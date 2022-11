La tribu cherche à s’adapter alors que le changement climatique modifie la maison ancestrale

Commentez cette histoire Commentaire

SANTA CLARA PUEBLO, NM – C’était une terre de forêts denses. Un ruisseau en cascade à travers des étangs dans un canyon. Une vallée de sauge et de genévrier avec des galeries ombragées de peupliers et de nombreux jardins. Pendant des milliers d’années, le peuple Tewa de Kha’p’o Owingeh – Vallée des roses sauvages – a élu domicile à Santa Clara Pueblo, dans le nord du Nouveau-Mexique. Ils chassaient, ramassaient du bois de chauffage et des plantes médicinales et cérémonielles et creusaient de l’argile pour fabriquer de la poterie noire et rouge brillante. Les champs près du Rio Grande portaient une abondance de maïs, de haricots, de courges et de piments.

Mais la chaleur et la sécheresse, exacerbées par le changement climatique, ont fait des ravages sur les 89 miles carrés (230 kilomètres carrés) du pueblo, de la vallée du Rio Grande au canyon de Santa Clara dans les montagnes de Jemez – menaçant une existence liée à la terre, à l’eau et les animaux célébrés à travers des histoires, des chants et des danses transmises à travers les âges.

Trois grands incendies de forêt en 13 ans ont brûlé plus de 80 % des terres boisées du pueblo. Le dernier, le 2011 Incendie de Las Conchas, brûlait si chaud qu’il durcissait le sol comme du béton.

Deux mois plus tard, seulement un quart de pouce de pluie a déclenché la première de plusieurs crues éclair dévastatrices, décapant les pentes carbonisées et envoyant des rochers, des débris et des sédiments à travers le pueblo. Il a enterré une route de canyon de 50 pieds (15 mètres) de profondeur, a fait sauter des barrages en terre et drainé des étangs. Il a décimé l’habitat faunique et tué tous les poissons.

Dans la vallée, où vit la tribu d’environ 1 350 personnes, le ruissellement après les pluies remplit encore les fossés d’irrigation de sédiments et ruine les cultures. Les agriculteurs qui détournaient autrefois librement l’eau du Rio Grande le font désormais à des jours désignés. Ils disent que les températures plus chaudes et les vents plus forts assèchent rapidement le sol, que la pluie est imprévisible et que les chutes de neige sont rares.

Ici, les gens connaissent la sécheresse. Mais la méga-sécheresse maintenant enserrant l’Ouest et le Sud-Ouest, le pire en 1 200 ans, rend l’avenir moins certain.

“Comment vous préparez-vous… avec tant d’inconnues ?” dit le gouverneur de Santa Clara Pueblo, J. Michael Chavarria. “Nous ne pouvons pas simplement faire nos valises et partir.”

La tribu restaure le bassin versant avec des connaissances scientifiques et indigènes : en utilisant des roches pour ralentir l’eau et créer des étangs et des dérivations des eaux de crue. Les racines et les débris des arbres créent un habitat, enrichissent le sol et ombragent les semis et le ruisseau Santa Clara.

Les signes de progrès comprennent la germination de sapins et d’épinettes cet été le long du ruisseau. Seuls environ 40% des plus de 2 millions d’arbres plantés par la tribu au cours des 20 dernières années ont survécu, et certaines pentes non ombragées pourraient ne plus jamais supporter d’arbres dans un climat plus chaud et plus sec.

Ainsi, la régénération naturelle est “comme le sommet de la restauration”, explique Garrett Altmann, responsable des systèmes d’information géographique et du projet.

Il y a plus de signes de renouveau : Un tapis de verdure sous des arbres noircis. Scirpes le long des berges. Des trembles remplissant les endroits où brûlaient les conifères. Les ours, les wapitis, les cerfs et les lynx roux reviennent.

Mais il reste encore beaucoup à faire même après qu’environ 100 millions de dollars d’aide fédérale en cas de catastrophe et d’autres fonds ont été dépensés pour les interventions d’urgence et pour reconstruire une route de canyon temporaire, installer des ponceaux, ériger des barrières en treillis d’acier pour attraper les débris dans les ravins et pour extraire les cendres et les sédiments de les étangs et le ruisseau.

La tribu doit reconstruire une route de canyon permanente et restaurer des étangs, où elle espère réintroduire truite fardée indigène – des projets qui pourraient coûter près de 200 millions de dollars de plus, selon les responsables du pueblo.

Mais ils croient qu’ils peuvent dépenser moins et accomplir plus avec leur approche basée sur la nature, tout en reconnaissant les limites d’un climat plus chaud.

Ils seront stratégiques quant à la replantation d’arbres, en laissant de l’espace entre les futurs peuplements forestiers. Ils feront revivre les brûlures prescrites – un pratique ancienne longtemps découragé par les agences étatiques et fédérales – pour empêcher les forêts de redevenir envahies et sensibles à la sécheresse, aux insectes et aux maladies.

Pourtant, certains craignent que le changement climatique ne dépasse la reprise, qu’un autre incendie de forêt puisse anéantir des années de progrès.

“Je veux garder espoir”, déclare Eugene “Hutch” Naranjo, 63 ans, qui souhaite partager ses expériences d’enfance – chasse, pêche, camping – avec ses petits-enfants. “Mais comment les choses se passent maintenant, je ne sais pas.”

Les membres de la tribu s’inquiètent également de l’avenir de l’agriculture dans la vallée du Rio Grande, où des dizaines de familles cultivaient autrefois des parcelles.

« Les champs ne produisent tout simplement plus comme avant », déclare Gilbert Naranjo, qui n’a aucun lien avec Hutch, qui laboure les champs des agriculteurs. Beaucoup n’ont pas planté cette année après avoir perdu une grande partie de la récolte de l’an dernier à cause des vents, du gel de fin d’été et de la sécheresse persistante.

Certains ont encore perdu leurs récoltes lorsque la sécheresse est revenue au printemps, après de fortes pluies de mousson en juillet et août, et lorsque des wapitis du canyon ont attaqué leurs champs.

Hutch et Norma Naranjo attribuent leur récolte réussie – en particulier le maïs, qui fait partie intégrante du régime alimentaire et de la culture Tewa – à la prière, à la rotation des cultures et aux semences indigènes qui résistent mieux à la sécheresse.

Mais l’agriculture est maintenant « un jeu de devinettes », dit Hutch.

Les agriculteurs disent que les températures dépassent plus souvent 90 et 100 degrés (32 et 38 degrés Celsius). Le vent souffle plus fort, assèche le sol et aplatit les cultures. Le manteau neigeux qui a fondu au printemps, remplissant les cours d’eau et rechargeant les aquifères, se fait de plus en plus rare.

Une récente évaluation fédérale pour le Nouveau-Mexique prévoit encore moins de neige à l’avenir, ainsi qu’une chaleur et une sécheresse plus intenses qui pourraient déclencher davantage d’incendies de forêt et de tempêtes de poussière.

Les changements au cours des 30 dernières années contribuent déjà à la sécheresse et aux conditions météorologiques extrêmes, explique Andrew Mangham, hydrologue du National Weather Service.

“Cela devient très, très fête ou famine”, dit Mangham. “Soit nous n’avons pas de pluie, soit nous obtenons 5 pouces à la fois ou 8 pouces à la fois.”

Les précipitations peuvent être douces-amères – elles aident les cultures mais peuvent faire des ravages, comme cet été lorsque les sédiments d’une crue éclair ont détruit le système d’irrigation de l’ancien gouverneur de Santa Clara, Walter Dasheno.

Les chefs tribaux s’inquiètent également de savoir si les eaux souterraines qui alimentent les maisons pueblo continueront à se recharger de manière adéquate.

Dasheno, qui fait partie d’un comité des droits de l’eau de pueblo, dit qu’ils ont discuté d’un puits à énergie solaire, du détournement des fossés d’irrigation ou de la recherche d’un moyen de stocker l’eau de Santa Clara Creek.

La tribu espère également recréer des zones humides le long du Rio Grande pour recharger les eaux de surface et souterraines, explique le directeur forestier du pueblo, Daniel Denipah.

Toutes les idées sont sur la table, dit le gouverneur Chavarria.

« Si vous n’avez pas une bonne eau pour irriguer vos cultures… elles meurent », dit-il. “Donc, si nous n’avons pas une bonne source d’eau, une eau de bonne qualité, nous pouvons également mourir.”

Le photographe indépendant Andres Leighton a contribué à cette histoire.