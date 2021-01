Un nouveau président est entré en fonction ce mois-ci, déterminé à lutter contre le changement climatique. Les investisseurs de Wall Street pensent que Tesla vaut plus que General Motors, Toyota, Volkswagen et Ford réunis. Et la Chine, le plus grand marché automobile du monde, a récemment ordonné que la plupart des nouvelles voitures soient alimentées à l’électricité en seulement 15 ans. Ces grandes forces contribuent à expliquer la décision du directeur général de GM, Mary T.Barra, selon laquelle l’entreprise visera à ne vendre que des voitures et des camions à zéro émission d’ici 2035. Son annonce, juste un jour après que le président Biden a signé un décret sur le changement climatique, a aveuglé des rivaux qui cherchent généralement à présenter un message unifié sur les émissions et d’autres questions politiques. Mais c’était aussi des années dans la fabrication. GM entretient une relation d’amour-haine avec les voitures électriques depuis des décennies, mais sous Mme Barra, qui a pris la relève en 2014, il s’est progressivement frayé un chemin vers une adoption complète de la technologie. Elle a également montré un penchant pour faire de grands mouvements que ses prédécesseurs auraient pu considérer comme impétueux ou impulsifs étant donné la réputation de l’entreprise pour sa prise de décision délibérée – ou pour certains -. Lorsque Donald J. Trump est devenu président, elle l’a poussé à assouplir les normes d’économie de carburant de l’époque d’Obama que GM avait approuvées lors de leur mise en place. Puis, après que M. Trump ait perdu sa candidature à la réélection en novembre, Mme Barra s’est retirée d’un procès visant à empêcher la Californie de maintenir ses propres normes élevées en matière de carburant.

Maintenant, d’autres recherchent la bonne réponse à la dernière tactique de Mme Barra. La réaction des constructeurs automobiles et des sociétés pétrolières et gazières a jusqu’à présent été mitigée. Mais Washington est en effervescence avec des lobbyistes d’entreprises se plaignant en privé de ce qu’ils considéraient comme une mesure calculée pour améliorer la réputation de GM et de Mme Barra alors même que l’industrie négocie un nouvel accord d’économie de carburant avec l’administration Biden. Un cadre supérieur de GM, Dane Parker, a déclaré que la société ne cherchait pas à gagner les faveurs de la nouvelle administration. Sa décision, a-t-il soutenu, était basée sur une analyse fondamentale, en dollars et en cents, de la direction que prend l’industrie automobile et des voitures qu’elle espère devenir les meilleures ventes à l’avenir. «Nous faisons cela pour bâtir une entreprise durable», a déclaré vendredi M. Parker, directeur du développement durable de l’entreprise. «Nous voulons avoir une entreprise dans 15 ans qui soit une entreprise florissante.» GM s’est déjà engagé à dépenser 27 milliards de dollars pour introduire 30 véhicules électriques d’ici 2025 et construit une usine dans l’Ohio pour fabriquer des batteries pour ces voitures et camions. M. Parker a déclaré que la société recherchait des sites pour plus d’usines de batteries et travaillait sur de futurs modèles électriques. «Pour être prêt pour 2035, je dois construire des usines de batteries, je dois faire du développement de batteries, je dois développer des véhicules électriques», a-t-il déclaré.

L’un des principaux moteurs de cette analyse: lors de son premier jour en fonction, M. Biden a signé un décret ordonnant à l’Agence de protection de l’environnement de commencer immédiatement à élaborer de nouvelles réglementations strictes sur la pollution par les tuyaux d’échappement, conçues pour maîtriser la plus grande source de pollution du réchauffement de la planète. L’annonce de GM donne un puissant élan politique à ce plan, signalant que le plus grand constructeur automobile du pays soutient la plus grande politique de l’administration pour lutter contre le changement climatique. Globalement, bien sûr, l’industrie se préparait tranquillement depuis des mois à un éventuel changement à la Maison Blanche. La représentante Debbie Dingell, démocrate du Michigan et ancienne dirigeante de GM, a déclaré dans une interview: «J’avais dit à toutes les voitures:« Lorsque Joe Biden sera élu, votre monde se retournera. Vous devez être à table, sinon cette chose vous coince dans la gorge. » Mme Dingell commence à voir cet effort porter ses fruits, car on s’attend à ce que d’autres constructeurs automobiles se prononcent rapidement pour soutenir les plans de M. Biden.

Mais alors que le demi-tour de GM s'est matérialisé dans les semaines qui ont suivi les élections, cinq de ses concurrents – BMW, Ford, Honda, Volkswagen et Volvo – s'étaient déjà légalement liés à des normes d'économie de carburant plus strictes dans un accord avec la Californie. GM n'est pas partie à cet accord et peut fonctionner selon les règles de Trump jusqu'à ce que les politiques de M. Biden soient promulguées, ce qui pourrait donner à l'entreprise plus de temps pour investir dans la recherche et la technologie.

