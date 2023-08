La transformation du gardien des Matildas Mackenzie Arnold

C’est le dernier match du groupe B de la Coupe du monde féminine 2023.

L’Australie est dans un match incontournable contre les champions olympiques du Canada et, alors que les coorganisateurs du tournoi sont en tête, l’élan commence lentement à changer en faveur des Nord-Américains.

La dépliante canadienne Deanne Rose se prépare à prendre une photo. Elle n’a qu’à placer le ballon au-delà du gardien des Matildas Mackenzie Arnold et le match sera à nouveau dans la balance. Son tir est bas, visant le coin du second poteau. Mais Arnold fait l’arrêt, non conventionnel avec ses pieds, et l’Australie maintient sa feuille blanche.

Ce fut un petit moment, en particulier dans ce qui allait être une victoire retentissante 4-0 pour les Matildas, mais cela en dit long sur la croissance d’Arnold en tant que gardien de but. À la même époque l’année dernière, la gardienne de West Ham United était largement considérée parmi les trois meilleures gardiennes australiennes – mais peu l’avaient désignée comme la n ° 1 des Matildas.

D’une certaine manière, Arnold avait fait carrière dans l’équipe nationale en étant le remplaçant. Elle avait participé à deux Coupes du monde, deux Jeux Olympiques et deux Coupes d’Asie. Dans ces trois tournois, elle n’a fait aucune apparition, une apparition et trois apparitions respectivement. Pour une raison quelconque, Arnold a toujours été une bonne joueuse, mais n’a pas pu traduire sa forme de club en équipe nationale.

Tout a changé au début de 2023 lorsqu’elle a commencé chaque match de la Coupe des Nations et a ensuite été nommée joueuse du tournoi. Par la suite, Arnold a commencé pour l’Australie lors de matches amicaux contre l’Écosse et l’Angleterre, gardant une feuille blanche contre les champions d’Europe en titre. Tout à coup, à l’approche d’une Coupe du monde à domicile, il y avait eu un changement sismique dans les rangs des Matildas. La gardienne née à Gold Coast a reconnu le changement lorsqu’elle a été interrogée sur sa sélection.

« C’est plus la position dans laquelle je suis au sein de l’équipe maintenant, par rapport à la dernière annonce – je pense que c’était en quelque sorte beaucoup plus réel », a déclaré Arnold aux médias le jour où elle a été confirmée dans l’équipe australienne de 23 joueurs de la Coupe du monde. .

« Auparavant, je pensais: » Tu vas être le troisième gardien de but, tu ne joueras pas.

« Mais cette fois, c’était un peu différent. »

Qu’est-ce qui avait changé ? Comment Arnold est-il passé d’assez bon pour être sélectionné à assez bon pour commencer? La réponse, selon Clare Polkinghorne, coéquipière de longue date et défenseur central, était simple.

« Macca est dans la forme de sa carrière, et je pense qu’elle croit en elle et a confiance en elle – ce que nous avions tous en elle, mais elle manquait probablement d’elle-même », a déclaré Polkinghorne.

Prendre confiance en soi est plus facile à dire qu’à faire. Et cela ressemble à une tâche encore plus difficile pour un gardien de but dont les points hauts sur le terrain sont légendaires et dont les points bas sont amplifiés à une taille extrêmement grande.

En l’espace de moins de 12 mois, Mackenzie Arnold est passé d’un petit joueur à l’un des plus importants des Matildas. Cameron Spencer/Getty Images

Avant le tournoi, Arnold, fort de quelques mois de football en équipe nationale derrière elle, a parlé ouvertement des changements qu’elle a apportés et de la manière dont ils ont alimenté cette transformation.

« Je dirais auparavant que je m’attarderais sur [mistakes]bien sûr », a-t-elle admis. « Étant dans la position dans laquelle j’étais, j’étais tellement inquiète que j’allais donner à l’entraîneur ou à mes coéquipiers une raison de dire: » C’est pourquoi nous ne vous jouons pas « , si ça a du sens. »

Pour tous ceux qui ont déjà eu à douter de soi, cela est parfaitement logique. Mais le passage d’Arnold inquiet à se donner une pause était celui qu’elle devait faire par elle-même et pour elle-même – bien que West Ham ait joué un rôle dans le changement.

Arnold a expliqué qu’avant, pendant les matchs, la peur de faire une erreur planait sur elle comme un nuage. Elle critiquait durement sa propre prise de décision et ses choix et se disait : « Oh merde, qu’est-ce que j’ai fait ?

« Et puis je le regarderais en arrière et je penserais que ce n’était même pas si grave. Donc je pense que faire cela m’a vraiment aidé à laisser tomber ces erreurs et peut-être juste y regarder après et en quelque sorte m’attarder dessus alors. Mais cela a certainement demandé un peu de travail. «

Le changement semble simple, mais c’est un changement qui devait venir de l’intérieur et c’est ce qui le rend difficile. Arnold avait déjà le soutien et la conviction de ses coéquipiers et les entraîneurs l’ont continuellement sélectionnée parce qu’elle était assez bonne.

« Je pense que passer ma forme de West Ham à l’équipe nationale était probablement la chose la plus importante pour moi, car pour une raison quelconque, je pouvais toujours jouer au niveau du club, mais je ne l’ai jamais apporté à Matildas », a déclaré Arnold. « Donc, une fois que j’ai commencé à faire ça, et que tout a commencé à se mettre en place, je pense que cela m’a mis dans l’état d’esprit que j’avais besoin d’être au cours des 15 dernières années.

« Maintenant, je me sens bien. Je me sens en confiance. »

Le changement a été évident au cours de cette campagne de Coupe du monde. Avant l’incroyable arrêt de Rose, il y a eu une mauvaise communication entre Arnold et Alanna Kennedy qui a conduit à un but d’Asisat Oshoala lors de la défaite 3-2 de l’Australie contre le Nigeria.

Un jeune Arnold aurait pu être consumé par l’erreur, laissant la peur d’une erreur et ses ramifications l’empêcher de jouer son jeu. Maintenant, elle est capable de regarder l’erreur, d’en tirer ce dont elle a besoin et de passer à autre chose, sans craindre d’être renversée du piédestal.

À l’approche de la rencontre des huitièmes de finale de lundi avec le Danemark, Arnold est le n ° 1 incontesté des Matildas et a soutenu cela avec deux feuilles blanches au tournoi et une série d’arrêts brillants. Son profil a augmenté grâce au temps de jeu constant et elle est confrontée à la perspective d’être un modèle pour la première fois de sa carrière.

« Pour être honnête, je ne pense pas que je me sois jamais vraiment regardé comme: » Tu es un modèle « », a expliqué Arnold. « Même en pensant aux trucs que je poste [on social media]je n’y pense jamais vraiment correctement… mais tu as tellement d’yeux sur toi.

« Même en voyant les maillots d’Arnold dans les tribunes, c’est probablement quelque chose auquel je ne suis pas vraiment habitué aussi bien venant des années précédentes quand je n’ai pas vraiment été un joueur principal. Donc c’était cool.

« Juste être un peu plus remarquée dans les magasins et tout, ce à quoi toutes les filles sont probablement habituées. ont sur cette jeune génération. »

Sans utiliser délibérément cette influence, Arnold a déjà eu un impact simplement en partageant sa vie, notamment, sa récente décision d’avoir enfin des aides auditives. Mais, dans l’ensemble, Arnold profite du moment et embrasse l’expérience qui a été au-delà de ses rêves les plus fous.

« Je ne savais même pas vraiment à quoi m’attendre en entrant dans cette Coupe du monde à domicile », a-t-elle déclaré. « Et c’est juste irréel, je ne peux même pas le mettre en mots, surtout comme les sentiments que je ressens quand les filles marquent est quelque chose qu’honnêtement je ne peux même pas mettre en mots.

« C’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé. Et je me souviens qu’on m’a demandé à quoi je m’attendais avant la Coupe du monde. Et j’ai dit: » Oh, ouais, une grande foule, de la famille et des amis, peu importe.

« Mais avec le recul maintenant, je n’aurais jamais pu dire ce qui s’est passé. C’est irréel. »