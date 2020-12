Scarlett Moffatt remporte le lockdown 2.0 avec cette transformation étonnante.

L’ancienne gagnante de I’m A Celebrity est passée du shopping dans son pull Supermarket Sweep à l’émerveillement dans un magnifique selfie miroir.

La jeune femme de 30 ans s’est moquée d’elle-même en un clin d’œil sur son histoire Instagram alors qu’elle posait dans le pull jaune vif qu’elle portait pour participer à la reprise de Supermarket Sweep par Rylan Clark-Neal.

La beauté brune s’est maquillée et a attiré ses cheveux en une queue de cheval en associant son pull avec des leggings noirs et un manteau blanc rembourré.

Moussant dans le miroir, elle a légendé la photo: « Je suis la fille qui va faire les courses dans mon pull-over de supermarché »







(Image: Scarlett Moffatt / Instagram)



«Il est temps de se déchaîner dans les allées», ajouta-t-elle aux côtés de deux émojis rieurs.

Cinq heures plus tard, Scarlett a montré un look très différent.

Elle avait l’air magnifique alors qu’elle posait dans une paire de pantalons larges en tricot rose et un pull assorti avec un long cardigan gris sur le dessus.

Ses cheveux, qu’elle a refaits avec deux bandes de blonde qui encadrent son visage, pendaient autour de ses épaules en boucles rebondissantes et son maquillage était impeccable.







(Image: Scarlett Moffatt / Instagram)









Elle l’a légendé: « Sentir tout le dermaplaning juvénile (essentiellement raser le duvet de pêche de votre visage et un joli visage) »

Elle a ajouté une prise pour les affaires de son meilleur ami @admireaesthetics_ alors qu’elle aimait se prélasser dans sa propre lueur de jeunesse.

Scarlett a également partagé des faits troublants sur le temps après être resté debout toute la nuit en discutant avec son petit ami Scott Dobinson – et ils sont assez ahurissants.

Elle a écrit: « Donc, @scottdobby et moi sommes restés debout jusqu’à 6 heures du matin à parler de merde et nous avons eu des pensées et des discussions étranges sur des choses que je recherchais principalement sur Google.







(Image: Getty Images)



« Et maintenant le temps me confond

« Voici quelques-unes de ces pensées »

Elle a poursuivi: « Cléopâtre vivait plus près de l’invention de l’iPhone que de la construction des pyramides.

« Einstein est mort en 1955 !! Je pensais honnêtement qu’il était dans les années 1800

« la dernière personne tuée par guillotine en France s’est produite la MÊME ANNÉE que le premier Star Wars est sorti »