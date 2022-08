La trésorerie des ménages est dirigée vers le haut. Voici ce que cela signifie pour l’économie

“Les flux de trésorerie ont été touchés en 2022, mais ils reviennent, et les flux de trésorerie sont ce qui motive les dépenses”, a déclaré Zandi. “Il est peu probable que les entreprises suppriment des emplois car elles savent que leur plus gros problème est de trouver des travailleurs”, a ajouté Zandi.

C’est une bonne nouvelle pour les ventes au détail après une lutte d’un an pour suivre l’inflation et pour la capacité de l’économie à éviter une récession, selon Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, qui a une prévision similaire d’amélioration des finances des consommateurs.

Après une baisse d’un an, les flux de trésorerie des ménages recommenceront à augmenter juste après Noël et s’accéléreront tout au long de la nouvelle année, selon une nouvelle étude des analystes de Goldman Sachs.

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté d’environ 10 % au cours de la dernière année, mais cela reflète principalement la valeur en dollars de l’essence et d’autres biens vendus aux prix gonflés de cette année, selon des données récentes du département du Commerce. Les ventes d’automobiles n’ont augmenté que de 1,5 %, bien en deçà du rythme de l’inflation. Cela a contribué à ralentir le rythme de croissance des dépenses de consommation corrigées de l’inflation à environ 1,5 % au premier semestre 2022, contre près de 12 % un an plus tôt.

Alors que l’on a beaucoup parlé de la résilience des consommateurs pendant une période de ralentissement de la croissance économique, le marché a puni les entreprises de vente au détail, qui ont chuté environ deux fois plus que l’indice boursier américain plus large cette année, mesuré par la performance relative du SPDR S&P Retail ETF et indice S&P 500. La performance bâclée de cette année dans les dépenses de consommation se produit parce que les ménages ont moins d’argent qui rentre – même s’ils ont plus d’économies – depuis que les paiements de relance conçus pour lutter contre la pandémie de Covid ont pris fin en 2021.

L’année prochaine, les chiffres deviennent plus positifs tout au long de l’année, selon les estimations de Goldman. Les flux de trésorerie des consommateurs augmenteront de 2 % au premier trimestre et atteindront plus de 6 % au second semestre 2023, soit un gain global d’environ 600 milliards de dollars.

La mesure des flux de trésorerie utilisée par Goldman ajoute d’autres sources de liquidités, comme les paiements de transfert gouvernementaux et les emprunts, au revenu courant, et soustrait les dépenses essentielles comme la nourriture et le carburant, donnant une image plus complète de la capacité et de la volonté probables des consommateurs à dépenser.

La baisse des flux de trésorerie des consommateurs a commencé comme une forte baisse, mais l’écart entre 2021 et 2022 s’est progressivement rétréci. Au premier trimestre, les consommateurs disposaient de 10 % de liquidités discrétionnaires en moins par rapport au même mois de l’année précédente, ce qui, selon Goldman, se réduira à une baisse de 2,7 % ce trimestre et à une baisse de 1,2 % pour la période des fêtes.

La flambée des dépenses en biens d’équipement pendant la brève récession de Covid, alors que les consommateurs achetaient des meubles et d’autres biens liés à la maison lorsqu’ils passaient plus de temps à la maison en raison de la pandémie, a contribué à l’effondrement du commerce de détail cette année car il a fait avancer la demande, a déclaré English.

Bien que la hausse des revenus des consommateurs soit une bonne nouvelle pour l’économie, elle ne profitera peut-être pas à toutes les entreprises de la même manière, selon Arun Sundaram, analyste de CFRA Research, qui s’attend à ce que la hausse des revenus des consommateurs aide le plus les grands détaillants. Des acteurs à grande échelle comme Amazon et Walmart, et dans une moindre mesure Target, seront gagnants et prendront des parts de marché, a-t-il déclaré.

Les conditions de vente au détail moroses de cette année pourraient empêcher les petites entreprises de consommation d’accéder aux marchés des capitaux qui sont devenus plus sélectifs même si les conditions s’améliorent. “Ils auraient dû collecter des fonds il y a un an”, a déclaré Sundaram. “Maintenant, les marchés sont plus serrés … Ils essaient de réduire leurs dépenses et de réduire leur consommation de trésorerie.”

Alors que Sundaram se concentrait sur les startups de consommation qui sont devenues publiques ces dernières années, telles que Oatly et Beyond Meat, l’humeur au sein de la communauté élargie des petites entreprises américaines n’est pas optimiste, l’inflation continuant de nuire à la capacité de Main Street à maintenir ses marges à une époque de prix plus élevés. en intrants, depuis les matières premières jusqu’à l’énergie, le transport et la main-d’œuvre. La plupart des propriétaires de petites entreprises croient qu’une récession est inévitable. en fait, certains pensent la récession a déjà commencé et a réduit leurs perspectives de ventes pour l’année prochaine, selon la dernière enquête CNBC | SurveyMonkey Small Business Survey pour le troisième trimestre 2022, qui a vu la confiance des petites entreprises atteindre un creux historique.

Pendant ce temps, le plus grand détaillant au monde, Walmart – qui avait abaissé ses objectifs de bénéfices au deuxième trimestre, mais a ensuite annoncé un battement le 16 août, a consacré une grande partie de son appel aux résultats du deuxième trimestre à expliquer ses plans d’investissement – ​​qui, selon le directeur financier John David Rainey, seront l’une des sources des espoirs de la chaîne d’accroître sa rentabilité dans l’année à venir.

Walmart a augmenté ses dépenses en capital de 50% à 7,5 milliards de dollars au cours du premier semestre de son exercice, qui se termine en janvier. Rival Target, qui a connu une baisse de 90% de ses bénéfices au deuxième trimestre, a presque doublé ses investissements, passant de 1,34 milliard de dollars à 2,52 milliards de dollars. Le directeur financier de Walmart, John Rainey, a cité le développement de l’automatisation et de la technologie dans l’ensemble de ses activités, et comment il continuera à contribuer à une plus grande efficacité, lors d’un appel avec des analystes après ses bénéfices. Il a souligné la technologie de réalité augmentée Viz Pick de l’entreprise, qui utilise les téléphones portables des travailleurs pour accélérer le réapprovisionnement des étagères afin d’éviter les pertes de ventes.

Avant la prochaine augmentation des revenus des clients, les détaillants doivent encore traverser les saisons de rentrée scolaire et de magasinage des Fêtes, lorsque le revenu des ménages sera encore un peu inférieur à ce qu’il était en 2021 et que les détaillants seront toujours confrontés à un excédent de stock de produits liés à la maison. marchandises qu’ils ont marquées et passées par profits et pertes.

“Si nous sommes dégagés d’ici les vacances, nous sommes en bien meilleure forme pour l’avenir que ne l’estime actuellement le marché”, a déclaré English.