La tribune du Marco Simone Golf and Country Club de la Ryder Cup touchée par un grand incendie | Actualités golfiques

Un incendie au Marco Simone Golf and Country Club de Rome a ravagé la tribune.

Selon Ciel Italieun important incendie a frappé le club de golf – qui a accueilli la Ryder Cup – jeudi vers 17 heures.

La tribune de trois étages située à proximité du 18e trou a été ravagée par les flammes, selon les pompiers de Rome. Il n’ya pas de rapports de blessures.

Le Marco Simone a accueilli le week-end dernier la Ryder Cup 2023, remportée de manière convaincante par Team Europe.

Les images montraient d’énormes panaches de fumée s’élevant du club Marco Simone, dans la banlieue nord-est de Guidonia, tandis que les pompiers luttaient contre l’incendie.

La cause de l’incendie n’est toujours pas claire et aucune victime n’a été signalée.

Plus à venir…

Il s’agit d’une actualité de dernière minute qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous propose des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les derniers titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.