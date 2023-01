La trêve ordonnée par le Kremlin est incertaine en raison de motifs soupçonnés

KYIV, Ukraine (AP) – L’impact de l’ordre du président russe Vladimir Poutine à ses forces en Ukraine d’observer un cessez-le-feu unilatéral de 36 heures était mis en doute vendredi après que les responsables de Kyiv ont rejeté cette décision comme un stratagème, mais n’ont pas précisé si Les troupes ukrainiennes suivraient.

Moscou n’a pas non plus précisé si elle riposterait si l’Ukraine continuait à se battre.

La trêve déclarée par la Russie dans la guerre de près de 11 mois devait commencer à midi vendredi et se poursuivre jusqu’à minuit samedi, heure de Moscou (09h00 GMT vendredi à 21h00 GMT samedi ; 4h00 HNE vendredi à 16h00 HNE samedi).

L’annonce de Poutine jeudi que les troupes du Kremlin cesseraient de se battre le long de la ligne de front de 1 100 kilomètres (684 milles) ou ailleurs était inattendue. Il est intervenu après que le chef de l’Église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, a proposé un cessez-le-feu pour les vacances de Noël orthodoxes de ce week-end. L’Église orthodoxe, qui utilise le calendrier julien, célèbre Noël le 7 janvier.

Mais les responsables ukrainiens et occidentaux ont suspecté une arrière-pensée dans le geste apparent de bonne volonté de Poutine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a remis en question les intentions du Kremlin, l’accusant de planifier la pause des combats “pour continuer la guerre avec une vigueur renouvelée”.

“Maintenant, ils veulent utiliser Noël comme couverture pour arrêter l’avancée de nos gars dans la (région) du Donbass (est) pendant un certain temps et rapprocher l’équipement, les munitions et les personnes mobilisées de nos positions”, a déclaré Zelenskyy jeudi soir.

Il n’a cependant pas déclaré catégoriquement que Kyiv ignorerait la demande de Poutine.

Le président américain Joe Biden a fait écho à la méfiance de Zelenskyy, disant qu’il était « intéressant » que Poutine soit prêt à bombarder des hôpitaux, des crèches et des églises à Noël et au Nouvel An.

“Je pense que (Poutine) essaie de trouver de l’oxygène”, a déclaré Biden, sans donner plus de détails.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que Washington avait “peu confiance dans les intentions derrière cette annonce”, ajoutant que les responsables du Kremlin “ne nous ont donné aucune raison de prendre tout ce qu’ils offrent pour argent comptant”.

L’ordre de trêve semble être un stratagème “pour se reposer, se réaménager, se regrouper et finalement réattaquer”, a-t-il déclaré.

L’Institut pour l’étude de la guerre a convenu que la trêve pourrait être une ruse permettant à la Russie de se regrouper.

“Une telle pause profiterait de manière disproportionnée aux troupes russes et commencerait à priver l’Ukraine de l’initiative”, a déclaré le groupe de réflexion jeudi soir. “Poutine ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que l’Ukraine respecte les termes de ce cessez-le-feu soudainement déclaré et a peut-être appelé au cessez-le-feu pour présenter l’Ukraine comme inaccommodante et peu disposée à prendre les mesures nécessaires en vue de négociations.”

Washington se dit prêt à continuer à soutenir l’effort de guerre de l’Ukraine. Vendredi, les États-Unis devaient annoncer près de 3 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine – un nouveau paquet massif qui devait pour la première fois inclure plusieurs dizaines de véhicules de combat Bradley.

