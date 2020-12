Il y a quelques années, j’enseignais un cours d’éthique au niveau collégial lorsque j’ai rencontré un étudiant nommé William Peeples Jr.Il était un lecteur vorace, un écrivain élégant, un penseur profond et créatif et un camarade de classe solidaire qui a toujours élevé la voix de ceux qui l’entourent.

Il dégageait un amour joyeux de l’apprentissage qui était contagieux dans la classe, nous motivant tous à embrasser pleinement la force puissante que l’éducation peut avoir sur une vie humaine. Je suis professeur depuis plus de 20 ans, et Peeples n’était pas seulement l’un des meilleurs étudiants que j’aie jamais enseigné, il m’a également laissé une marque indélébile en tant que personne et éducatrice.

Mais il s’avère que Peeples n’était pas du tout censé être dans ma classe. En fait, il était censé être mort. En 1990, Peeples a été condamné à mort dans un palais de justice du comté de Cook, dans l’Illinois, pour avoir tué son voisin.

Si l’ancien gouverneur de l’Illinois George H. Ryan n’avait pas mis fin à la peine de mort – commettant toutes les condamnations à mort en condamnations à perpétuité – William aurait été exécuté, sans jamais trouver son chemin dans mon cours au Stateville Correctional Center.

Peeples est maintenant membre du Northwestern Prison Education Program, qui est le seul programme de l’Illinois à offrir une éducation artistique libérale complète et diplômante aux personnes incarcérées. À l’exception des rappels quotidiens d’être dans une prison à sécurité maximale – les barreaux, les menottes, les gardes – la communauté créée au fil des ans est comme toute autre que vous pourriez trouver sur un campus universitaire: les étudiants discutent de Shakespeare, s’engagent dans une politique collaborative travailler, écrire des pièces de théâtre et de la poésie, passer des examens de chimie – et se transformer progressivement en personnes. Comme le dit Peeples lui-même, «La connaissance de ce que signifie être« humain »a éveillé en moi de vrais remords pour le mal que j’ai fait aux autres. En d’autres termes, comme il l’a appris, il a changé.

Peeples était dans la vingtaine lorsqu’il a commis le crime qui l’a condamné à mort. Mais sa capacité à changer montre clairement que la décision de la Cour suprême en Roper contre Simmons, qui rend inconstitutionnelle l’imposition de la peine de mort pour les crimes commis avant l’âge de 18 ans, devrait être étendue aux adultes.

Écrivant au nom de la majorité, le juge Anthony Kennedy a déclaré que «la réalité selon laquelle les mineurs ont encore du mal à définir leur identité signifie qu’il est moins justifiable de conclure que même un crime odieux commis par un mineur est la preuve d’un caractère irrémédiablement dépravé. Même s’il y a des choses telles que des «personnages irrémédiablement dépravés» dans ce monde, voir qui est Peeples aujourd’hui, 30 ans après sa condamnation à mort, montre clairement que nous sommes désespérément peu fiables pour savoir qui les a. Compte tenu de cette faillibilité, les États-Unis doivent faire ce qui se fait depuis longtemps – abolir totalement la peine de mort.

L’administration Trump est dans une frénésie d’exécution fédérale sans précédent. Après une interruption de près de deux décennies, les exécutions fédérales ont repris en 2019. Le gouvernement fédéral devrait exécuter 13 personnes au cours des six derniers mois de Trump en tant que président. En effet, le ministère de la Justice a récemment créé de nouvelles réglementations qui autorisent des méthodes supplémentaires d’exécution fédérale – y compris le peloton d’exécution et l’électrocution – dans le but de mettre à mort tout le monde prévu.

De nombreux arguments expliquent pourquoi ces exécutions devraient être immédiatement interrompues.

Des études montrent que l’application de la peine de mort est discriminatoire sur le plan racial. En effet, un accusé noir est quatre fois plus susceptible d’être condamné à mort qu’un accusé blanc. Et si la victime est blanche, le taux d’exécution est 17 fois plus élevé.

Pourtant, plus de 170 personnes qui ont par la suite été déclarées innocentes ont été libérées du quartier des condamnés à mort depuis 1973.

Plus généralement, des études montrent que la peine de mort n’a pas d’effet dissuasif, est plus coûteuse que les peines à perpétuité et, selon l’American Civil Liberties Union, est administrée de manière arbitraire et capricieuse.

Mais Peeples nous indique une autre considération plus profonde pour l’abolition de la peine de mort: le pouvoir d’un changement radical dans la vie des êtres humains.

Il a été démontré que l’éducation pénitentiaire réduit considérablement la récidive: les taux chutent de plus de 60% à 14% pour ceux qui obtiennent un diplôme d’associé pendant leur incarcération, 6% pour ceux qui obtiennent un baccalauréat et environ 0% pour ceux qui obtiennent un diplôme. une maîtrise.

La peine de mort est censée être réservée aux «pires des pires» ou aux «personnages irrémédiablement dépravés». Mais cela est basé sur un mythe selon lequel les humains ont généralement un caractère fixe. Il a été démontré que l’éducation en prison transforme, littéralement, des vies. Plus tard dans Roper contre SimmonsKennedy écrit: «Lorsqu’un jeune délinquant commet un crime odieux, l’État peut exiger la confiscation de certaines des libertés les plus élémentaires, mais l’État ne peut pas éteindre sa vie et son potentiel pour parvenir à une compréhension mature de sa propre humanité.»

Ce potentiel existe clairement chez les personnes qui commettent des crimes après l’âge de 18 ans également. En effet, le simple fait que le cortex préfrontal, responsable des fonctions cérébrales exécutives, ne soit pleinement développé que vers l’âge de 25 ans montre que rien de magique ne se produit le 18e anniversaire de quelqu’un.

Plus important encore, cependant, comprendre notre propre humanité est un projet de toute une vie, un projet dans lequel presque nous tous avons le potentiel d’investir. Pour Peeples, la connaissance de ce que signifie être «humain» a été éveillée en lui dans un collège classe, bien dans la cinquantaine. L’État s’est donc massivement trompé dans l’appréciation de son caractère et de son potentiel. William est maintenant un étudiant, un auteur publié, un dramaturge, un camarade de classe et un mentor pour d’innombrables jeunes hommes à Stateville qui trouvent espoir dans sa sagesse et sa compassion.

Il a suscité en moi une profonde reconnaissance de l’énorme potentiel que recèle toute la durée de l’être humain et de notre capacité à réinventer ce qui est possible. Si le vent n’avait pas tourné dans l’Illinois, l’erreur de l’État aurait conduit à la perte irréversible d’une vie profondément chérie.

Alors que notre nation tient compte du racisme systémique, des inégalités et des échecs moraux de notre système juridique pénal, il est grand temps que nous tournions notre attention vers la peine de mort, en commençant par l’appel immédiat à mettre fin aux exécutions fédérales que le procureur général Barr a prévu. les prochaines semaines.

Pratique racialement discriminatoire, coûteuse, inefficace et administrée de manière arbitraire et capricieuse, la peine de mort ne fait que promouvoir l’injustice. De plus, nous devons affronter notre incapacité radicale à déterminer aujourd’hui qui sera quelqu’un pour toute une vie. Étant donné que le caractère et le potentiel sont au cœur du moment où la peine de mort est considérée comme appropriée, nos propres limites épistémiques fournissent une raison décisive et urgente d’abolir la peine de mort.

Jennifer Lackey est professeure de philosophie Wayne et Elizabeth Jones à la Northwestern University et fondatrice et directrice du Northwestern Prison Education Program. Ses recherches portent sur des questions à l’intersection de l’éthique, de l’épistémologie et du système juridique pénal américain.