariage avec le prince Harry n’était “pas grave” en Afrique du Sud.

Oops. Pauvre Meghan.

C’est terrible quand on se fait prendre, n’est-ce pas ?

‘EMPTY NEST’ EST COUCOU C’est un cliché que certaines mères ne peuvent tout simplement pas croire qu’une fille soit assez bien pour leur fils. Mais Pauline Randles a vraiment poussé ce vieil adage à l’extrême. La mère jalouse s’est lancée dans une campagne extrême de harcèlement après être devenue jalouse de la nouvelle petite amie de son fils. Sur une période de six semaines, elle a envoyé des textos abusifs à son fils Simon, un agent de la police des transports britannique nouvellement qualifié dans la trentaine, disant : « J’aimerais que tu sois avorté, j’aimerais que tu sois renvoyé de ton travail. Elle a même frappé son garçon au visage et lui a donné un coup de pied dans la jambe après avoir accusé sa compagne, Lauren Stocker, de “l’avoir éloigné d’elle”. L’explication? Apparemment, c’était le “syndrome du nid vide”. La plupart d’entre nous ne voulons rien de plus pour nos enfants que de mener une vie indépendante. C’est excitant quand ils passent à autre chose, rencontrent des gens et commencent leur propre voyage. Et pour la plupart d’entre nous, le syndrome du nid vide ne se traduit pas par une interdiction de contacter nos enfants pendant 18 mois, comme Pauline l’a fait aujourd’hui. Quelle triste histoire c’est.

Mel d’une fille, grise ou pas

Après avoir posté une photo de sa nouvelle tenue argentée sur Instagram, les utilisateurs ont jugé approprié de répondre en disant à Mel, 51 ans : “Cela vous ajoute des années” Crédit : Instagram

QU’EST-CE QUE c’est avec toute cette honte grise ?

Melinda Messenger a été inondée de messages horribles sur les réseaux sociaux pour avoir simplement adopté sa couleur de cheveux naturelle.

Après avoir posté une photo de sa nouvelle tenue argentée sur Instagram, les utilisateurs ont jugé approprié de répondre en disant à la femme de 51 ans : « Ça t’ajoute des années.

Comme c’est grossier et inutile. Comme le dit Melinda elle-même, le vieillissement est une chose si naturelle et, si Dieu le veut, quelque chose que nous vivons tous.

Mais j’ai été frappé par le fait qu’elle a vu laisser ses mèches blondes de marque virer leur gris naturel comme un acte d’amour-propre.

Elle a avoué: «Avant, je sentais que je devais avoir une certaine apparence, que j’avais besoin de maquillage et de beaux cheveux, surtout si j’allais être vue en public.

Sprays racines

“Il m’a fallu 51 ans pour voir que j’étais toujours assez bon (nous le sommes tous) donc je ne veux pas passer les prochaines années de ma vie à sentir que je dois être autre chose que moi-même. Je me suis enfin donné la permission d’être.

Dans cet esprit, il est encore plus ennuyeux que certaines personnes aient un problème avec elle.

Les femmes subissent tellement de pression à tout âge pour avoir un certain poids et avoir une certaine apparence.

Elle a le droit de faire ce qu’elle veut, mais il semble que les gens ne veulent pas qu’elle le fasse.

Cela dit, je ne peux pas imaginer succomber au grisonnement, ce qui signifie faire mes racines toutes les quatre semaines alors que mes cheveux poussent comme de l’herbe.

Entre les deux, je dois utiliser des sprays pour racines et même occasionnellement, quand je n’en ai plus, je vais chercher le fard à paupières marron.

Mais je défendrai jusqu’au bout le droit de Melinda de faire ce qu’elle veut.

Elle sera toujours une bombe – blonde ou non.