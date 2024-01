La « tripledémie » hivernale : voici ce qu’il faut savoir

Bonne saison des virus respiratoires, les enfants ! Nous sommes désormais au cœur de l’hiver, qui entraîne avec lui une triple menace de maladies respiratoires – ce qu’on appelle la « tripledémie ». Mais qu’est-ce que cela veut vraiment dire? Et dans quelle mesure devrions-nous nous en inquiéter ? Nous avons ce qu’il vous faut.

Qu’est-ce que la tripledémie ?

Le terme tripledémie fait référence à la combinaison de trois virus respiratoires : le COVID-19, la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS). Les inquiétudes étaient nombreuses en 2022, mais semblent avoir repris de plus belle alors que la saison hivernale des virus fait rage.

“Les gens utilisent le mot ‘triplédémie’ pour désigner trois virus respiratoires importants qui ont commencé à circuler, de manière inhabituelle, très tôt cette année”, a déclaré le Dr William Schaffner, directeur médical de la Fondation nationale pour les maladies infectieuses. GlaxoSmithKline.

« Tous ces éléments… sont actifs simultanément, sans compter qu’il existe d’autres virus respiratoires hivernaux qui n’ont pas reçu autant de publicité. »

À mesure que le temps se refroidit et que les gens sont contraints de rentrer chez eux, plus proches les uns des autres, la transmission du virus augmente, a expliqué Schaffner, ajoutant qu’une légère augmentation des voyages pendant les vacances peut également contribuer à cette tendance.

Dois-je m’inquiéter ?

Le COVID-19, la grippe et le VRS présentent tous des symptômes relativement similaires. Ils affectent tous le système respiratoire, donc la toux, les éternuements et le nez qui coule sont les caractéristiques de chacun. Bien que ces symptômes aient tendance à être légers chez la plupart des gens, chez les personnes âgées, les jeunes nourrissons ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli, ils peuvent présenter un risque plus élevé.

Malheureusement, il est possible d’être infecté par plusieurs virus à la fois – et même si cela peut signifier que les symptômes sont pires, ils peuvent aussi être les mêmes, voire meilleurs, que lorsqu’un seul virus est présent.

« Des patients sont arrivés dans nos cliniques et ont été testés positifs à la fois au COVID et à la grippe », a déclaré le Dr Caroline Goldzweig, médecin-chef du réseau médical Cedars-Sinai. Blog Cèdres-Sinaï plus tôt ce mois-ci. “Avoir l’un ne vous protège pas de l’autre.”

Alors que Goldzweig a signalé une augmentation constante des virus respiratoires depuis novembre, des estimations nationales plus récentes suggèrent que les cas pourraient avoir diminué ces dernières semaines.

Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), « le nombre de maladies respiratoires (fièvre plus toux ou maux de gorge) qui poussent les gens à recourir aux soins de santé est élevé dans la plupart des régions du pays, bien qu’une certaine diminution de l’activité soit notée ». Au cours de la semaine se terminant le 19 janvier, 25 juridictions ont connu des niveaux « élevés ou très élevés » de patients recherchant des soins pour des symptômes de maladies respiratoires – en baisse par rapport aux 37 de la semaine précédente.

De même, les visites aux urgences liées à la grippe, au COVID-19 et au VRS sont toujours élevées mais semblent diminuer. Pendant ce temps, la positivité des tests de dépistage du COVID-19 et du VRS a diminué, mais la positivité des tests de grippe est restée stable.

Comment puis-je me protéger ?

Heureusement, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger, et ce sont sans aucun doute des choses que vous avez déjà entendues d’innombrables fois.

Tout d’abord : les vaccins.

Le CDC recommande que toute personne âgée de 5 ans et plus reçoive une dose d’un vaccin COVID-19 mis à jour pour se protéger contre une maladie grave.

Il existe également des vaccins contre la grippe saisonnière, que le CDC recommande pour toute personne âgée de plus de 6 mois, en particulier pour celles qui courent un risque plus élevé de développer de graves complications grippales. La vaccination contre le VRS est recommandé destiné aux nourrissons ou aux personnes enceintes, et peut être accessible aux plus de 60 ans sur avis d’un médecin.

« Les vaccins contribuent clairement à la prévention, en particulier contre les aspects les plus graves de la grippe et du COVID-19 », a ajouté Schaffner. « En vous faisant vacciner, vous contribuez à vous protéger et pouvez également étendre une partie de cette protection à votre famille, vos voisins et vos communautés. »

Schaffner conseille également de se laver les mains, de rester à la maison si vous êtes malade, de porter un masque et de respecter la distance sociale.

« Si nous tombons malades, nous pouvons contacter notre médecin, surtout si nous appartenons à l’un de ces groupes à haut risque. [But] si vous avez des questions, il est toujours recommandé d’en parler à votre médecin. Ayez cette conversation.

Le contenu de cet article n’est pas destiné à remplacer un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Demandez toujours l’avis de prestataires de santé qualifiés pour toute question que vous pourriez avoir concernant des problèmes de santé.

Tous les articles « explicatifs » sont confirmés par vérificateurs de faits être exact au moment de la publication. Le texte, les images et les liens peuvent être modifiés, supprimés ou ajoutés ultérieurement pour maintenir les informations à jour.