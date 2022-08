La Trellick Tower de Londres et un débat sur le développement

“Après Grenfell, le conseil nous a promis que s’il y avait quoi que ce soit dans les plans auxquels nous nous opposions, ils retourneraient à la planche à dessin”, a déclaré M. Benton.

Au fil du temps, Trellick est devenu plus sûr et plus attrayant pour les acheteurs potentiels ; il y a même un concierge à plein temps. Mais la désirabilité croissante inquiète les habitants. Beaucoup craignent que la construction ne fasse qu’attirer davantage de développeurs dans le quartier environnant, gâchant ainsi le caractère du site.

“Ils ont affirmé que ce n’était pas le cas, mais c’est de la gentrification”, a déclaré M. Benton à propos de l’évolution des perceptions du bâtiment existant.

Les inquiétudes concernant les nouvelles propositions de tour ont incité les résidents à former une campagne «Save Trellick» l’automne dernier. Ils ont partagé des informations via les réseaux sociaux et se sont relayés à l’entrée de la tour avec des pétitions. Au total, ils ont recueilli plus de 3 000 signatures et obtenu une réunion avec des représentants du gouvernement local à l’ancien hôtel de ville de Chelsea en décembre.

Conçu à la fin des années 1960 pour répondre à la demande croissante de logements d’après-guerre, Trellick était censé représenter un avenir utopique dans lequel les familles pourraient vivre au-dessus du smog, avec toutes les commodités à portée de main. La conception de Goldfinger comprenait une pépinière, un dépanneur, un pub, une clinique médicale et même une maison de retraite.