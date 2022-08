La trêve Israël-Gaza fait la lumière sur un gréviste de la faim palestinien

Khalil Awawdeh est sous le feu des projecteurs parce que le groupe du Jihad islamique a demandé sa libération dans le cadre de pourparlers négociés par l’Égypte qui ont mis fin à trois jours de combats entre les militants basés à Gaza et Israël au cours du week-end.

IDNA, Cisjordanie – Un gréviste de la faim palestinien qui, selon sa famille, a refusé de se nourrir au cours des 160 derniers jours et dépérit dans une infirmerie de prison israélienne a soudainement été propulsé au centre des efforts pour raffermir un cessez-le-feu à Gaza.

Pour tenter d’obtenir l’accord des militants pour arrêter leur feu, l’Egypte leur avait assuré qu’elle tenterait également d’obtenir la libération de leur chef cisjordanien et d’Awawdeh.

Le père de quatre filles de 40 ans, décharné et affaibli, proteste contre sa détention sans inculpation ni procès par Israël. Il fait partie des dizaines de prisonniers qui ont entamé des grèves de la faim dans les prisons israéliennes.

L’avocate d’Awawdeh, Ahlam Haddad, a déclaré que son client « oscillait entre la vie et la mort » et que cela n’avait aucun sens de le maintenir en détention. “Il ressemble à un tas d’os”, a-t-elle déclaré. « À quel point peut-il être une menace ? »

Sa famille dit qu’il n’a pas mangé depuis 160 jours et qu’il n’a bu que de l’eau, sauf pendant une période de 10 jours où il a également reçu des injections de vitamines.

Awawdeh est originaire d’une petite ville du sud de la Cisjordanie et travaillait comme chauffeur. Dans son état actuel, il utilise un fauteuil roulant et présente des pertes de mémoire et des difficultés d’élocution.