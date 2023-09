La transformation de l’épouse d’El Chapo, Emma Coronel, d’une adolescente frappée par la star à un milliardaire de la drogue… et quelle est la prochaine étape pour la reine libérée

L’épouse glamour de la reine de beauté du baron de la drogue Joaquín Guzmán a mené une vie de luxe mal acquis jusqu’à son arrestation choc et son séjour de deux ans en prison pour avoir aidé l’empire criminel de son mari.

À seulement 34 ans, Emma Coronel – la soi-disant « princesse du narco » – a connu une transformation radicale, passant d’une adolescente frappée par le célèbre chef du cartel surnommé El Chapo à une milliardaire au plus fort d’une stupéfiante opération de trafic de cocaïne.

Emma Coronel sourit alors qu’elle est libérée de la maison de transition de Long Beach où elle était détenue avant sa libération Crédit : AP

Se reposant sur la plage, Emma menait une vie somptueuse avant sa disparition en 2021 lorsqu’elle a été accusée d’infractions liées au trafic de drogue.

Reine de beauté devenue reine de la drogue : Emma a participé à des concours de beauté et c’est là qu’elle a rencontré son mari Crédit : EuroPics – CEN

Désormais prisonnière, Emma est tombée de son trône en 2021 lorsqu’elle a été accusée de trafic de drogue et sa vie a été violemment bouleversée.

Elle avait l’habitude d’afficher son style de vie somptueux et d’avoir des milliards de dollars sales en banque pour faire des folies en jets privés et en vacances luxueuses.

Partageant sur les réseaux sociaux des photos de ses repas dans des restaurants chics et profitant de ses séjours au ski en montagne, Emma était l’ultime moll des gangsters.

La milliardaire de la drogue a également lancé sa propre ligne de vêtements et, en 2019, elle est apparue effrontément dans l’émission de téléréalité VH1 Cartel Crew.

Mais tout ce luxe s’est arrêté brutalement lorsqu’elle a troqué ses vêtements de marque contre des combinaisons de prison lorsqu’elle a été condamnée à trois ans de prison.

Coronel a été reconnue coupable d’avoir aidé son mari à diriger le cartel de la drogue mexicain de Sinaloa – une entreprise criminelle de plusieurs milliards de dollars contrôlant la contrebande clandestine vers les États-Unis et au-delà.

Elle a également été accusée de l’avoir aidé à réaliser son exploit le plus légendaire : son audacieuse évasion dans un tunnel au Mexique.

Elle a aidé à faire passer clandestinement à El Chapo une montre GPS déguisée en nourriture, ce qui a ensuite permis à ceux qui creusaient le tunnel de près d’un mile de long de le localiser.

Il y avait une moto à l’intérieur qui était utilisée pour apporter de l’oxygène au voleur en fuite – et le faire reculer le long de la cavité de 10 mètres de profondeur.

El Chapo a été arrêté six mois plus tard après une fusillade avec des marines mexicains qui a fait cinq morts parmi les hommes armés du cartel.

Cinq personnes ont été tuées et un marine a été blessé dans le combat.

Ce n’était pas sa seule évasion puisqu’il s’est également évadé de prison au Guatemala en 2001.

Il a réussi cette évasion complexe en soudoyant les gardes pour qu’ils déverrouillent sa cellule et le poussent dans le couloir dans un panier à linge vide.

Une fois dehors, il a sauté dans le coffre d’une voiture et a été emmené.

El Chapo purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour complot de meurtre et d’innombrables délits liés à la drogue.

Sa femme a froidement grignoté une laitue iceberg pendant son procès à sécurité maximale et a déclaré au New York Times : « Je ne connais pas mon mari comme la personne qu’ils essaient de lui montrer – mais je l’admire plutôt comme l’être humain qui J’ai rencontré et celui que j’ai épousé.

Alors qu’elle assistait au procès à New York, elle est restée en contact avec elle et les deux filles de son mari, âgées de sept ans.

Les filles – Maria Joaquina et Emali Guadalupe – étaient alors scolarisées au Mexique.

Elle a déclaré : « J’ai dû être séparée de mes filles pour l’accompagner maintenant que je suis la seule personne de sa famille qui peut être ici à New York avec lui ».

Elle a ajouté : « Il a toujours été un père très présent à l’attention de nos filles. »

Après que son mari ait été condamné à la prison à vie, elle aurait dépassé les paparazzis qui l’attendaient jusqu’à sa voiture « comme une célébrité quittant un club ».

C’était après qu’elle ait affirmé qu’elle n’était qu’une épouse et une mère innocente qui dirigeait une ferme d’irrigation avec son mari.

El Chapo a plaidé auprès d’un juge pour que ses filles et sa femme soient autorisées à lui rendre visite dans sa prison fédérale supermax du Colorado.

La libération anticipée de la mère de deux enfants n’est que le dernier rebondissement de l’histoire de sa vie extraordinaire.

Emma est la fille d’Ines Coronel Barreras – un baron de la drogue reconnu coupable qui purge actuellement une peine de dix ans de prison – et n’était pas étrangère au milieu des stupéfiants lorsqu’elle a rencontré Guzman.

Son père, un éleveur, était connu pour avoir cultivé de la marijuana et du pavot à opium et son oncle était «Nachos» Coronel était l’un des hommes les plus fiables d’El Chapo.

El Chapo a d’abord jeté son dévolu sur Emma, ​​alors âgée de 17 ans, lors d’un concours de beauté en 2006 – alors que l’homme de 47 ans aurait porté un AK-47.

Emma et El Chapo se sont bien entendus et, selon les habitants, ils étaient fiancés à la fin du concours.

La muse adolescente du mafieux a été déclarée de manière suspecte vainqueur du concours, ce qui a amené beaucoup à soupçonner qu’un pot-de-vin avait changé de mains sur les ordres de Guzman.

Emma a déclaré plus tard: « Je dirais que ce qui m’a conquis, c’est sa façon de parler, la façon dont il m’a traité, la façon dont nous avons commencé à nous entendre – d’abord en tant qu’amis, et de là est venu tout le reste ».

Cependant, elle n’a pas été la première à craquer pour le gangster.

Il a eu deux femmes avant Emma et a engendré trois enfants avec la première et quatre avec la seconde.

Au cours de son procès, Emma a été accusée d’être une messagère entre son mari, les membres du cartel et ses fils alors qu’il était en fuite et en prison.

Ses fils sont connus sous le nom de Chapitos – « Petits Chapos » – et sont des membres clés du cartel.

Les procureurs ont déclaré qu’elle était bien au courant des activités criminelles de son mari et qu’elle « comprenait l’ampleur du trafic de drogue du cartel de Sinaloa ».

Lors de sa condamnation, Coronel a demandé la clémence pour le bien de ses enfants.

Elle a plaidé : « Je vous prie de ne pas les laisser grandir sans la présence d’une mère ».

Le cartel de Sinaloa est l’un des réseaux de drogue les plus violents et les plus puissants au monde.

Ils sont connus pour avoir kidnappé et décapité leurs victimes et publient parfois des vidéos sur Internet pour avertir les gangs rivaux.

Bien que ses projets après sa libération ne soient pas clairs, on pense qu’elle pourrait se rendre dans l’Oregon pour rendre visite à son mari après ses récentes lettres.

Cependant, malgré sa liberté retrouvée, Emma n’est pas encore tirée d’affaire.

Même si elle pensait que tout se passerait bien après sa libération, ce n’est plus nécessairement le cas.

Les procureurs mexicains réfléchissent à l’opportunité de porter plainte contre la reine de beauté et ont refusé de la rassurer en annonçant qu’ils ne porteraient pas plainte « pour l’instant ».

Emma regarde le procès de son mari. Elle ne semble pas perturbée par ce qui se passe. Crédit : Reuters

El Chapo est arrêté par des gardes armés avant d’être condamné à la prison à vie Crédit : AFP ou concédants de licence

Comme une star de cinéma : Emma quitte le tribunal après que son mari a été condamné à la prison à vie en 2019 Crédit : Reuters