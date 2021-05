La triche en ligne charge la faculté de médecine de Dartmouth

HANOVER, NH – Sirey Zhang, un étudiant de première année à la Geisel School of Medicine de Dartmouth, était en relâche scolaire en mars lorsqu’il a reçu un e-mail d’administrateurs l’accusant de tricherie.

Dartmouth avait passé en revue l’activité en ligne de M. Zhang sur Canvas, son système de gestion de l’apprentissage, au cours de trois examens à distance, selon le courriel. Les données indiquaient qu’il avait recherché du matériel de cours lié à une question lors de chaque test, des violations du code d’honneur pouvant conduire à l’expulsion, indique le courrier électronique.

M. Zhang, 22 ans, a dit qu’il n’avait pas triché. Mais lorsque le bureau des affaires étudiantes de l’école a suggéré qu’il aurait un meilleur résultat s’il exprimait des remords et plaidé coupable, il a dit qu’il avait le sentiment qu’il n’avait d’autre choix que d’accepter. Maintenant, il risque une suspension et une marque d’inconduite sur son dossier universitaire qui pourrait faire dérailler son rêve de devenir pédiatre.

«Ce qui m’est arrivé le mois dernier, bien que je n’ai pas triché, a abouti à l’une des expériences les plus terrifiantes et les plus isolantes de ma vie», a déclaré M. Zhang, qui a fait appel.