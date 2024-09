La tribu de Gun Lake libère des esturgeons de lac dans la rivière Kalamazoo pour la célébration de Nmé 2024

La bande indienne Pottawatomi Match-e-be-Nash-She-Wish (tribu Gun Lake) a organisé vendredi sa libération annuelle d’esturgeons dans la rivière Kalamazoo.

Environ 160 esturgeons de lac élevés en écloserie ont été relâchés dans le parc du comté de New Richmond Bridge à Fennville, dans le Michigan. Quelques centaines de personnes se sont rassemblées pour assister à la libération de l’esturgeon, connu sous le nom de nmé par les Potawatomi, avec la participation de nombreux enfants en aidant à relâcher les poissons à la main.

Les œufs d’esturgeon ont été collectés en avril par le département environnemental de la tribu à l’aide de tapis placés dans la rivière Kalamazoo. Après avoir éclos et grandi dans une installation au bord du ruisseau, les jeunes esturgeons ont grandi jusqu’à atteindre une longueur d’environ 15 à 20 cm avant d’être relâchés. Ces poissons resteront probablement dans le lac Kalamazoo ou dans la rivière pendant l’automne et l’hiver avant de migrer vers le lac Michigan. En plus des 160 nouveau-nés, cinq esturgeons plus gros de la libération de 2023, qui vivaient dans un aquarium au bureau du gouvernement tribal de Gun Lake, ont également été relâchés avec des traceurs pour permettre aux environnementalistes de surveiller leurs déplacements. Les soins prodigués à ces esturgeons sur le campus gouvernemental ont offert à la communauté, au personnel et aux visiteurs une chance unique d’observer et d’en apprendre davantage sur ces poissons remarquables.

L’écloserie fonctionne comme une installation d’élevage mobile, utilisant l’eau de la rivière Kalamazoo qui circule dans les bassins de rétention, permettant aux esturgeons de s’imprégner du « code environnemental » de la rivière. Ce processus permet de garantir qu’ils reviendront dans cette partie de la rivière pour frayer plus tard dans leur vie. Autrefois abondants dans les Grands Lacs, les esturgeons sont désormais une espèce menacée et protégée, ce qui rend cette libération annuelle d’autant plus importante.

« L’approche tribale de gestion durable consiste à reconnaître l’impact de nos actions actuelles sur les sept prochaines générations », a déclaré la directrice environnementale de la tribu, Liz Binoniemi-Smith. « La longue vie de l’esturgeon nécessite une gestion prudente avec cette approche tournée vers l’avenir, et grâce à une conservation minutieuse, nous espérons soutenir cet animal qui est si important culturellement pour les Neshnabék (peuple Anishinabe) ainsi que pour l’écosystème des Grands Lacs. »

La tribu entretient une relation réciproque avec les Nmé et le monde naturel dans son ensemble. Historiquement, les Nmé ont soutenu les Neshnabék en leur fournissant de la nourriture et d’autres ressources. Aujourd’hui, cette relation réciproque se poursuit, les Neshnabék soutenant les Nmé.

« La tribu respecte les Nmé en tant que parents, et les Nmé sont un animal de clan qui est très apprécié pour sa sagesse issue de son existence sur terre depuis si longtemps », a déclaré Jeff Martin, membre du conseil tribal et aîné.

