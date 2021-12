La tribu amérindienne de Long Island perd des terres à cause de la montée des eaux

SOUTHAMPTON, NY – La nation indienne Shinnecock avait autrefois des villages saisonniers qui s’étendaient à travers l’extrémité est de Long Island. Mais après des siècles de perte de terres et de relocalisation forcée, plus de 600 membres de la tribu vivent désormais sur une péninsule de 1,5 mile carré qui rétrécit.

Les Shinnecock, dont le nom signifie « le peuple du rivage pierreux », se battent pour sauver ce qui reste de leur terre alors que le changement climatique fait monter le niveau de la mer et ronge le rivage. La tribu a utilisé la nature pour restaurer la terre, de la construction de récifs d’huîtres à l’alignement de rochers sur le rivage pour atténuer l’énergie des vagues de la baie de Shinnecock.

« C’est le seul endroit où nous devons rester. C’est notre patrie », a déclaré Shavonne Smith, directrice du département environnemental de la tribu, marchant près d’un cimetière effrayé qui risque d’être inondé. « Et c’est tout ce qu’il en reste. »

Depuis le milieu du XIXe siècle, les Shinnecock ont ​​une réserve d’environ 800 acres – une fraction de leurs terres traditionnelles. L’élévation du niveau de la mer sur les terres de Shinnecock devrait atteindre entre 2,1 et 4,4 pieds d’ici la fin du siècle. Selon le rapport d’adaptation climatique de la tribu, près de la moitié de la péninsule devrait être inondée par des inondations si une tempête centennale se produit en 2050, lorsque le niveau de la mer devrait être de 1,5 pied plus haut qu’aujourd’hui.

« Les niveaux d’eau augmentent. Je l’ai vu », a déclaré Mila McKey, directrice de l’aquaculture de Shinnecock, qui élève des huîtres et restaure les populations de palourdes dans un ruisseau sur les terres de la tribu. « Tout le monde est touché par ça. »

De l’autre côté du rivage de la réserve, l’élévation du niveau de la mer afflige également les communautés aisées en bord de mer de Southampton, où certains propriétaires ont eu recours à la construction de digues qui retiennent temporairement l’eau tout en provoquant le lessivage de la plage. Le gouvernement fédéral est sur le point de dépenser des milliards de dollars pour consolider le littoral et protéger les biens immobiliers dans des régions comme Fire Island, Southampton et East Hampton.

La bataille des Shinnecock pour sauver leurs terres de la montée des eaux et de l’érosion reflète un problème plus large d’inégalité raciale et de justice environnementale aux États-Unis, où les groupes autochtones historiquement opprimés et privés de leurs droits ont été davantage exposés aux effets du changement climatique. Alors que les températures mondiales augmentent et que les catastrophes climatiques deviennent plus fréquentes et plus intenses, les groupes marginalisés sont soumis à une pression accrue pour lutter et s’adapter au changement climatique.

Pendant des siècles, les colons européens, et plus tard le gouvernement américain, ont déplacé de force les tribus indigènes sur des terres marginales plus vulnérables aux aléas climatiques. Recherche publié dans la revue Science en octobre ont constaté que les nations tribales ont perdu 99% de leur territoire historique. Les terres qui leur ont été laissées sont souvent plus sujettes aux catastrophes telles que les vagues de chaleur, les incendies de forêt et la sécheresse, tout en ayant une valeur économique diminuée en raison d’un potentiel de ressources minérales plus faible.