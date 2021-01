La carrière de Luke Shaw à Manchester United semblait vouée à l’échec lorsque Jose Mourinho l’a appelé publiquement de la manière la plus humiliante.

Shaw était venu en deuxième mi-temps contre Everton à Old Trafford, avec Mourinho à l’oreille sur la ligne de touche jusqu’au coup de sifflet final, lui disant quoi faire.

«Il était devant moi et je prenais toutes les décisions à sa place», a déclaré Mourinho.

« Il doit changer son cerveau de football. Il ne peut pas jouer avec mon cerveau.

« Il doit accélérer le processus. Il a un avenir ici mais Manchester United ne peut pas attendre. »

C’était il y a quatre ans, mais United a attendu et l’avenir de Shaw s’annonce plus radieux que jamais, après sa démonstration d’homme du match lors du match nul et vierge de dimanche à Liverpool.

Shaw était le joueur hors pair du jeu, discipliné défensivement et offrant une menace offensive sur le côté gauche qui aurait dû donner un vainqueur tardif pour United à Anfield.

Ce fut un revirement remarquable pour le joueur de 25 ans, qui a lutté sous les anciens patrons de United Mourinho et Louis van Gaal, mais qui est rajeuni sous Ole Gunnar Solskjaer.