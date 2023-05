La tribu Havasupai marque son retour spirituel avec un retour sur les terres agricoles du Grand Canyon

PARC NATIONAL DU GRAND CANYON, Arizona (AP) – Carletta Tilousi a pris la piste alors que le soleil se levait, la lumière révélant un groupe de peupliers et de frênes au fond du Grand Canyon.

Les oiseaux planaient au-dessus et les reptiles couraient sur les rochers alors que les parois du canyon devenaient de plus en plus hautes derrière elle. C’était sa maison, pourtant elle y était rarement allée au fil des années.

« Je n’arrive pas à croire le chemin que j’ai parcouru, c’est incroyable », a-t-elle déclaré à mi-chemin de la randonnée de 4,5 miles sur un terrain escarpé et rocheux. « Je n’arrive pas à croire que mes ancêtres faisaient ça tout le temps. »

Le voyage de Tilousi a marqué un moment charnière dans les relations de la tribu Havasupai avec le gouvernement américain près d’un siècle après que le dernier membre de la tribu a été expulsé de force de ce qui est aujourd’hui le parc national du Grand Canyon, l’un des plus grands attraits touristiques au monde. Ils se sont récemment associés à des événements marquant la reconsécration d’un terrain de camping populaire dans le canyon intérieur, du jardin indien aux jardins Havasupai ou « Ha’a Gyoh ».

Les membres tribaux espèrent que cela signifie une nouvelle ère de coopération qui leur donnera un meilleur accès aux sites du canyon et leur permettra de raconter leur histoire à travers leur objectif et leur langue.

Le Conseil américain des noms géographiques a approuvé le changement de nom pour Havasupai Gardens, la zone agricole traditionnelle de la tribu, en novembre après que la tribu ait fait pression pendant des années pour récupérer une partie de son héritage et forcer un jugement historique sur le traitement du peuple Havasupai.

Les descendants du dernier homme Havasupai à partir, le capitaine Burro, se souviennent comment il transportait de la pastèque dans un panier pour la vendre aux touristes et comment son cœur s’est brisé lorsqu’on lui a ordonné de partir. Certains membres de la famille ont ensuite changé le nom Burro, espagnol pour « âne », en Tilousi, ou « conteur ».

Le surintendant du parc, Ed Keable, a reconnu le retrait et les injustices parfois violentes au fil des décennies de la part du gouvernement fédéral. S’exprimant après la cérémonie à Havasupai Gardens vendredi dernier, il a déclaré que le changement de nom marquait une nouvelle ère de collaboration avec Havasupai et d’autres tribus amérindiennes associées au canyon.

« Cela a pris un certain temps pour établir une certaine confiance en raison de l’histoire de la façon dont cette terre a été établie en tant que parc national, contre la volonté des personnes qui vivent ici depuis des temps immémoriaux », a déclaré Keable.

La tribu Havasupai était sans terre pendant un certain temps après le retrait jusqu’à ce que le gouvernement fédéral réserve un terrain dans les profondeurs du Grand Canyon pour les membres de la tribu. Il a été réduit à moins d’un mile carré (2,6 kilomètres carrés) et, près d’un siècle plus tard, agrandi considérablement en 1975 dans ce qui était l’un des plus grands transferts de terres à une tribu.

Aujourd’hui, environ 500 des près de 770 membres de la tribu vivent dans le village de Supai sur la réserve adjacente au Grand Canyon, si éloignée qu’elle ne peut être atteinte qu’à pied, à dos de mulet ou en hélicoptère.

Il est connu pour les chutes d’eau imposantes qui donnent aux Havasupai, ou Havasu ‘Baaja, leur nom – « le peuple des eaux bleu-vert ». Des milliers de touristes du monde entier visitent chaque année, fournissant la plus grande source de revenus de la tribu.

Les événements marquant la reconsécration des jardins Havasupai ont commencé jeudi dernier, lorsque des dizaines de membres tribaux et d’autres se sont réunis pour un événement public sur la rive sud du Grand Canyon. Des danseurs des Gardiens du Grand Canyon, un groupe traditionnel et multigénérationnel, se sont produits, avec des hommes portant des cornes de bélier représentant les mouflons d’Amérique qui parcourent le canyon et des femmes portant des paniers tressés. Des grelots à leurs pieds tintaient alors qu’ils se déplaçaient en cercle.

Beaucoup avaient le visage marqué d’ocre rouge, un pigment des parois du Grand Canyon qui, par tradition, est lié à tout, depuis la naissance d’un enfant et ses premiers pas vers la protection et comme expression de la beauté.

« Peu importe où nous allons, où nous sommes, nous sommes toujours le Grand Canyon », a déclaré Rochelle Tilousi, arrière-arrière-arrière-petite-fille de Burro et cousine de Carletta Tilousi.

« C’est notre maison, c’est notre terre et c’est notre bien-être », a déclaré un autre cousin, le vice-président tribal Edmond Tilousi.

Ce soir-là et le lendemain matin, un petit groupe a voyagé sous le rebord pour la cérémonie privée, descendant 3 000 pieds (900 mètres) lors d’une randonnée qui prend généralement de deux à quatre heures. Certains sont allés à pied, tandis que d’autres ont fait un tour rapide en hélicoptère.

Carletta Tilousi a marché régulièrement le long des lacets rocheux, s’arrêtant de temps en temps pour se reposer et parler à d’autres randonneurs. L’un d’eux a dit qu’il serait difficile de s’habituer au nom Havasupai Gardens.

Elle est arrivée à Ha’a Gyoh juste au moment où l’hélicoptère a atterri, souriant largement lorsqu’une poignée de Havasupai est descendue. Elle et Ophelia Watahomigie-Corliss se sont présentées au canyon, ont salué les êtres anciens dans la prière à côté d’un ruisseau et se sont jointes aux autres pour faire savoir au canyon qu’il n’a jamais été oublié malgré le déplacement de leur peuple.

«Nous avons toujours maintenu notre lien avec cet endroit, pas en montrant ou en nous vantant. C’est juste que nous sommes venus ici et nous avons fait nos prières, nous avons fait nos chansons sur le bord », a déclaré Dianna Sue Uqualla, une ancienne qui a participé à la bénédiction dans un petit amphithéâtre près de Bright Angel Trail. « Grâce à cela, je pense que les esprits ont entendu et se sont réveillés et ont dit: » Oui, vous êtes toujours là. « »

Son frère, Uqualla – qui porte un seul nom – était assis avec un tambour devant un foyer et à côté d’un ensemble de bois tenant une gourde remplie d’eau, se préparant à diriger la cérémonie.

Il a encouragé les personnes présentes à mettre de côté leur ego, à voir le canyon comme une source de médecine et à l’entendre, à le ressentir. Et aussi pour se connecter aux éléments que Havasupai considère comme des parents – arbres, rochers, oiseaux, nuages, vent.

« Quand votre cœur est ouvert, c’est un récepteur maître de tout », a déclaré Uqualla, qui avait fait des pèlerinages mensuels dans le canyon à chaque pleine lune. « Ce qui passe, c’est parler de tout ce qui est ici-bas. »

Quelques randonneurs se sont promenés dans l’amphithéâtre, et il leur a assuré que quiconque était là était censé être.

Kris Siyuja, 14 ans, a pris au sérieux ses fonctions au cours des deux jours d’événements, qui comprenaient le détachement de paquets de sauge, le port d’un bâton et le tapotement d’un tambour qui, selon lui, amplifierait les voix de Havasupai.

« Un jour, les grands-parents, les parents et certains membres de la famille pourraient décéder, et ils n’auront qu’à perpétuer cette tradition… en portant la coiffe, les insignes et en marchant simplement sur leurs traces », a déclaré Siyuja à propos de sa génération. .

Alors que la sauge était allumée, Uqualla plaça de l’ocre rouge et du pollen de maïs dans le feu. Les membres tribaux ont guidé la fumée en utilisant un paquet de plumes sur eux-mêmes comme une bénédiction. Ils ont prié et chanté en Havasupai et en anglais. Avant de partir, ils ont placé un bâton sur une colline pour honorer les esprits.

Certains panneaux à proximité portaient déjà le nom de Havasupai Gardens parmi le paysage luxuriant qui comprend un terrain de camping et des cabanes, dont l’une que Keable a récemment réservée aux membres de Havasupai. D’autres panneaux et programmes sont prévus avec l’histoire racontée par la tribu, selon les responsables du parc.

Cela correspond à une tendance plus large dans laquelle le parc a travaillé avec près d’une douzaine de tribus amérindiennes ayant des liens avec le Grand Canyon sur des expositions, des démonstrations culturelles et de l’audio et de la vidéo à la première personne. Le travail a attiré l’attention d’autres unités du parc national telles que la Golden Gate National Recreation Area et le Point Reyes National Seashore en Californie, ainsi que l’American Indian Alaska Native Tourism Association, a déclaré Jan Balsom, chef des communications, des partenariats et des affaires extérieures du Grand Canyon. .

« Plus nous en avons fourni, plus le public visiteur est intéressé », a déclaré Balsom.

Carletta Tilousi souhaite voir davantage d’Havasupai impliqués dans l’élaboration de la gestion du Grand Canyon et de ses ressources, ce que la secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland, le premier responsable amérindien au niveau du Cabinet, a réclamé au sein des agences fédérales.

A Ha’a Gyoh, Tilousi imagine un retour à l’agriculture traditionnelle avec des abricotiers, des melons, du maïs et des tournesols. Elle a également fait pression pour que la langue Havasupai figure sur les cartes, les affiches et les badges des rangers.

Le lendemain de sa randonnée émotionnelle, elle s’est réveillée avec un sentiment de calme en sachant qu’elle et d’autres étaient rentrés chez eux et que le canyon a reconnu leurs voix, leurs chants et leurs prières.

« Ce fut une expérience très enrichissante que je garderai probablement longtemps à cœur, et j’aimerais revenir plus tôt que plus tard », a déclaré Tilousi. « Je veux profiter pleinement de mieux connaître le sentier, sentir les animaux, l’air, profiter de l’environnement. »

Felicia Fonseca, Associated Press