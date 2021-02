À la mi-temps dimanche à Anfield, alors que les joueurs de Liverpool et de Manchester City redescendaient le tunnel en route vers le vestiaire, Ilkay Gundogan a attrapé Phil Foden par l’épaule avec un sourire sur son visage. Vous n’auriez pas deviné qu’il avait manqué un penalty quelques minutes plus tôt, avec un score de 0-0, dans le plus grand match de la saison de City jusqu’à présent. Il semblait que cette miss – le troisième des six pénalités de City en championnat cette saison – n’avait aucun impact sur l’humeur de l’international allemand.

C’était presque comme s’il savait qu’il aurait une autre chance de se rattraper, et il l’a fait, marquant deux fois après la pause alors que City battait les champions en titre de la Premier League 4-1 pour mettre l’équipe de Pep Guardiola un peu plus près de récupérer le Titre.

L’ensemble de la scène était une preuve supplémentaire de la confiance et de la certitude de son talent Gundogan en ce moment. À l’heure actuelle, il est sans doute le joueur le plus en forme de la Premier League, même devant Bruno Fernandes de Man United.

« Il a une si grande confiance. Rien ne le dérange, il ne doute pas », a déclaré une source à ESPN. « Et en ce moment, il joue à un tel niveau qu’il sait qu’il va influencer le jeu et être décisif. »

Lors de ses 11 derniers matchs de Premier League, remontant à la mi-décembre, il a inscrit neuf buts et une passe. C’est plus de buts qu’il n’a contribué au cours des deux dernières saisons réunies. Après la victoire catégorique de City à Anfield, on a demandé à Gundogan s’il était dans la meilleure forme de sa vie. Sa réponse était généralement honnête et humble.

« En termes de chiffres, oui », a-t-il déclaré à RMC Sport. « C’est toujours agréable de marquer ou d’aider. Si vous suivez ma carrière, vous pouvez voir que dans d’autres saisons, ces dernières saisons, j’ai joué au même niveau, peut-être même mieux, mais je n’ai pas marqué ou aidé un Pour moi, c’est toujours quitter le terrain après 90 minutes avec une bonne idée de moi-même. Peu importe si je marque ou non. Il y a différentes parties du jeu où vous pouvez influencer un jeu. Donc c’est sur ce que je ressens. C’est comme ça que je me juge et en ce moment, je me sens bien. «

L’évolution de Gundogan – peut-être plus une transformation – est due en grande partie à un changement de rôle plus qu’à un changement de position. Il est toujours n ° 8 et toujours à gauche de Rodri au milieu de terrain de City, mais il a un objectif différent maintenant.

L’évolution d’Ilkay Gundogan au milieu de terrain de Manchester City a débloqué un élément offensif jamais vu auparavant dans l’international allemand. Matt McNulty – Manchester City / Manchester City FC via Getty Images

Juanma Lillo, l’assistante de Pep Guardiola, a beaucoup travaillé pour définir le nouveau brief de Gundogan. Après des heures passées dans la salle de cinéma et sur le terrain d’entraînement, Lillo a vu le potentiel de Gundogan stationné plus haut sur le terrain chaque fois que City était en possession: l’intelligence et la capacité de l’Allemand le placent souvent dans de bonnes positions de score. Lorsque Joao Cancelo passe de l’arrière droit au milieu de terrain pendant que City a le ballon, Gundogan est libre de faire des courses à l’intérieur de la surface et d’être dans le demi-espace gauche, où il peut être plus efficace et contribuer davantage au jeu d’attaque.

Ce «nouveau» Gundogan n’a pas non plus été long à produire – surtout quand Man City ne joue pas avec un attaquant reconnu, ce qui lui donne encore plus de liberté. Dans les quatre matchs de championnat depuis le 15 décembre au cours desquels Gundogan n’a pas marqué, trois d’entre eux ont présenté un avant-centre.

« Plus il aura de liberté, plus il sera efficace », a ajouté la source. « Il est si intelligent dans sa façon de bouger et de faire des courses qu’il est presque impossible de ramasser pour l’opposition. Liverpool n’avait aucune idée de comment le marquer ou gérer son mouvement. Et les deux buts qu’il a marqués. [at Liverpool] étaient de purs buts n ° 9. «





Un rapide coup d’œil aux statistiques prouve à quel point les chiffres de Gundogan se sont améliorés dans le troisième attaquant. Il ne couvre peut-être pas autant de terrain qu’auparavant, mais avec le ballon, c’est une autre histoire. Par rapport à 2019-20, il prend plus de clichés toutes les 90 minutes (2,2 à 1,9) et a un meilleur taux de conversion des coups (28% à 6%). Plus de ses tirs se déroulent à l’intérieur de la surface de réparation (72% à 39%), il profite de plus de touches dans la surface adverse par 90 (3,0 à 1,9) et a un nombre de buts par coup attendu plus élevé (0,19 à 0,12).

Manchester City a remporté 14 victoires consécutives dans toutes les compétitions, en grande partie grâce à la forme et à l’ajustement de Gundogan. Il ne veut pas s’attribuer tout le mérite – il est beaucoup trop humble pour cela – mais il a également souligné qu’il ne voulait pas s’arrêter là.

« Nous devons rester humbles maintenant et aborder chaque match comme nous l’avons fait ces dernières semaines, ces derniers mois. Nous savons que nous sommes dans un très bon moment mais nous ne devons pas le prendre pour acquis. Mais si nous continuons à bien faire le choses que nous avons faites ces derniers temps, cela peut être une saison formidable et réussie pour nous. «