La tribu Nilgiris Kota accueille 2023 avec une danse traditionnelle autour du feu, un officier de l’IAS partage une vidéo

Quand quelqu’un mentionne la célébration de la nouvelle année, on pense à des fêtes, des rassemblements avec la famille et les amis, ou tout simplement des moments tranquilles avec soi-même. Mais peu de gens pensent aux manières traditionnelles d’accueillir une nouvelle année. Parmi les nombreuses vidéos de feux d’artifice et de comptes à rebours accueillant 2023, un clip des célébrations traditionnelles de la tribu Kota des Nilgiri Hills du Tamil Nadu a suscité l’intérêt sur Internet. La vidéo présente la tribu locale exécutant une danse folklorique traditionnelle pour accueillir la nouvelle année.

L’officier de l’IAS, Supriya Sahu, a publié deux vidéos montrant la danse folklorique mettant en vedette les membres de la tribu vêtus de blanc dansant joyeusement en synchronisation autour d’un immense feu de joie avec de la musique folklorique rythmée en arrière-plan.

Les belles collines Nilgiri résonnent de la musique et de la danse traditionnelles des tribus Kota alors qu’elles célèbrent leur festival local. Les Kotas sont d’anciens habitants des Nilgiris. Leur tenue blanche saisissante donne une sensation surréaliste et la danse gracieuse nous transporte dans un autre monde❤️#Bonne année pic.twitter.com/FF4wYlfixK— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 31 décembre 2022

La section des commentaires du message a plusieurs utilisateurs appréciant les célébrations et souhaitant à l’officier une bonne année.

Un utilisateur a commenté: “C’est génial.”

Un autre utilisateur a écrit : « Un article merveilleux. Les tribus ont largement préservé leurs normes et valeurs religieuses et culturelles. Leur penchant pour la danse et d’autres activités créatives les séparent des autres tribus. Les projets et programmes gouvernementaux les ont aidés à se moderniser et à s’intégrer dans la société moderne.

“Incroyable, tout le monde est synchronisé!” un autre individu a commenté.

Les Kotas vivent dans sept villages, dont six sont situés sur le plateau de Nilgiri, dont Kotagiri, Kil Kotagiri, Todanad, Sholur, Kethi et Kunda. Le septième village se trouve au pied de la colline nord-ouest de Gudalur. Les membres de la tribu Kota étaient traditionnellement des artisans impliqués dans diverses professions, notamment la poterie et la culture.

