La sœur d’une femme portée disparue depuis 10 jours craint d’avoir été « blessée » par quelqu’un et craint d’être particulièrement vulnérable car elle est transgenre.

Bridget Flack, 28 ans, a été vue pour la dernière fois sur Smith Street à Collingwood, une banlieue du centre-ville de Melbourne, vers 10h30 le 30 novembre.

Mme Flack a pris contact par téléphone plus tard dans la journée et a dit à des amis qu’elle allait se promener le long de la rivière Yarra dans la région de Collingwood – mais elle n’est pas rentrée chez elle.

Jeudi, la police de Victoria a publié de nouvelles images de vidéosurveillance de Mme Flack marchant dans la rue et à Woolworths le jour où elle a été vue pour la dernière fois dans le but de la retrouver.

Bridget Flack (photo), 28 ans, a été vue pour la dernière fois sur Smith Street à Collingwood, une banlieue du centre-ville de Melbourne, vers 10h30 le 30 novembre.

« La police et sa famille s’inquiètent pour son bien-être en raison de la durée de sa disparition », a déclaré une porte-parole de la police de Victoria.

La sœur de Mme Flack, Angela Pucci Love, a déclaré qu’elle était « très préoccupée » par le bien-être de son jeune frère lors d’une conférence de presse de la police de Victoria jeudi.

«Bridget est assez vulnérable. Bridget est une femme transgenre et, par nature, je pense que cela la rend un peu plus vulnérable dans la communauté », a-t-elle déclaré.

Mme Love a déclaré qu’elle avait deux théories sur ce qui était arrivé à sa jeune sœur.

« Il y a un côté qui est qu’elle a été blessée ou s’est blessée et l’autre est que pour une raison quelconque, elle veut juste disparaître pendant un moment », a-t-elle déclaré au Star Observer dans une interview séparée.

« De toute évidence, nous espérons que ce sera le dernier, mais je suppose que c’est juste pour s’assurer qu’elle sait que personne ne sera bouleversé et que personne ne veut rien de plus que de savoir qu’elle est en sécurité. »

La police de Victoria a publié de nouvelles images de vidéosurveillance de Mme Flack marchant dans la rue et à Woolworths le jour où elle a été vue pour la dernière fois dans le but de la retrouver. Ils ont également inclus des images des tatouages ​​distinctifs de Mme Flack

Lors de la conférence de presse de jeudi, Mme Love a déclaré qu’elle « craignait le pire mais espérait le meilleur ».

«Nous sommes très inquiets. Au fil des jours, il n’y a pas d’activité de compte bancaire ou quoi que ce soit du genre », a-t-elle déclaré.

« Vous pensez, comment quelqu’un survit-il pendant autant de temps alors qu’il y a déjà cette (grande) conscience de la communauté et sans accéder à des choses comme un compte bancaire ou son téléphone.

« Elle appartient à une génération toujours présente sur les réseaux sociaux, toujours en contact avec quelqu’un. Donc, le fait que cela se soit totalement arrêté, je trouve cela assez inquiétant.

Mme Love a déclaré que Mme Flack avait des antécédents de problèmes de santé mentale mais lui a demandé de l’aide il y a trois semaines.

Elle a dit qu’ils parlaient au téléphone tous les jours et travaillaient dur pour obtenir son soutien en santé mentale jusqu’à ce qu’elle disparaisse soudainement.

Sa sœur Angela Pucci Love a déclaré que Mme Flack (photo) avait des antécédents de problèmes de santé mentale, mais lui a demandé de l’aide il y a trois semaines. Elle a dit qu’ils parlaient au téléphone tous les jours et travaillaient pour obtenir son soutien en santé mentale jusqu’à ce qu’elle disparaisse soudainement.

De multiples observations potentielles de Mme Flack ont ​​été signalées à la police de Victoria depuis sa disparition le 30 novembre, mais ils n’ont pas été en mesure de la localiser.

« Bridget voyage probablement à pied ou en transports en commun et est connue pour fréquenter les sentiers de randonnée de Yarra Bend Park et Merri Creek, ainsi que la banlieue nord et la région de Ballarat », a déclaré une porte-parole de la police.

Mme Flack est décrite comme étant blanche, mesurant environ 170 cm, avec une silhouette mince, des cheveux bruns aux épaules et des tatouages ​​distincts sur les bras et les jambes.

Elle a été vue pour la dernière fois portant un t-shirt rose vif, un short noir et des chaussettes rouges, avec un masque noir et un sac à dos rose clair.

Quiconque voit Mme Flack ou a des informations sur sa localisation actuelle est prié de contacter le poste de police de Melbourne West au 03 8690 4444.