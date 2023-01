La transformation d’Helen Flanagan depuis les débuts de Coronation Street après avoir obtenu de nouveaux seins, des produits de comblement des lèvres et teint les cheveux en blond

La star de CORONATION Street, Helen Flanagan, a transformé son look depuis ses débuts sur les pavés emblématiques du feuilleton.

La maman de trois enfants, 32 ans, est arrivée en tant que fougueuse Rosie Webster de Weatherfield en 2000 avec des mèches brunes et un eye-liner noir.

TVI

Helen Flanagan a transformé son look depuis ses jours Corrie[/caption] TVI

L’actrice de Rosie Webster, 32 ans, était magnifique avant et après une récente opération[/caption]

À l’époque, Helen a gardé son visage frais avec un maquillage naturel et a opté pour une garde-robe sombre et des bijoux de style gothique.

Pourtant, elle a subi une énorme transformation après sa séparation du fiancé du footballeur Scott Sinclair l’année dernière.

Helen a récemment montré sa nouvelle poitrine dans une robe rose vif après s’être ouverte sur un travail de boob.

Elle s’est tordue et tournée vers la caméra dans les clichés Instagram.

La favorite du savon a montré sa taille ajustée ainsi que ses nombreux atouts, qui ont presque débordé du haut de la robe.

Elle a dit à ses fans sur Instagram qu’elle avait été opérée dans le but de “se sentir plus confiante”.

À l’époque, elle avait déclaré à la caméra : “C’est juste quelque chose que j’ai fait pour moi, je voulais vraiment le faire pour ma confiance. J’ai été très nerveux à l’idée de partager cela. Évidemment, je suis pour la confiance en mon corps et pour le soutien aux autres femmes, mais je soutiens les femmes dans tous les choix qu’elles ont décidé de faire.

“Je pense que si quelque chose vous dérange vraiment, alors je pense, vous savez, que c’est une bonne chose de faire quelque chose à ce sujet.”

Helen a également repulpé sa moue avec des produits de remplissage pour les lèvres cette semaine.

Helen a déclaré: «J’ai en fait de très grandes lèvres, mais j’ai eu du remplissage dans ma lèvre supérieure. Ma lèvre inférieure est naturellement très pleine, ma lèvre supérieure était nettement plus petite, donc j’ai eu un peu de remplissage.

“En ce qui concerne l’esthétique, le Botox, évidemment je ne pense pas que vous devriez faire quoi que ce soit quand vous êtes trop jeune, mais j’ai 32 ans, donc évidemment j’ai du Botox et c’est mon choix, et je soutiens les femmes dans toutes les décisions. ils choisissent de faire.

Elle a également raconté comment elle s’était fait teindre les cheveux “super blonde” pour compléter son nouveau look époustouflant.

Auparavant, en 2013, la star n’avait pas répondu aux spéculations selon lesquelles elle s’était fait refaire le nez.

Helen est maman de Matilda, sept ans, Delilah, quatre ans, et Charlie, un, et jongle avec les fans ravissants avec son nouveau look avec la parentalité des jeunes.

hjgflanagan/Instagram

Helen a récemment révélé les résultats de son récent travail de boob[/caption] hjgflanagan/Instagram

Elle a aussi repulpé sa moue avec le Botox[/caption] Alamy

Helen est également devenue “super blonde” avec sa coiffure[/caption] hjgflanagan/Instagram

Elle a récemment raconté comment son opération devait l’aider à renforcer sa confiance[/caption]