La transparence au rendez-vous pour le conseil de Kelowna

Le conseil municipal cherche à donner plus de voix au public lors de ses réunions régulières.

“Peut-être que quelques fois par mois pour commencer là où il y a une période de 15 ou 20 minutes, vous pouvez venir parler pendant trois minutes et nous faire part de vos préoccupations”, a déclaré le maire Tom Dyas.

L’objectif est de fournir des interactions et des informations qui peuvent aider le conseil à initier des changements positifs dans toute la communauté, a-t-il ajouté.

“Nous avons besoin d’entendre la communauté et ils n’ont pas vraiment cette possibilité d’exprimer potentiellement leurs préoccupations”, a déclaré Dyas.

Le personnel prépare un rapport sur le plan pour examen par le conseil.

Des changements sont également à venir dans le processus d’audience publique de la ville.

Elles sont actuellement prévues les mardis à 18 h. Il est prévu de déplacer l’heure de début à 16 h, et éventuellement à 15 h si l’ordre du jour de l’audience l’exige.

Dyas a déclaré que le changement maintiendrait les réunions plus succinctes et efficaces.

“Ma responsabilité sera également de m’assurer que le conseil se déplace aussi efficacement que possible.”

Com. Mohini Singh a noté qu’une plus grande transparence de la part du conseil était quelque chose qu’il avait entendu haut et fort lors de la campagne électorale de 2022.

“Nous écoutons et réagissons en conséquence.”

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

RèglementsConseil municipalVille de Kelowna