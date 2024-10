La transition des démocrates vers les camions électriques se heurte à un obstacle

Les alliés de l’État bleu de la Californie dans la transition des camions électriques ont froid aux yeux.

Le New Jersey – l’un des dix États qui suivent les règles californiennes pour transformer le secteur du camionnage lourd – envisage de donner aux constructeurs de camions une pause dans la vente de modèles électriques.

« L’État n’est tout simplement pas prêt », a déclaré Patrick Diegnan, président du Sénat des transports du New Jersey, qui a présenté cette semaine un projet de loi qui retarderait de deux ans le début du mandat de vente zéro émission du New Jersey, en raison des inquiétudes selon lesquelles il n’y aurait pas assez de camions électriques ou chargeurs.

Le New Jersey n’est pas une exception.

Les régulateurs de l’Oregon, du Massachusetts et de New York envisagent tous de ralentir certaines parties des réglementations californiennes, qui visent à augmenter le nombre de camions électriques sur la route – et à proposer des moteurs diesel plus propres aux entreprises de camionnage qui ne peuvent pas se permettre des modèles électriques.

Ces contretemps illustrent les défis aigus auxquels sont confrontés les dirigeants démocrates à travers le pays alors qu’ils tentent d’éloigner l’industrie du camionnage des moteurs diesel. Ces obstacles persisteront même si la vice-présidente Kamala Harris revendique la Maison Blanche – et se multiplieraient si l’ancien président Donald Trump remportait un second mandat. il jure d’annuler tout fonds « non dépensé » en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation.

Nulle part la tension n’est plus claire que dans le New Jersey, qui abrite l’un des tronçons d’autoroute les plus fréquentés du pays pour les camions : un gouverneur démocrate et une délégation du Congrès font pression pour un avenir propre pour les camions, tandis que les démocrates législatifs ne sont pas sûrs que ce soit là.

Au même moment où les législateurs de l’État insistaient pour un retard, le représentant du New Jersey. Franck Pallone Cette semaine, les responsables de Biden se sont joints à Garden State, le long du corridor I-95, pour vanter 250 millions de dollars de financement de la loi sur la réduction de l’inflation pour les stations de recharge de camions électriques.

Les deux douzaines de bornes de recharge, qui seront construites entre le Maryland et le Connecticut, sont censées être un « témoignage de l’impact durable » du programme de dépenses climatiques signé par le président Joe Biden, a déclaré Pallone, le principal démocrate de la commission de l’énergie et du commerce de la Chambre.

Mais les politiques californiennes de promotion des camions électriques – que d’autres États peuvent adhérer, en vertu de l’autorisation spéciale de la Californie pour fixer des règles de pollution plus strictes que celles du gouvernement fédéral pour les véhicules – dépendent toujours de la disponibilité de suffisamment de modèles diesel et électriques plus propres sur le marché. comme bornes de recharge pour les alimenter.

Diegnan, un démocrate, a déclaré que le déficit d’infrastructures est trop important pour être comblé au cours de l’année avant que les règles n’entrent en vigueur pour l’année modèle 2025.

« Personne n’est contre l’objectif, évidemment », a-t-il déclaré. « Je ne dis pas que nous devrions abandonner l’objectif, mais nous devrions certainement le retarder afin de pouvoir obtenir des commentaires et procéder en conséquence. »

Les régulateurs californiens ont isolé leurs règles de camion contre une éventuelle deuxième administration Trump en signant un accord avec les fabricants de ne pas remettre en question la règle de l’agence visant à passer à des ventes de camions à 100 % zéro émission d’ici 2036.

Mais les responsables d’autres États affirment que les fabricants ne sont pas arrivés sur le marché avec suffisamment d’alternatives pour répondre à la demande.

Les régulateurs du Massachusetts et de l’Oregon ont déclaré plus tôt ce mois-ci qu’ils retarderaient une autre règle californienne obligeant les entreprises de camionnage à acheter des camions diesel plus propres, invoquant une pénurie de modèles diesel.

Les autorités de New York et du Massachusetts créent également une exemption spéciale aux règles pour les chasse-neige et les balayeuses de rue, dont les dirigeants municipaux affirment ne pas trouver de modèles plus propres.

Les régulateurs californiens eux-mêmes facilitent également la conformité des entreprises de camionnage. Le California Air Resources Board a voté jeudi en faveur de la modification de sa règle Advanced Clean Trucks afin de donner aux entreprises plus de latitude pour se conformer au mandat de vente zéro émission.

Un porte-parole du CARB a déclaré que l’agence avait travaillé avec l’industrie pour répondre aux préoccupations. « Nous avons constaté que les partenariats et la collaboration continue en matière de conformité, d’innovation et de réduction des émissions ont été couronnés de succès, et nous encourageons d’autres États à identifier également des solutions qui les aident à faire progresser leurs objectifs en matière de qualité de l’air », a déclaré Lys Mendez dans un communiqué.

Les constructeurs de camions affirment que le marché n’est pas prêt.

Étant donné que les règles californiennes exigent qu’un pourcentage de toutes les ventes de camions soient électriques et que ces modèles ne se soient pas bien vendus, les entreprises ont limité l’offre d’options diesel afin de se conformer à la réglementation.

« Les constructeurs automobiles veulent vendre autant [zero-emission vehicles] possible », a déclaré Jed Mandel, président de la Truck and Engine Manufacturers Association, qui représente des entreprises comme Volvo, Daimler et Cummins. « Mais, étant donné le manque d’infrastructures et les problèmes de coûts, les clients ne les achètent pas. En conséquence, les constructeurs sont limités dans le nombre de diesels traditionnels qu’ils peuvent vendre. »

Ces plaintes ne se limitent pas à l’Oregon et au Massachusetts. Joe Rajkovacz, directeur des affaires gouvernementales et des communications de la Western States Trucking Association, a déclaré que le groupe avait conseillé à ses membres californiens d’acheter des camions d’occasion à l’extérieur de l’État, car ils ont du mal à trouver des options diesel plus près de chez eux et l’électrique reste trop cher ou peu pratique pour les opérations long-courriers.

Steven Cliff, directeur général du CARB, a repoussé ces arguments dans un mémo le mois dernier, arguant que les objectifs zéro émission ne limitent pas les ventes de moteurs diesel en 2024, car les entreprises peuvent acheter des crédits disponibles au lieu de vendre réellement des camions électriques, ce qui leur permet de continuer à proposer des modèles diesel.

Les écologistes affirment que le problème sous-jacent est que les modèles de camions électriques sont trop chers, ce qui dissuade les entreprises de camionnage de les acheter. Craig Segall, ancien directeur exécutif du CARB et vice-président d’Evergreen Action, envoyé une lettre au procureur général de Californie, Rob Bonta, appelant vendredi à une surveillance des stratégies de tarification et de production des constructeurs de camions.

« Je pense qu’ils préféreraient de loin un monde dans lequel ils pourraient investir moins dans le nettoyage de leur parc de véhicules à combustion et opérer la transition vers le zéro émission au rythme qu’ils préfèrent », a-t-il déclaré.

Mais Ray Minjares, directeur du programme des véhicules lourds au Conseil international pour les transports propres, a déclaré qu’il ne fallait pas uniquement pointer du doigt les constructeurs. C’est parce que les responsables du CARB ont probablement commis une erreur en pensant que le seul fait d’imposer les ventes ferait baisser les prix.

« Pour parler franchement, les fabricants ont pris le contrôle de la situation et ont déterminé quel marché ils voulaient voir », a-t-il déclaré.

Dans le New Jersey, la lutte pour l’adoption de la règle des camions propres a été un test pour le programme environnemental du gouverneur Phil Murphy et de la capacité de la Californie à exercer une influence sur l’ensemble du marché des poids lourds.

La porte-parole de Murphy, Natalie Hamilton, a laissé entendre dans un communiqué que le gouverneur repousserait les projets de loi.

« Même si le bureau du gouverneur ne fait aucun commentaire sur la législation en attente, nous restons déterminés à mettre en œuvre Advanced Clean Trucks selon le calendrier actuel », a-t-elle déclaré.

Mis à part la confiance de Murphy et l’argent fédéral pour les chargeurs, les législateurs de l’État ne sont toujours pas sûrs que l’État soit prêt à suivre les ambitions de la Californie.

Le président des transports de l’Assemblée du New Jersey, Clinton Calabrese, un démocrate, a déclaré que le changement climatique est grave et qu’un retard est un « échec pour tout le monde », mais nécessaire parce que les chargeurs ne sont pas disponibles, les camions électriques ne sont pas disponibles et dans la mesure où ils le sont, ils coûte « un bras et une jambe ».

« Je dirais que retarder cela de deux ans n’est pas une lourde demande », a déclaré Calabrese. « Ce n’est pas comme si nous disions de retarder cela d’une décennie. »

Marie French a contribué à ce rapport.