La transphobie interrompt l’événement d’athlétisme pour les enfants de la Colombie-Britannique

Avertissement : Cette histoire contient un langage transphobe.

Lorsque Heidi Starr est allée à la rencontre d’athlétisme de sa fille à Kelowna la semaine dernière, elle pensait qu’elle encouragerait son enfant, et non la protégerait de la transphobie.

La fillette de neuf ans participait à deux épreuves au Apple Bowl de Kelowna le 8 juin — le lancer du disque et le lancer du poids — selon sa mère.

Starr dit que sa fille était ravie après s’être classée deuxième lors de la première épreuve, mais les choses ont empiré lorsque l’élève de quatrième année s’est alignée à son tour pour participer au lancer du poids.

« Un monsieur est sorti de la foule, qui, je crois, est le grand-père d’une personne qui était en compétition, et il a dit ‘Hé ! C’est un événement réservé aux filles, pourquoi les garçons lancent-ils ? », a déclaré Starr à CTV News mardi, ajoutant qu’elle n’avait jamais vu cet homme auparavant.

Après une certaine confusion, Starr s’est rendu compte qu’il pointait du doigt sa fille – qui a une coupe de cheveux de lutin – tout en accusant le bénévole de permettre aux garçons de participer à l’événement.

Lorsqu’elle est intervenue pour expliquer que son enfant – l’un des deux qu’il croyait être des garçons – était en fait une fille, Starr dit qu’il l’a renvoyée et a insisté sur le fait que les enfants étaient soit des garçons, soit des transgenres.

«À ce moment-là, sa femme a commencé à crier que mon ex-femme et moi – les parents de ma fille – et d’autres parents d’enfants trans étaient des mutilateurs génitaux et des toiletteurs, et l’homme lui-même a commencé à exiger de voir un certificat prouvant que ma fille était née un fille », a déclaré Starr.

Il n’y avait pas de sécurité lors de cet événement, qui était une rencontre d’athlétisme pour les élèves du primaire de toute la région, mais Starr dit que certains des parents bénévoles « plus affirmés » se sont réunis et ont parlé à l’homme, qui a refusé de partir mais a finalement été escorté. une fois l’événement terminé.



L’HOMME REFUSE LES ALLÉGATIONS : JE PENSAIS JUSTE « C’EST UN GARÇON »

Le grand-père en question, Josef Tesar, a contesté la version des événements de Starr.

Dans une interview téléphonique avec CTV News Vancouver, il a déclaré que lui et sa femme n’avaient jamais réprimandé Starr et sa fille.

Il admet avoir demandé à un officiel si l’événement était mixte après avoir vu la fille de Starr.

« J’ai demandé en privé, pas à l’enfant. Je n’ai pas parlé à l’enfant, je n’ai mis aucune haine contre les enfants. Je n’ai pas dit à l’enfant qu’il est [sic] une trans. Je suis allé voir les officiels et je n’ai posé qu’une seule question : si c’est une compétition mixte », a-t-il dit.

Il a dit que, sur la base de ses 17 ans d’expérience dans l’entraînement d’enfants, il pensait qu’elle n’était pas une fille.

« Je l’ai vue et dans mon esprit et mon intuition, j’ai juste pensé » C’est un garçon « », a déclaré Tesar.

Starr a déclaré qu’elle n’était pas surprise d’apprendre que Tesar avait nié les allégations, mais insiste sur le fait qu’il existe des dizaines de témoins qui peuvent corroborer sa version des événements.

Starr dit que l’échange a secoué sa fille « jusqu’au cœur », ajoutant que son enfant était en larmes toute la journée.

« Elle a deux mamans gays, elle est née dans une famille lesbienne, elle est bien consciente et comprend parfaitement le spectre des genres, l’orientation, tout ça, mais nous ne l’avons jamais exposée à la haine. C’est la première fois qu’elle vit cela », dit Starr.

La GRC de Kelowna dit qu’elle a lancé une enquête sur l’incident après avoir reçu « un certain nombre de messages de citoyens inquiets ».

Bien que la GRC ait fourni peu de détails, citant les limites de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la communauté est encouragée à dénoncer les « comportements discriminatoires ».

« Si notre communauté agit ensemble, cela nous aidera à atteindre l’objectif ultime d’une communauté diversifiée, inclusive et sûre pour tous. Votre volonté de jouer un rôle actif démontre votre sollicitude et votre responsabilité », a écrit la GRC de Kelowna dans un communiqué mardi.

En réponse à la couverture médiatique de l’agression verbale présumée, le premier ministre de la Colombie-Britannique s’exprime également.

« Ce genre de haine n’est ni acceptable ni bienvenu en Colombie-Britannique », a écrit mardi David Eby sur Twitter. « Continuons à dénoncer la transphobie quand nous la voyons. La haine blesse tout le monde. Et soutenons cette fille et tous ceux qui sont ciblés simplement parce qu’ils sont eux-mêmes.

Starr a pleuré lorsqu’elle a appris le soutien du premier ministre.

« Je n’en avais aucune idée, mais je pense que c’est tellement important pour les gens qui ont une voix et une plateforme de dire à quel point c’était terrible. C’est l’antithèse de la protection des enfants », a-t-elle déclaré.

Starr dit que sa fille, qui aura 10 ans jeudi, comprend que cette histoire est devenue virale.

« Elle a dit: » Vous savez, je pense que tout s’est passé avec la carotte effrayante « , c’est ainsi qu’elle appelle l’homme, » Pour que l’histoire devienne virale, pour que mon cadeau d’anniversaire soit de faire changer les choses « », a déclaré Starr.

Sa fille voulait également s’assurer qu’une chose était claire.

« Dites-leur simplement que je pense vraiment que j’aurais gagné un ruban si cet homme ne m’avait pas crié dessus », a déclaré Starr, répétant le message de son enfant aux médias.

Il s’agit de la deuxième expérience de Starr avec la rhétorique anti-queer depuis décembre, lorsqu’elle a été agressée physiquement lors d’une manifestation contre une collecte de fonds pour les fêtes de drague à DunnEnzies Pizza.

«Je n’ai jamais pensé que mon enfant de neuf ans cisgenre et s’identifiant comme une femme aurait besoin d’être défendu contre une attaque transphobe. C’est vraiment secoué toute la famille. Nous avons dû nous demander si cette communauté était sûre pour nous d’élever notre enfant », a déclaré Starr.

Elle s’inquiète également pour les autres enfants qui ont été témoins de l’échange haineux.

« Mon enfant n’était pas le seul à avoir vécu ce qui s’est passé. L’autre enfant qui a été ciblé directement s’est enfui. Tous les autres enfants qui ont dû voir cet homme arrêter tout l’événement de lancer du poids pour exiger la validation du sexe – tous ces enfants ont été touchés par cela », a déclaré Starr.

Le surintendant et PDG des écoles publiques du centre de l’Okanagan a déclaré que la communauté avait fait preuve « d’une alliance et d’une inquiétude formidables » à la suite de l’incident.

« Nous continuerons à nous enregistrer et à nous assurer que des supports sont disponibles pour toute personne touchée par l’incident », a déclaré mardi Kevin Kaardal dans un communiqué.

Il dit également que les personnes impliquées – dont l’identité n’a pas été confirmée par les autorités – ont été interdites de futurs événements se déroulant sur la propriété du district.

« Nous nous attendons à ce que les adultes qui sont invités à célébrer la réussite des élèves régissent leur comportement et se conduisent avec la civilité et le respect que nous attendons des élèves », a déclaré Kaardal.