La tribu Yurok reçoit 18 millions de dollars pour la restauration et reprend les travaux de revégétalisation sur la rivière Klamath non barrée

S’appuyant sur le succès des semis d’hiver, le service des pêches de la tribu Yurok a lancé la deuxième phase d’un projet de revégétalisation à grande échelle le long du tronçon de rivière récemment restauré, alors que le saumon se dirige vers le bassin supérieur de Klamath pour la première fois depuis plus de 100 ans. années.

Cette semaine, l’équipe de revégétalisation de Yurok, travaillant dans le cadre d’un contrat avec Resource Environmental Solutions, a commencé à semer à la main des millions de graines de plantes indigènes dans l’ancien réservoir JC Boyle. Une étendue de végétation vibrante borde désormais la rivière qui coule librement. Le plan de plantation, élaboré par Joshua Chenoweth, biologiste riverain principal du Département des pêches de Yurok, comprend des mélanges personnalisés de dizaines d’espèces de plantes indigènes qui prospéraient autrefois le long du Haut Klamath avant la construction de barrages et le début de la colonisation.

Ne manquez jamais les plus grandes histoires et les dernières nouvelles d’Indian Country. Cliquez ici pour vous inscrire et recevoir nos rapports directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine.

« Le premier matin, nous avons vu une loutre, des aigles et des oiseaux aquatiques au bord de la rivière. Je ne serais pas surpris si nous voyions bientôt quelques saumons passer par là », a déclaré Ben Hunsucker, membre de longue date de l’équipe de revégétalisation de Yurok et citoyen de Yurok. « Je sais que nos ancêtres sont fiers du travail que nous accomplissons en faveur de la rivière. »

L’effort de revégétalisation qui s’étend sur plusieurs années vise à créer des écosystèmes biologiquement diversifiés qui soutiennent des populations saines de saumon, de truite arc-en-ciel et de lamproie du Pacifique. Le projet montre déjà des signes prometteurs, avec une grande partie de l’ancien réservoir désormais recouverte d’une végétation stabilisatrice du sol, actuellement en dormance en raison de la saison sèche. Les fleurs indigènes plantées pendant l’hiver ont fleuri de mars à octobre, attirant les pollinisateurs qui contribuent à repeupler la région. Le long de la rivière, une bande de végétation verte regorge d’insectes, qui constituent une source de nourriture essentielle pour les jeunes saumons, les truites arc-en-ciel et les truites résidentes. Des plants de chêne blanc d’Oregon, de pin ponderosa et de peuplier de Fremont prennent racine, ainsi que des graminées vivaces comme l’élyme bleu.

« Je suis satisfait du volume et de la diversité des plantes saines que nous voyons actuellement. C’est de bon augure pour l’avenir », a déclaré Chenoweth, qui a dirigé les travaux de revégétalisation après la suppression du barrage sur la rivière Elwha avant de passer cinq ans à planifier le projet Klamath.

La partie fluviale du projet de suppression du barrage de Klamath a été achevée le 2 octobre. Les barrages, qui avaient provoqué un déclin de 95 % des populations de saumon en bloquant 400 milles d’habitat historique et en dégradant la qualité de l’eau, constituaient un obstacle majeur pour les poissons. La tribu Yurok, ainsi que d’autres tribus du bassin de Klamath, se sont battues pendant des décennies pour supprimer les barrages et restaurer la rivière. La semaine dernière, des chercheurs en pêcheries ont observé le premier saumon passant devant l’ancien site du barrage Iron Gate.

Autre développement positif pour les Klamath, la tribu Yurok a récemment obtenu 18 millions de dollars de la NOAA pour le projet de restauration des salmonidés après le retrait du barrage de l’affluent supérieur de la rivière Klamath. Cette initiative se concentrera sur la restauration du ruisseau Shovel et d’autres affluents entre Jenny Creek en Californie et Spencer Creek en Oregon, créant ainsi environ 150 acres d’habitat de premier ordre pour les poissons et la faune. Le projet, qui comprend l’amélioration du passage à poissons, la reconnexion des plaines inondables, la construction de canaux latéraux et la diversification de l’habitat des cours d’eau, est conçu en collaboration avec quatre tribus du bassin supérieur et deux organisations de conservation.

La restauration des affluents complétera les efforts de revégétalisation en cours dans le tronçon du réservoir. En janvier, l’équipe de Yurok a planté plus de 16 000 livres de graines d’herbes, d’herbes et de plantes herbacées indigènes dans toute la région, ainsi que 76 000 arbres, arbustes et mottes d’herbe, 25 000 glands et 2 500 asclépiades à feuilles étroites. Le réservoir s’est depuis transformé en un paysage de fleurs sauvages en fleurs, avec des espèces comme la gomme jaune qui fleurissent encore aux côtés de jeunes pins près de l’ancien site du barrage JC Boyle. D’autres plantations sont prévues au printemps prochain pour continuer à revitaliser la région.

À propos de l’auteur : « Native News Online est l’une des publications les plus lues couvrant le pays indien et l’actualité qui compte pour les Indiens d’Amérique, les autochtones de l’Alaska et d’autres peuples autochtones. Contactez-nous à [email protected]. «

Contact : [email protected]