La travailleuse sud-africaine Honeybee peut se cloner un million de fois et prendre le contrôle de la ruche en tant que reine

Avec plus de 9 lakh d’espèces différentes d’insectes vivants connus des humains, le monde des anthropodes est plein d’émerveillement. Alors que le clonage d’êtres humains semble être une idée tout droit sortie d’un film de science-fiction, on serait ravi de savoir qu’il est tout à fait fonctionnel dans le domaine des insectes. Une sous-espèce sud-africaine d’abeilles domestiques peut se cloner. En plus de cela, ils le pratiquent plus de millions de fois sur une période de 30 ans.

Les ouvrières des abeilles du Cap, originaires d’Afrique du Sud, ont cette capacité unique de se cloner. Les abeilles ouvrières continuent sur leur génome sans avoir besoin de copulation en suivant la reproduction asexuée – parthénogenèse. Ils reproduisent des descendants génétiquement identiques à eux tout en évitant la recombinaison (le processus de reproduction au cours duquel le matériel génétique se mélange).

Selon Nouveau scientifique, la reproduction asexuée peut être mortelle chez les abeilles car un tiers des gènes deviennent consanguins et les larves ne survivent pas. Étant donné que les abeilles ouvrières du Cap se clonent parfaitement, chaque nouvelle progéniture reste aussi saine génétiquement que sa mère. Benjamin Oldroyd, l’un des principaux auteurs du étude à l’Université de Sydney, a expliqué qu’une lignée d’abeilles a été re-clonée depuis 1990, le même individu clonant des centaines de millions de fois.

Il a ajouté que les clones peuvent s’avérer problématiques pour la santé d’une colonie. Étant donné que la reine des abeilles est la seule de la colonie à se reproduire, les abeilles ouvrières remplissent toutes les autres fonctions pour soutenir la ruche. Mais si les abeilles ouvrières commencent à produire leurs clones, l’équilibre de la ruche sera perturbé, la rendant dysfonctionnelle. Dans ce cas, les clones ouvriers conservent une forte intégrité génétique sans reproduction.

Oldroyd et son équipe ont même comparé les génomes des abeilles ouvrières du Cap et des reines vierges du Cap et de leur progéniture pour déterminer si elles produisent également les clones parfaits. L’étude a suggéré que la progéniture produite de manière asexuée de la reine présentait des niveaux de recombinaison 100 fois plus élevés que la progéniture clonée des abeilles ouvrières. Au fil du temps, les ouvrières ont développé une mutation pour empêcher efficacement la recombinaison génétique et produire des copies parfaites de leurs mères.

