La transition des Émirats arabes unis vers un avenir net zéro

Nous avons également mis en place de nouvelles sources d’énergie émergentes comme l’ammoniac. Trois cargaisons – des cargaisons d’essai – ont été envoyées en Asie et en Europe. De plus, aujourd’hui, nous nous approvisionnons à 100 % en énergie du réseau à partir d’énergie zéro carbone, solaire et nucléaire, garantissant ainsi une amélioration de l’efficacité énergétique dans l’ensemble de nos opérations. Et nous appliquons aussi, bien sûr, des solutions basées sur la nature avec la plantation de millions de palétuviers. Nous avons également récemment alloué des investissements de 15 milliards de dollars pour faire avancer divers projets dans notre chaîne de valeur diversifiée dans les solutions à faible émission de carbone. Donc, comme je l’ai mentionné plus tôt, nous allons étendre notre CO 2 capacité de capture de 500 %. Nous allons poursuivre l’électrification de notre exploitation, 3,8 milliards de dollars [allocated] pour électrifier l’exploitation offshore, ce qui représente jusqu’à 50% de réduction de CO 2 intensité. Nous mettons en place des programmes d’efficacité énergétique. Nous prenons également les nouvelles mesures pour renforcer la politique de longue date d’ADNOC de zéro torchage de gaz de routine. Nous augmentons nos investissements dans l’hydrogène bleu, une nouvelle échelle mondiale, 1 million de tonnes par an, une usine d’ammoniac à faible émission de carbone à TA’ZIZ.

Et nous sommes également un actionnaire majeur de la future société d’énergie d’Abu Dhabi, Masdar, qui a actuellement une capacité de plus de 20 gigawatts d’énergie renouvelable, ce qui est suffisant pour alimenter plus de 5 millions de foyers et prévoit de la porter à plus de 100 gigawatts d’ici 2030. Côté R&D, près de 80% de nos projets sont dédiés à la croissance durable. Par exemple, nous explorons des moyens d’exploiter la puissance de l’énergie géothermique et prenons des mesures concrètes pour faire évoluer la chaîne de valeur de l’hydrogène et les technologies de l’hydrogène. Il existe donc de nombreux ensembles de technologies que nous sommes optimistes pour les voir mûrir et répondre au programme de décarbonisation.

Laurier: Et Votre Excellence, comment les Émirats arabes unis décarbonent-ils et verdissent-ils les industries et les chaînes d’approvisionnement existantes ? Par exemple, quelle est l’importance du paysage réglementaire et de l’infrastructure des normes du pays ?

Son Excellence, Sarah Bint Yousif Al Amiri : Les EAU abordent ce problème d’un point de vue différent en fonction de la maturité des industries. Donc, d’abord, du point de vue des industries existantes, des industries matures et des industries qui sont généralement connues pour être des producteurs de carbone. Nous avons différentes méthodologies pour nous assurer que cela devient un effort de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Nous examinons chaque partie de la chaîne de valeur, et je peux vous donner un exemple d’utilisation de systèmes de capture du carbone dans des industries difficiles à réduire où nous avons un très bon programme évolutif pour décarboner notre production d’acier avec Emirates Steel en partenariat avec les deux ADNOC et Masdar pour capturer et utiliser jusqu’à 800 000 tonnes de dioxyde de carbone par an. Et ce n’est qu’un des mécanismes par lesquels nous nous rapprochons de la capture du carbone. Un autre mécanisme consiste à utiliser et à intégrer nos différentes politiques. Nous avons donc le programme de valeur dans le pays ainsi que notre programme intégré de transformation technologique qui comprend un indice de transformation technologique industrielle dont la durabilité est l’un des principaux piliers de la transformation technologique.

Et ce qu’il fait, c’est examiner efficacement l’efficacité, examiner les mécanismes pour réduire la production de carbone, le réutiliser dans le système, s’assurer que les matériaux sont utilisés au maximum de leur capacité, s’assurer que les déchets sont réduits et tout cela est utilisé à la fois par le biais de mécanismes de numérisation, de technologies de l’industrie 4.0 et de processus de production mieux informés. Et d’un point de vue politique, nous allons également au niveau des consommateurs pour garantir un mécanisme de bout en bout qui se concentre non seulement sur la production et les industries en amont et en aval, mais qui examine également une utilisation et un transport complets des principaux industriel, tant du point de vue des matières premières que du point de vue de la production et du produit final.

D’un point de vue politique également, au sein de nos opérations, il y a 300 milliards de durabilités intégrées dans tous les piliers et utilisées comme mécanisme pour développer de nouvelles industries. Et ce que cela fait, c’est transformer la décarbonisation à grande échelle d’un fardeau économique en une opportunité de marché et nous donne un ensemble d’efforts politiques pour pouvoir conduire de nouvelles industries, puis devenir les utilisateurs d’une grande partie des prélèvements qui proviennent des industries existantes et nous permet de mieux intégrer notre écosystème pour créer l’impact et les résultats nécessaires. Vient ensuite nos politiques qui regardent maintenant ce qui est au-delà des technologies actuelles et des industries actuelles et son avancement dans différents secteurs. Et cela garantit une approche holistique nationale des bonnes politiques, des bons paramètres, des bons mécanismes pour permettre notre programme de neutralité carbone et garantir que les industries jouent un rôle vital dans cette transition importante.

Laurier: Merci. M. Al Kaabi, au-delà des efforts traditionnels de réduction des émissions comme le reboisement, il est nécessaire d’augmenter les taux de CO 2 suppression. L’ADNOC a récemment alloué 15 milliards de dollars à des projets, comme vous l’avez mentionné, qui contribueront à accélérer ses objectifs à faible émission de carbone. Quels sont certains des derniers investissements en recherche et développement dans le domaine du CO ? 2 l’élimination, comme le captage et le stockage du carbone (CSC), que l’ADNOC poursuit, et comment complètent-ils les objectifs généraux de durabilité des EAU ?