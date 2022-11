La transfusion de sang cultivé en laboratoire est une première mondiale : essai au Royaume-Uni

Décrits comme une première mondiale, des globules rouges cultivés en laboratoire ont été transfusés à des personnes pour un essai clinique au Royaume-Uni.

Connue sous le nom d’essai RESTORE, l’initiative conjointe entre le National Health Service Blood and Transplant (NHSBT) et l’Université de Bristol, ainsi que l’Université de Cambridge et d’autres organisations, a utilisé des cellules sanguines issues de dons de cellules souches.

Une petite quantité de ce sang – entre cinq et 10 millilitres ou une à deux cuillères à café – a ensuite été transfusée à deux volontaires.

C’est un processus qui a duré environ 10 ans, a déclaré mardi Ash Toye, professeur de biologie cellulaire à l’Université de Bristol et chercheur principal du NHSBT, à CTV News Channel.

Il a déclaré que même s’il faudra environ un an pour que les données arrivent, aucun événement indésirable n’a été signalé et le sang a fonctionné aussi bien et de la manière la plus sûre possible.

Si elles s’avèrent sûres et efficaces, les chercheurs affirment que les cellules sanguines cultivées en laboratoire pourraient aider à traiter les personnes atteintes de troubles sanguins, tels que la drépanocytose et les groupes sanguins rares, qui ont souvent du mal à trouver des donneurs compatibles.

“L’idéal ici est qu’effectivement, vous pouvez prélever du sang de n’importe quel donneur et faire croître ce sang à partir des cellules souches”, a déclaré Toye.

“Donc, si le donneur est un donneur rare, nous pouvons fondamentalement prolonger son don en tant que donneur de sang et faire pousser plus de cellules à partir du don initial, et cela signifie que nous obtenons plus de sang rare.”

Les chercheurs disent que si les cellules fabriquées durent plus longtemps dans le corps, les patients n’auraient pas besoin de transfusions aussi souvent qu’ils le feraient autrement.

À l’avenir, au moins 10 participants recevront deux mini-transfusions à au moins quatre mois d’intervalle. Une transfusion sera constituée de globules rouges standard donnés et l’autre sera cultivée en laboratoire.

“Nous espérons que nos globules rouges cultivés en laboratoire dureront plus longtemps que ceux qui proviennent de donneurs de sang”, a déclaré l’investigateur en chef Cedric Ghevaert, professeur de médecine transfusionnelle et hématologue consultant à l’Université de Cambridge et au NHSBT, dans un communiqué.

“Si notre essai, le premier de ce type au monde, réussit, cela signifiera que les patients qui ont actuellement besoin de transfusions sanguines régulières à long terme auront besoin de moins de transfusions à l’avenir, ce qui contribuera à transformer leurs soins.”