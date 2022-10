La tribu indienne Ute critique le monument de Biden sur une terre ancestrale

SALT LAKE CITY (AP) – Une tribu amérindienne basée dans l’Utah qui s’est fréquemment disputée avec le président Joe Biden a de nouveau critiqué la Maison Blanche pour ne pas avoir consulté adéquatement ses dirigeants avant la création cette semaine d’un monument national sur des terres ancestrales dans le Colorado.

La tribu indienne Ute est l’une des trois tribus Ute de l’ouest des États-Unis qui partagent des liens ancestraux mais opèrent de manière indépendante. Des représentants des deux autres du Colorado – le Southern Ute et le Ute Mountain Ute – étaient d’accord avec le plan et ont assisté à la cérémonie de mercredi avec Biden mais n’ont pas parlé sur scène.

Biden et d’autres ont longuement parlé de l’importance de la terre pour les tribus, et la proclamation officielle de la Maison Blanche incluait une mention des lieux de sépulture d’Ute dans la région.

Mais la tribu indienne Ute, qui compte près de 3 000 membres sur des terres dans une région connue pour ses opérations pétrolières et gazières dans l’est de l’Utah, a affirmé dans un communiqué de presse publié tard mercredi soir qu’elle n’était pas d’accord avec le plan.

Shaun Chapoose, président du comité des affaires de la tribu, qui lui sert d’organe directeur, a déclaré jeudi que sa tribu n’avait été informée qu’il y a une semaine qu’un nouveau monument était à l’étude lors d’un appel téléphonique avec la Maison Blanche. Il a déclaré que sa tribu avait demandé du temps pour évaluer l’idée et fournir des commentaires.

Mais une semaine plus tard, l’administration a informé la tribu que le monument serait créé cette semaine lors d’une cérémonie au Colorado. Chapoose a déclaré qu’il avait été invité et qu’il était allé dans le Colorado, mais qu’il était parti tôt après avoir dit qu’il avait eu l’impression d’être une réflexion après coup, qu’il avait pris le dernier bus et qu’il n’avait jamais dit où aller.

“Ce qui nous a frustrés, c’est qu’ils ne voulaient pas que nous soyons là pour commenter, ils voulaient que nous soyons là pour la séance photo”, a déclaré Chapoose. “Je ne m’attends pas à ce qu’ils déroulent un tapis rouge, mais je m’attends à un peu de courtoisie commune. Si je dois juste être l’un des Indiens que vous voulez photographier, je ne suis pas le bon Indien à appeler.

Les présidents des deux tribus du Colorado ont soutenu la désignation dans des lettres à Biden envoyées le 7 octobre. Les lettres ont été envoyées par Manuel Heart, président de la tribu Ute Mountain Ute, et Melvin J. Baker, président du Southern Ute Indian Tribal Council.

Baker a noté que pendant des siècles, la région de Camp Hale abritait le peuple Ute et reste culturellement importante pour les Utes.

« Il a été dit que ce qu’un pays épargne, c’est ce qu’il choisit de dire sur lui-même. En préservant ces zones d’importance culturelle pour le peuple Ute, vous reflétez l’importance des peuples autochtones et des nations tribales pour l’histoire et le progrès de ce pays », a déclaré Baker.

Les responsables de l’administration Biden ont rencontré chaque tribu Ute dans le cadre de l’élaboration de la proclamation. Un haut responsable de l’administration a déclaré que les tribus avaient exprimé leur soutien – et non leur opposition – au monument. Le responsable n’était pas autorisé à parler publiquement de discussions privées et a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat. Et des représentants des trois tribus ont été invités à l’événement de mercredi.

“Nous apprécions le ferme soutien que les chefs tribaux ont exprimé pour préserver les terres sacrées de Camp Hale en tant que monument national lors de nos conversations avec eux avant la désignation, et nous sommes impatients de poursuivre cet engagement avec les chefs tribaux”, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Abdullah Hasan. Il a déclaré que l’administration s’est engagée à exiger que toute décision de gestion affectant le monument soit prise en consultation avec les tribus.

Lors de l’événement de mercredi près de la ville de ski de Vail dans le Colorado, Biden a principalement parlé de l’importance historique du site en tant qu’ancien site d’entraînement alpin où les soldats américains se sont préparés pour les batailles dans les Alpes italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il a également pris le temps d’en parler une fois qu’il était le foyer de tribus.

“Je suis également honoré d’être rejoint par plusieurs chefs tribaux ici, car c’est votre progéniture, cette terre magnifique”, a déclaré Biden. « Ces terres précieuses racontent l’histoire de l’Amérique. Pendant des milliers d’années, les nations tribales ont été les intendantes de cette terre sacrée, chassant le gibier, cherchant des plantes médicinales et entretenant un lien spirituel profond avec la terre elle-même.

La critique intervient alors que Biden tente d’élever les problèmes importants pour les Amérindiens. Il a nommé Deb Haaland au poste de secrétaire à l’Intérieur, faisant d’elle la première Amérindienne à diriger une agence du Cabinet américain. La sélection de Haaland a été saluée comme historique par les démocrates et les groupes tribaux qui ont déclaré que cela signifiait que les peuples autochtones verraient pour la première fois un Amérindien diriger le puissant département où les décisions sur les relations avec 574 tribus reconnues au niveau fédéral sont prises.

Haaland, membre de Laguna Pueblo au Nouveau-Mexique, n’était pas à la cérémonie de mercredi, et son agence ne supervise pas ce nouveau monument. Le Camp Hale – Continental Divide National Monument, qui s’étend sur plus de 53 800 acres près de la station de ski de Vail, sera protégé et géré par le US Forest Service sous l’égide du US Department of Agriculture.

La tribu indienne Ute a régulièrement critiqué l’administration Biden.

La tribu a réprimandé Biden dans les premiers jours de son mandat au sujet du moratoire sur le pétrole et le gaz. Ils l’ont accusé d’avoir rompu un traité entre la tribu et le gouvernement américain, affirmant que les tribus productrices d’énergie dépendent du développement pour financer les gouvernements et fournir des services aux membres de la tribu. Biden a précisé plus tard que la règle ne s’appliquait pas aux terres tribales.

Il affirme également que l’administration Biden n’a pas suffisamment consulté la tribu sur des choses comme la sécheresse dans le bassin du fleuve Colorado et n’a pas donné à la tribu plus de contrôle sur les terres dans les limites de sa réserve.

La réserve de la tribu indienne Ute – établie avant que l’Utah ne devienne un État en 1896 – est la deuxième plus grande de toutes les tribus amérindiennes aux États-Unis, avec plus de 7 000 milles carrés (18 000 kilomètres carrés). Mais la terre est un échiquier de propriété, et les Utes ne contrôlent pas tout à l’intérieur des limites.

La tribu indienne Ute fait partie des tribus qui ont poussé l’administration à passer d’un processus de consultation tribale qui est souvent considéré comme un exercice de case à cocher à un processus où les tribus sont intégrées au début de l’élaboration des actions fédérales et le consentement est requis de tribus, comme indiqué dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le concept de consentement libre, préalable et éclairé n’a pas gagné en popularité aux États-Unis

Chapoose a déclaré que sa tribu avait espéré que l’administration Biden accorderait plus d’attention aux besoins de sa tribu, mais qu’elle était de plus en plus frustrée par le manque de consultation pour le nouveau monument.

“Peut-être que personne d’autre ne veut le dire, mais nous allons le dire : nous avons fini, nous sommes fatigués, nous n’allons pas permettre que cela continue”, a-t-il déclaré.

Les rédacteurs d’Associated Press Colleen Long à Los Angeles, Felicia Fonseca à Flagstaff et James Anderson à Denver ont contribué à ce rapport.

Brady McCombs, Associated Press