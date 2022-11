La transition énergétique échouera si l’éolien ne résout pas les problèmes : PDG

“N’oubliez jamais que les énergies renouvelables comme le vent ont besoin de 10 fois plus de matériaux [compared to] … ce dont les technologies conventionnelles ont besoin », a-t-il déclaré.

Mercredi, Siemens Energy a déclaré que sa « performance globale » avait été « freinée par l’évolution négative de Siemens Gamesa énergies renouvelables, ” un fabricant d’éoliennes dans lequel il détient une participation majoritaire.

Dans un communiqué, Siemens Energy a déclaré que son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements – et éléments spéciaux – était tombé à 379 millions d’euros (environ 393,8 millions de dollars) contre 661 millions d’euros pour l’exercice 2021.

“Alors que Gas and Power a bénéficié de son plan de redressement et a vu son EBITA ajusté augmenter fortement, cette augmentation a été plus que compensée par une perte plus importante chez SGRE”, a-t-il ajouté. Cela était “en raison de difficultés dans la montée en puissance de la plate-forme terrestre 5.X ainsi que de retards dans la chaîne d’approvisionnement”.

Siemens Energy a enregistré une perte nette de 647 millions d’euros contre une perte de 560 millions d’euros l’année précédente mais a également fait état d’un carnet de commandes record de 97,4 milliards d’euros.

“En raison de la perte croissante et des défis auxquels l’entreprise est confrontée aujourd’hui et dans l’année à venir, le conseil d’administration de Siemens Energy proposera au conseil de surveillance de ne pas proposer de dividende pour 2022 lors de son assemblée annuelle des actionnaires en février 2023”, a-t-il déclaré. ajoutée.