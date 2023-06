La transition est un droit religieux – The Satanic Temple

L’organisation de défense affirme que ses ministres sont prêts à témoigner devant le tribunal en tant que témoins experts

Le Satanic Temple (TST), un groupe de défense basé aux États-Unis fonctionnant comme une organisation religieuse, a proposé que ses «prêtres» témoignent au nom des membres trans du TST que les procédures d’affirmation de genre font partie des principes fondamentaux du satanisme.

L’offre, qui a été annoncée mercredi sur les réseaux sociaux, s’appelle Expert Witness Service et est « spécialement adapté aux membres trans de TST qui sont confrontés à une violation de leur autonomie corporelle par les autorités gouvernementales au niveau local, étatique ou fédéral », selon le message.

Les droits des trans sont devenus une question politique brûlante aux États-Unis, les politiciens conservateurs faisant pression pour des limitations strictes dans certains domaines. En avril, la Chambre des représentants contrôlée par les républicains a adopté un projet de loi visant à interdire aux femmes et aux filles transgenres de participer à des sports scolaires féminins. Les opposants libéraux qualifient ces politiques de transphobes.

Le temple prétend avoir plus de 700 000 membres dans le monde et cite le contrôle personnel total de son corps comme l’un de ses sept principes. L’organisation promeut la liberté individuelle, la laïcité et la raison.

L’une des récentes campagnes de TST visait un monument représentant les Dix Commandements qui a été installé sur le terrain du Capitole de l’État de l’Oklahoma en 2012. Le groupe a cherché à placer à côté de lui une statue du démon Baphomet, l’un des symboles qu’il utilise dans ses rituels.

Il a retiré sa demande après que la Cour suprême de l’Oklahoma a statué en 2015 que le monument original violait la constitution de l’État, qui interdit le soutien de l’État à toute religion. TST a été impliqué dans des manifestations similaires et des poursuites judiciaires contre un monument des Dix Commandements dans l’Arkansas.