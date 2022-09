La «trêve temporaire» du prince William avec son frère durera jusqu’à ce que Harry publie ses mémoires, selon des initiés royaux

Les initiés de ROYAL ont affirmé que la «trêve temporaire» entre le prince de Galles et le duc de Sussex durera encore un peu.

Il est rapporté que le cessez-le-feu dans la querelle entre les princes William et Harry se poursuivra au moins jusqu’à ce que ce dernier publie ses prochains mémoires.

Des sources disent que la trêve entre les frères durera jusqu’à la publication des mémoires de Harry Crédit : AP

Toute réconciliation avant cette date était qualifiée de “hautement improbable” Crédit : Getty Images – Getty

Des sources auraient déclaré au Daily Mirror que l’avenir de la relation du couple était en jeu, malgré leurs récentes manifestations d’unité après la mort de la reine.

Un initié a déclaré: “toute discussion sur une trêve entre le prince et le duc ne serait que temporaire.

“Il y a encore une grande méfiance dans l’air et il n’y a aucune raison que cela change.”

Ils ont ajouté que jusqu’à ce que les mémoires de Harry soient publiés, il est estimé qu’il est inutile d’essayer de résoudre les problèmes entre eux.

Le livre devait être publié en décembre mais sera probablement reporté à l’année prochaine par respect pour le défunt monarque.

On prétend que les frères n’avaient pas l’intention de se rencontrer pendant le séjour de Harry et Meghan au Royaume-Uni, la seule rencontre étant une rencontre fortuite.

Selon le Sunday Times, ils se sont croisés sur le domaine de Windsor et ont baissé leurs fenêtres pour discuter brièvement.

C’était avant que tout ne soit changé par la mort tragique de leur grand-mère, à la suite de laquelle les frères ont été vus publiquement ensemble pour la première fois depuis quelques années.

Harry et Meghan ont dénoncé leur traitement par la monarchie dans une série d’entretiens controversés en Amérique.

Le couple a également révélé qu’il travaillait avec Netflix pour produire un documentaire qui partagerait leur “histoire d’amour” avec le monde.

Des sources ont affirmé que tout soupçon de réconciliation entre eux et le prince et la princesse de Galles était “très improbable”.

Cela survient alors qu’Harry a reçu une autorisation spéciale de porter un uniforme militaire pour veiller sur le cercueil de Sa Majesté.

Cependant, il était apparemment « navré » par la décision de retirer les initiales « ER » de la reine de son uniforme.

Les initiales ne sont généralement portées que par les membres de la famille royale qui travaillent, mais la décision s’est avérée controversée car son oncle, le prince Andrew, a été autorisé à porter les lettres, bien qu’il ait fait l’objet de plusieurs scandales ces dernières années.

Harry n’était pas non plus en uniforme pour le cortège funèbre de la reine, avec lui et Andrew les seuls grands membres de la famille royale vêtus de costumes de deuil à la place.

Harry aurait eu le cœur brisé à cause des restrictions imposées à son uniforme militaire pendant la période de deuil Crédit : Reuters