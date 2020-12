WILMINGTON, Del. (AP) – La transition historiquement difficile du président élu Joe Biden au pouvoir devient soudainement encore plus compliquée.

Une enquête fédérale sur les finances du fils de Biden, Hunter, menace d’encourager les républicains du Congrès, qui ont déjà montré peu de volonté de travailler avec le nouveau président ou même de reconnaître sa nette victoire aux élections du mois dernier. Bien sûr, cela compliquera les audiences de confirmation du Sénat pour le procureur général de Biden, qui n’a pas encore été nommé, qui pourrait à terme superviser l’enquête sur le fils du nouveau président.

Tout cela soulève la perspective d’un dysfonctionnement encore plus profond dans une capitale qui a déjà du mal à faire face aux crises les plus urgentes du pays, y compris une pandémie croissante dont le nombre quotidien de morts commence à dépasser les ravages des attentats du 11 septembre. Les républicains, en particulier ceux qui envisagent des élections présidentielles en 2024, indiquent clairement qu’ils feront pression sur Biden sur la question.

« Joe Biden doit s’engager aujourd’hui à coopérer à l’enquête fédérale et à répondre à toutes les questions sous serment », a déclaré jeudi le sénateur Josh Hawley, R-Mo., « Et que s’il est assermenté en tant que président, aucun enquêteur fédéral ou l’avocat travaillant sur l’affaire pénale Hunter Biden sera supprimé. «

Hunter Biden a longtemps été une source d’inquiétude pour la campagne de son père et a fait l’objet d’accusations répétées et non étayées par le président Donald Trump et ses alliés. Mais la nouvelle de l’enquête, qui a été révélée mercredi et qui examine certaines des transactions commerciales chinoises de Hunter Biden et d’autres transactions, a surpris la plupart des employés de son père.

Le président élu n’a pas fait de comparution publique jeudi alors qu’il avançait pour remplir son administration. Mais l’enquête menace de déstabiliser une transition qui a donné la priorité à un déploiement méthodique des sélections du Cabinet, des recrutements à la Maison Blanche et des objectifs politiques – tous destinés à garantir l’élan lorsque Biden prend ses fonctions et doit immédiatement faire face à une pandémie croissante et à une économie fragile.

Plus particulièrement, l’enquête met en lumière l’un des choix les plus importants de Biden: son procureur général.

Le sénateur de l’Alabama, Doug Jones, et le juge de la cour d’appel fédérale, Merrick Garland, sont devenus les principaux prétendants, ont déclaré trois personnes proches du dossier à l’Associated Press cette semaine. Mais la dynamique pourrait changer, car tout choix de Biden sera désormais examiné pour détecter toute loyauté perçue envers le président élu et tout parti pris dans toute enquête sur son fils.

Garland et surtout Jones ont des liens de longue date avec Biden.

Le président élu lui-même ne fait pas l’objet de l’enquête. Et les assistants de Biden pensent que parce que d’autres histoires de Hunter Biden ont explosé, cela le sera aussi. Ils notent qu’une enquête sur la fraude fiscale est dérisoire par rapport au refus de Trump de concéder l’élection ou à la pandémie qui a tué plus de 290000 Américains.

Biden devrait annoncer plus de choix au Cabinet, mais pas le procureur général, vendredi.

La réponse publique initiale de Trump a été étonnamment sourde, juste une paire de tweets sur un segment de Fox News sur l’histoire mercredi soir. Mais en privé, il a exigé de savoir pourquoi l’enquête n’avait pas été révélée avant le jour du scrutin, accusant les responsables de ralentir délibérément afin d’améliorer les chances de Biden, selon deux républicains familiers avec les conversations mais non autorisés à en discuter publiquement.

D’autres républicains, y compris d’éventuels candidats à la présidentielle, étaient tout sauf timides à s’entasser.

«S’il y a jamais eu des circonstances qui ont créé un conflit d’intérêts et ont appelé à un avocat spécial, je pense que ces circonstances sont présentes ici», a déclaré jeudi le sénateur Tom Cotton de l’Arkansas. «La famille Biden fait du commerce avec la fonction publique de Joe Biden depuis 50 ans. Pensons-nous vraiment que cela changera si Joe Biden devient président, la plus haute fonction du pays? »

Certains des enfants de Trump ont également été confrontés à des questions juridiques.

Donald Trump Jr.a été examiné dans l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur la Russie lors de la réunion de 2016 qu’il a eue avec un avocat lié au Kremlin. Et Ivanka Trump a récemment été destituée par des enquêteurs du bureau du procureur général du district de Columbia dans le cadre de son procès alléguant le détournement de fonds inauguraux.

L’enquête Hunter Biden est la dernière d’une série d’enquêtes à caractère politique auxquelles le ministère de la Justice s’est attaqué au cours des cinq dernières années, à la suite d’enquêtes sur l’utilisation du courrier électronique par Hillary Clinton et les liens de la campagne Trump avec la Russie.

Indépendamment des faits de l’enquête, un nouveau ministère de la Justice se sentira probablement obligé d’affirmer son indépendance de la Maison Blanche à la suite d’allégations selon lesquelles ses actions ont été trop politisées sous l’administration Trump. Biden a déclaré qu’il ne jouerait aucun rôle dans les décisions d’enquête du département.

« Il y a beaucoup de gens qui vont mettre la main dans celui-ci, mais je pense que cela va vraiment être motivé par les efforts de la nouvelle administration pour avoir une indépendance totale sur toute enquête », a déclaré l’ancien procureur du ministère de la Justice Michael Weinstein, un nouveau Avocat de la défense de Jersey.

« Je pense que ce sera primordial », a-t-il ajouté. « Ils vont se plier en quatre pour s’assurer qu’ils font le contraire de l’administration actuelle – qui est l’indépendance, laissons l’enquête suivre son cours. »

Dans ce cas, cependant, il n’y a pas de résultat parfait pour Biden.

Une enquête criminelle prolongée qui aboutirait à une mise en accusation serait une distraction majeure, puis certaines alors que le nouveau président tente de mettre en œuvre son programme. Mais si le ministère de la Justice décide de ne pas porter d’accusations, les fonctionnaires se sentiront obligés d’expliquer leurs démarches et de rassurer le public américain que l’enquête a été menée de manière compétente et approfondie.

Les enquêteurs fédéraux ont signifié mardi une série de citations à comparaître, notamment à Hunter Biden, selon une personne proche de l’enquête qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat pour discuter d’une enquête en cours.

L’enquête fédérale, centrée sur des infractions fiscales potentielles, était en cours depuis au moins un an avant que Biden n’annonce sa candidature. Les enquêteurs n’ont pas contacté dans les semaines précédant le vote en raison d’une politique ministérielle entourant les élections qui interdit les actes d’enquête manifestes.

Biden, farouchement protecteur de sa propre famille, aurait été, dans un communiqué publié par sa transition, «profondément fier de son fils, qui a lutté contre des défis difficiles, y compris les attaques personnelles vicieuses de ces derniers mois, pour en sortir plus fort. «

Biden a frappé un ton tout aussi provocant tout au long de la campagne chaque fois que des questions se posaient sur son fils, ce qu’ils faisaient fréquemment. Lorsque Trump a assailli Hunter Biden en tant que consommateur de drogue lors du premier débat présidentiel à Cleveland, son père a reconnu que Hunter avait eu des problèmes de toxicomanie dans le passé, mais a ajouté: «Il y a travaillé. Je suis fier de lui. Je suis fier de mon fils.

Les projecteurs sur Hunter Biden se sont intensifiés au cours des dernières semaines de l’élection, après que Trump et son avocat Rudy Giuliani aient poussé des allégations non fondées sur ses relations commerciales avec l’étranger. Celles-ci étaient basées en partie sur les reportages du New York Post sur un ordinateur portable qui aurait appartenu à Hunter Biden et a été abandonné dans un atelier de réparation du Delaware.

Hunter Biden avait rejoint le conseil d’administration de la société gazière ukrainienne Burisma en 2014, à peu près au moment où son père, alors vice-président, aidait à la conduite de la politique étrangère de l’administration Obama avec l’Ukraine. Mais, dans un rapport ultérieur, les républicains du Sénat n’ont produit aucune preuve que l’embauche ait influencé les politiques américaines.

Joe Biden a largement refusé de reconnaître la controverse sur les ordinateurs portables. Son fils, quant à lui, est resté presque complètement à l’abri des regards du public pendant les près de 18 mois où son père était candidat à la présidence.

L’une des rares fois où il a été vu était sur scène devant le centre des congrès de Wilmington, dans le Delaware, alors que son père était entouré de joyeux membres de sa famille après son discours déclarant la victoire à l’élection présidentielle. Hunter Biden et son bébé étaient en plein milieu.

Tucker et Weissert ont rapporté de Washington. Reportage supplémentaire du rédacteur de l’Associated Press Mike Balsamo à Washington.