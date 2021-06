La transformation philosophique de l’Italie par Mancini résiste au test le plus difficile à ce jour lors de la victoire globale d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Turquie

A part deux visages bien connus dans l’axe défensif, ce n’est pas l’Italie à laquelle nous sommes tous habitués. Le manager Roberto Mancini avait promis audace et prise de risque, ainsi que les tropes traditionnels du football italien d’éthique de travail et de patience. Son équipe a tenu parole lors du match d’ouverture de l’Euro 2020, dépassant la Turquie après une première mi-temps sans but pour gagner 3-0 – la première fois que le Azzurri ont déjà marqué trois fois lors d’un match de championnat d’Europe – et prolongent leur séquence d’invincibilité à 26 matchs lors d’une soirée émouvante à Rome.

Ce que cette équipe italienne manque aux superstars de la liste A à leur apogée, elles le compensent par leur croyance et leur attitude. Il n’y a pas eu de trac ce soir-là, même devant une foule à domicile, qui devrait être près de 16 000 personnes, qui peut passer du soutien fanatique à l’hyper-critique vicieuse en l’espace de 90 minutes.

Le patron de la Turquie, Senol Gunes, a choisi de ne pas renforcer le milieu de terrain en ajoutant un autre milieu de terrain défensif. Pourquoi le ferait-il ? Personne n’avait encaissé moins de buts que la Turquie – trois, dont aucun en jeu ouvert – lors du tournoi de qualification. C’était bien sûr avant la pandémie. Plus récemment, lors des trois éliminatoires de la Coupe du monde disputées en mars, ils avaient inscrit 10 buts (dont quatre contre les Pays-Bas et trois contre la Norvège). Comme tant de choses à l’époque de COVID, il était difficile de dire ce que vous alliez obtenir. Comme les petits caractères sur vos brochures 401(k), les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

C’était quelque chose que Mancini avait souligné. Mieux vaut jouer votre propre jeu et laisser vos adversaires s’inquiéter pour vous que d’essayer de prendre l’avantage. Il a aligné l’Italie dans le 4-3-3 que nous avons vu tout au long de son mandat, avec l’avant-centre Ciro Immobile flanqué du délicat Lorenzo Insigne et Domenico Berardi, le ballon surprise du provincial Sassuolo. Contrairement à la plupart de ses prédécesseurs sur le Azzurri banc, Mancini prêche un style amusant et insouciant. Comme pour renforcer cela, à l’arrière, il a choisi Leonardo Spinazzola (qui joue habituellement comme latéral) et Alessandro Florenzi (un ailier recyclé pas connu pour sa défense) comme arrières latéraux. Entre eux se trouvaient Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, deux défenseurs centraux âgés de 70 ans. Si l’Italie attaquait vraiment autant qu’elle l’avait promis, elle défendrait de toute façon plus haut sur le terrain et ne le ferait pas. besoin de s’inquiéter des vieilles jambes à l’arrière.

Le Stadio Olimpico était plein à moins d’un quart, mais le bruit de la foule était puissant, à la fois pour les téléspectateurs à la maison – pas de son généré par ordinateur ici – et pour les joueurs sur le terrain, dont la grande majorité n’avait connu que vide, des cavernes en écho pendant une grande partie des 15 derniers mois.

L’Italie a eu beaucoup de ballon en première mi-temps, mais le plan de match du vieux renard Gunes a contrecarré une grande partie du jeu de préparation alors que la Turquie était assise profonde et étroite. Chielini a échappé à son coéquipier du club Merih Demiral et sa tête a forcé Ugurcan Cakir à dévier le ballon au-dessus de la barre transversale. Mis à part quelques frappes d’Immobile et un mouvement soigné qui a entraîné une déviation large du tir d’Insigne, c’était le retour net de l’Italie en première mi-temps.

Il y a eu un point de discussion tardif avant la mi-temps lorsque le centre de Spinazzola a touché le bras de Zeki Celik dans la surface de réparation. L’arbitre Danny Makkelie avait une vue dégagée et secoua la tête, tandis que les arbitres assistants vidéo effectuaient leur « contrôle silencieux ». C’était le genre d’incident qui dans certaines ligues – comme la Serie A ou la Liga – aurait pu être une pénalité automatique la saison dernière, étant donné que le bras de Celik était loin de son corps. Mais le chef des arbitres de l’UEFA, Roberto Rosetti, avait été clair avant le tournoi, rappelant aux arbitres de considérer non seulement la position du bras, mais aussi la biomécanique du mouvement d’un joueur et s’il était « naturel » et « coordonné ». Celik a regardé les deux.

Le précédent pour le handball dans ce tournoi a maintenant été créé. Les décisions futures adhéreront-elles à la même méthodologie ? Sinon, les fans – sans parler des joueurs et des managers – s’arracheront les cheveux en peu de temps.

La mi-temps est venue sans que la Turquie n’ait décoché un seul tir au but. Gunes n’aurait pas été content de ça, mais une autre statistique (en plus des gros œufs d’oie sur le jumbotron) l’aurait plu : Chiellini, le défenseur vétéran pas connu pour ses compétences sur le ballon, avait effectué plus de passes que quiconque sur le terrain, 54 au total. Cela signifiait que le plan de match fonctionnait : la Turquie refusait l’espace et était trop heureuse de laisser le passeur le plus faible d’Italie avoir le ballon.

Vous avez senti qu’il faudrait peut-être une erreur pour briser la glace. Cela a failli arriver à la 51e minute, lorsqu’une erreur de Jorginho a libéré Cengiz Under et son rythme effréné au compteur, avec rien d’autre que de l’herbe verte et l’imposant gardien italien Gianluigi Donnarumma devant lui. Une récupération à bout de souffle des réflexes de Spinazzola et Donnarumma a contrecarré le danger.

L’Italie a prouvé sa croissance sous Roberto Mancini avec une victoire dominante sur la Turquie lors de son premier match de l’Euro 2020. MIKE HEWITT/POOL/AFP via Getty Images

L’erreur qui a changé la donne est survenue près de deux minutes plus tard. Le petit shimmy de Berardi en bas à droite a vu Umut Meras se retrouver sur le derrière. Berardi a fouetté un centre vicieux à mi-hauteur et Demiral n’a pas réussi à s’écarter à temps, déviant le ballon dans son propre filet.

Les objectifs changent les jeux… et les approches. La Turquie a effectué deux remplacements et, tout aussi important, a déplacé le centre de gravité de l’équipe plus haut sur le terrain. L’Italie a capitalisé presque immédiatement. Le tir de Spinazzola – après quelques mouvements de balle astucieux – a forcé un formidable arrêt de Cakir, mais le ballon est tombé pour Immobile, qui l’a ramené à la maison pour porter le score à 2-0 à la 66e minute.

Le soupir de soulagement collectif parmi Azzurri fans était palpable. Immobile – un buteur prolifique qui a marqué en moyenne plus de 24 buts par saison en Serie A au cours des cinq dernières années, mais qui n’a jamais tout à fait mis le feu à l’équipe nationale – avait déraillé. Son aptitude à jouer à l’avant ne serait pas un sujet de discussion pour les prochains jours. Et, plus important encore, c’était l’Italie. À domicile et à 2-0, ne dites jamais jamais, mais le pedigree et l’histoire vous disent qu’ils ne perdent pas de points dans ces circonstances.

De plus, lorsque l’opposition poursuit le jeu, l’espace s’ouvre comme par magie. C’est ce qui s’est passé à 11 minutes de la fin alors que l’Italie, toujours pressée, a récupéré le ballon et a trouvé un Insigne non marqué pour l’une de ses finitions bouclées de marque pour en faire trois.

« Nous avons bien joué, même en première mi-temps, même si nous n’avons pas marqué », a déclaré Mancini au coup de sifflet final. « Les fans nous ont vraiment soulevés, je pense que nous pouvons tous être heureux … et j’espère que nous aurons plus de soirées comme celle-ci. »

En effet. La transformation philosophique qu’il prêche a résisté à son test le plus difficile jusqu’à présent. Des joueurs doués comme Berardi, Spinazzola et Insigne – qui ont tous eu leur part de coups dans leur carrière – ont prouvé qu’ils méritaient la confiance de leur manager. Il en va de même pour le très décrié Immobile, qui a enlevé un méchant singe de son dos. Et même l’ancien partenariat Chiellini-Bonucci a montré qu’ils en avaient beaucoup dans le réservoir – du moins lorsqu’ils jouent contre un attaquant solitaire de leur âge, comme Burak Yilmaz.

C’est un début, c’est une seule étape, mais c’est ainsi que commence tout long voyage. L’Italie, un pays qui ne se remet que maintenant de la pandémie après avoir été parmi les plus durement touchés du monde occidental, le sait trop bien. Voir leur équipe commencer ainsi, dans la ville éternelle de Rome, alors que les fans commencent à revenir, est loin d’être anodin. Demandez simplement à Immobile.

« Cette victoire revient à tous ceux qui, partout dans le monde, ont été touchés par cette horrible maladie et en particulier à tous ceux qui la combattent encore », a-t-il déclaré. « Nous sommes tous dans le même bateau. »