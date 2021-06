La trêve de Harry et William pour Diana ? Ce sera une masterclass d’acteur

Je NE pense PAS que leur relation se soit réconciliée, pas du tout. Ce sera un processus très lent et ne se produira pas lors d’un voyage rapide en Grande-Bretagne.

Ce sera un chef-d’œuvre d’acteur mais doit être fait.

Harry et William ont appelé à une trêve pour le dévoilement de la statue de Diana Crédit : AFP

La journée concerne leur mère, pas leurs propres griefs personnels.

Harry et William, plus que quiconque, savent comment faire un bon spectacle, ayant été élevés en tant que Royals.

Harry, bien sûr, est un très bon acteur et s’assurera qu’il n’y a pas de langage corporel affiché qui montre ce qui se passe réellement entre les deux.

Comme ils nous le rappellent constamment, Diana était la personne la plus importante au monde pour eux, ils doivent donc faire preuve de courage parce qu’elle s’attendrait à ce qu’ils le fassent.

Harry se sentira le plus mal à l’aise, d’autant plus qu’il n’aura pas sa femme, et probablement son fils, là-bas.

William, j’en suis sûr, aura Catherine et ses enfants à ses côtés, et il devrait donc le faire pour un si grand jour.

Les princes doivent faire preuve de courage le 1er juillet – comme le jour devrait être pour leur mère Crédit : Getty

William sera soutenu par sa famille, mais Harry devra probablement venir seul

Si j’étais Harry, j’emmènerais Archie avec moi.

Avouons-le, si vous avez un enfant ou un animal de compagnie exposé, tout le monde le regarde, n’est-ce pas, pas vous !

Mais je ne pense pas que cela arrivera jamais, ce qui est si triste.

Ingrid Seward est l’auteur de Prince Philip Revealed: A Man of His Century et rédactrice en chef de Majesty Magazine Crédit : Rex