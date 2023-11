« La trilogie Lehman » | Culture & Loisirs

Le premier mot qui me vient à l’esprit quand je pense à « La trilogie Lehman » est « orgueil ». Il ne s’agit pas seulement de l’orgueil des frères qui ont émigré de Bavière aux États-Unis dans les années 1840 et ont créé une entreprise de marchandises sèches qui s’est transformée en un empire financier qui s’est effondré en 2008. Plus précisément, l’orgueil impliqué dans la mise en scène de l’épopée. , d’abord à l’étranger, puis à Broadway et maintenant au Broadway Playhouse lors de sa première à Chicago par TimeLine Theatre Company.

« La trilogie Lehman » a commencé comme une pièce de cinq heures du dramaturge et romancier italien Stefano Massini (il en a également fait un roman), qui a eu le culot d’aborder l’histoire embrouillée du capitalisme américain à travers le prisme d’une seule famille. Le dramaturge britannique Ben Power a adapté la traduction anglaise de Mirella Cheeseman, réduisant la durée à plus de trois heures, et elle a fait ses débuts en 2018 au National Theatre de Londres sous la direction de Sam Mendes et avec Simon Russell Beale, Adam Godley et Ben Miles. Cette production a été transférée à New York l’année suivante et finalement à Broadway, avec des retards pandémiques, où Adrian Lester a remplacé Miles et a remporté cinq Tony Awards 2022, dont celui de la meilleure pièce et de la meilleure réalisation.

Le spectacle au Broadway Playhouse n’est cependant pas la mise en scène très acclamée de Broadway. Au lieu de cela, TimeLine a créé une version locale co-réalisée par Nick Bowling et Vanessa Stalling et mettant en vedette trois des acteurs les plus accomplis de la ville : Mitchell J. Fain (Henry Lehman), Anish Jethmalani (Emanuel Lehman) et Joey Slotnick (Mayer Lehman). . Dans les trois actes de la pièce, qui durent près de trois heures et demie, ils mettent en scène tous les personnages : les frères, à commencer par Heyum (rebaptisé Henry par un fonctionnaire) arrivé à New York en 1844 et bientôt déménagé à Montgomery, en Alabama, mais plus tard, son siège social est à New York ; leurs fils et petits-fils ; épouses et amies; clients, collègues, rabbins et rivaux.

La principale force de « La trilogie Lehman » est la brillance du scénario, même s’il est un peu à la traîne dans la description du troisième acte de la société, qui s’est effondrée jusqu’à la faillite (à ce moment-là, toute personne nommée Lehman avait disparu depuis longtemps). La narration peut embrasser une vaste partie de l’histoire – la guerre civile, les deux guerres mondiales, le krach boursier de 1929, la Grande Dépression et bien plus encore – en partie parce que les acteurs racontent également leur histoire, en sélectionnant les parties à dramatiser, ainsi qu’en faisant preuve de libéralité. mélangeant réalité et fiction.

Cela permet également beaucoup d’humour, qui est utilisé à bon escient. Mayer de Slotnick donne le ton ironique dès le début lorsqu’il explique qu’Henry est la « tête » (le cerveau), qu’Emanuel est le « bras » (les muscles) et qu’il est la « pomme de terre » (un intermédiaire), et il revient à cette analogie souvent. Jethmalani a un tour amusant dans le rôle du fils abrasif de Mayer, Herbert, qui, enfant, a toujours un problème avec tout et grandit pour devenir gouverneur de New York puis sénateur américain. Et Fain se démarque non seulement en tant que Henry, mais également en tant que fils d’Emanuel, Philip et Ruth, la future épouse de « Bobby » Lehman.

La pièce entremêle les thèmes de manière intéressante, même si elle a été critiquée pour son antisémitisme et pour avoir minimisé le fait que le succès de la famille Lehman – et celui du capitalisme en général – s’est construit sur le dos des esclaves. Les frères se disputent sur la manière de surmonter certaines crises, mais leur ingéniosité et leur capacité d’adaptation sont célébrées alors que Lehman Brothers passe d’un magasin de tissus et de vêtements à un détaillant d’équipements pour les plantations locales, puis à un marchand de coton, puis à une banque, puis à une société de courtage et teneur de marché. Dans le même temps, il y a des pertes, parmi lesquelles le lien avec les traditions juives, en particulier les célébrations des morts, qui diminuent à chaque décès.

Les pertes dues à la disparition de l’entreprise prennent une forme visuelle dans la conception scénique de Collette Pollard. La vaste scène est remplie de piles de boîtes de rangement de banquiers, de peintures non encadrées, de rangées de chaises de bureau et d’autres détritus sur lesquels sont projetés (le concepteur de projection Anthony Churchill) des incendies de guerre et d’autres scènes. Les acteurs sortent souvent de ce fouillis pour utiliser une zone centrale de plates-formes en bas de la scène ou pour réorganiser les loges et les chaises sur lesquelles ils peuvent se tenir debout et s’asseoir. Mais tout au long du film, ils sont vêtus de costumes sombres de style victorien (costumes d’Izumi Inaba), un contraste saisissant qui nous rappelle que nous regardons une fable et que nous devons décider dans quelle mesure nous y croyons.