La transparence salariale au Canada : qui l’a ?

La transparence salariale est devenue un atout de plus en plus recherché sur le marché du travail, car de plus en plus de Canadiens veulent des discussions ouvertes sur leurs salaires alors qu’ils sont aux prises avec la forte hausse du coût de la vie et les écarts de rémunération persistants.

La question est particulièrement pertinente pour les travailleurs appartenant à des minorités comme les femmes, car les recherches montrent que leurs revenus n’ont pas suivi l’inflation, ce qui pourrait creuser l’écart salarial au Canada depuis que la COVID-19 a frappé.

Un rapport de septembre de l’Organisation internationale du travail a révélé que les politiques de transparence salariale peuvent aider à révéler les disparités salariales entre les hommes et les femmes et à identifier leurs causes sous-jacentes, et pourraient “réduire les inégalités plus larges entre les sexes sur le marché du travail”.

La ville de New York a récemment rejoint le train en marche des villes américaines pour adopter une législation obligeant la plupart des employeurs à indiquer l’échelle salariale sur toutes les offres d’emploi, devenant l’un des plus grands marchés du travail au monde pour imposer la transparence des salaires aux travailleurs.

À l’autre bout du monde, le Royaume-Uni est actuellement à la tête d’un programme pilote volontaire permettant aux employeurs de divulguer leur rémunération, tandis que la directive de l’Union européenne sur la transparence des salaires permettant aux grands employeurs de fournir des échelles de salaire sur les offres d’emploi devrait être mise en œuvre en 2024.

ALORS, OÙ EN EST LE CANADA ?

Selon les données d’Indeed Canada, 66 % des nouveaux emplois publiés sur la plateforme contenaient des informations sur les salaires au quatrième trimestre de 2021, contre 80 % dans le monde et 78 % aux États-Unis.

Mais l’accès d’un travailleur canadien aux droits de transparence salariale dépend vraiment du fait qu’il s’agisse d’un employé sous réglementation fédérale ou provinciale, a déclaré Jan Borowy, un avocat en droit du travail basé à Toronto, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique vendredi.

La Loi sur l’équité salariale du gouvernement fédéral, qui est entrée en vigueur en janvier 2021, oblige tous les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale, y compris les banques, les radiodiffuseurs et les télédiffuseurs, les entreprises de télécommunications et les compagnies aériennes, à s’assurer que les travailleurs reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale et est destiné à aider les femmes et les autres travailleurs appartenant à des minorités à obtenir une rémunération équitable pour leur travail.

Pour y parvenir, les employeurs sous réglementation fédérale sont désormais tenus de déclarer les données sur les salaires de tous les travailleurs “d’une manière qui montre des informations agrégées sur l’écart salarial”, la compilation et la distribution initiales des données sur les salaires étant prévues pour juin 2022.

“Les lois qui s’appliquent actuellement aux travailleurs sous réglementation fédérale au Canada, avec une solide transparence salariale, sont bien meilleures que tout ce que New York ou toute autre ville américaine bidouille”, a déclaré Borowy.

“Cependant, il y a certainement des lacunes. Le plus grand pourcentage de travailleurs au Canada est couvert par les juridictions provinciales.”

Actuellement, les lois exigeant la transparence salariale dans les provinces sont très incohérentes. Par exemple:

ONTARIO : UN MOUVEMENT EN RETENUE

L’ancien gouvernement libéral de l’Ontario a présenté en 2018 une loi appelée Loi sur la transparence salariale, exigeant la transparence des salaires dans les offres d’emploi, quelques semaines seulement avant l’élection de Doug Ford des progressistes-conservateurs au poste de premier ministre. Depuis, la mesure a été abandonnée.

La loi se serait appliquée à toutes les entreprises ontariennes comptant plus de 100 employés.

“C’était une première étape très, très importante sur la voie de la transparence des paiements”, a déclaré Borowy.

“Cela comprenait des choses comme : un employeur ne pouvait pas poser de questions sur votre ancien salaire, ne pouvait pas intenter de poursuites judiciaires si vous commenciez à poser des questions sur votre salaire, et des rapports et des analyses devaient être déposés par les employeurs concernant les écarts salariaux.”

Les raisons pour lesquelles la loi a été mise de côté restent floues et le bureau du premier ministre Ford n’a pas immédiatement répondu à CTV News pour commentaires.

L’Ontario représente l’un des plus grands marchés du travail au Canada. La province a ajouté 344 800 emplois en 2021 (une hausse de 4,9 %), la plus forte augmentation annuelle de l’emploi jamais enregistrée, selon l’Enquête sur la population active de Statistique Canada.

Borowy dit qu’elle est optimiste que le changement pourrait être vu en Ontario grâce au travail des femmes et d’autres voix collectives intersectionnelles.

“La chose essentielle à retenir en Ontario est qu’il existe une sorte de système solide de transparence salariale. C’est juste en veilleuse.

“Si vous voulez changer cela, décrochez le téléphone et appelez le bureau de Doug Ford.”

COLOMBIE-BRITANNIQUE : CONSULTATIONS EN COURS

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a promis en mars que, dans un premier temps, il commencerait à s’attaquer au problème persistant de la disparité salariale entre les hommes et les femmes dans la province.

Grace Lore, secrétaire parlementaire pour l’équité entre les sexes, a fait l’annonce à l’Assemblée législative à l’occasion de la Journée internationale de la femme et a déclaré que des consultations commenceraient pour aider à élaborer une nouvelle législation sur la transparence des salaires « made in BC ».

« La transparence et la responsabilité sont une étape pour combler l’écart salarial en Colombie-Britannique », a-t-elle déclaré. « Un écart qui n’est pas seulement lié au genre, mais qui est aussi racialisé. C’est plus important pour les femmes et les filles autochtones, les personnes handicapées et les nouveaux arrivants.

Selon le gouvernement, la Colombie-Britannique est l’une des quatre provinces qui n’ont ni transparence salariale ni législation sur l’équité salariale, et présente l’un des plus grands écarts de rémunération entre les sexes au pays, les femmes de la province gagnant en moyenne environ 20 % de moins que les hommes.

Les consultations pour la législation se sont terminées cet été.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD : UNE LOI ADOPTÉE EN JUIN

L’Île-du-Prince-Édouard a approuvé en juin une loi exigeant que les salaires apparaissent sur toutes les offres d’emploi publiques.

Selon le site Web de la province, les employeurs ne seront plus autorisés à demander aux candidats des informations sur l’historique de rémunération, toutes les offres d’emploi publiques devront inclure une proposition de salaire ou d’échelle salariale, et il sera interdit de prendre des mesures contre les employés qui discutent ou partagent les salaires.

“Il semble que l’Île-du-Prince-Édouard vient de régler le premier problème”, a déclaré Borowy.

“Mais, ils ne se sont pas réellement retournés et ont dit aux employeurs de continuer à faire des rapports détaillés. Des rapports détaillés qui doivent être rendus publics et exécutoires sont nécessaires pour faire une différence.”



Avec des fichiers de La Presse canadienne et de CTV News Vancouver